Entzückende Walnuss-Shell-Weihnachtsverzierung

Für die einfachste Dekorationsidee ist diese Walnussschalen-Weihnachtsverzierung so süß und einfach zu machen. Es ist auch ein einfaches und kostengünstiges Projekt für Kinder! Das Beste an diesem Ornament ist, dass es Jahr für Jahr wiederverwendbar ist! Egal, ob Sie Ihre eigenen kleinen Tonzusätze wie wir machen oder eine fertige Verzierung verwenden, es ist sicher eine lustige Ergänzung für jeden Weihnachtsbaum.

Nussbaum-Weihnachtsschmuck

Eine Walnussschale ist ein natürliches Material, was bedeutet, dass sie für Dekorations- und Bastelzwecke vielseitig verwendet werden kann. Eine der häufigsten Arten, Walnüsse zu verwenden, ist die Form eines Ornaments. Dieses Handwerk kann durch Bemalen oder Kleben kleiner Schmuckstücke, Figuren oder Papier hergestellt werden. Wenn Sie diese Dinge zusammenbringen, können Sie ein einfach wunderschönes Weihnachtsornament aus Walnussschalen erstellen.

Diese Version verwendet Modelliermasse, um einen rustikalen hausgemachten Pilz herzustellen, der in die Schale gesteckt wird. Ich finde, dass dies eine perfekte Ergänzung zu einem natürlicheren oder rustikaleren Baum ist, und ich finde es besonders toll, dass es in ein Feengartenthema passt. Perfekt, um nach den Feiertagen sogar in einem Feengarten aufzuhängen! Wenn Ihnen diese Idee gefällt, gefallen Ihnen vielleicht auch diese anderen Feengarten-Accessoires.

Und wenn Ihnen dieses einfache Projekt gefällt, gefallen Ihnen vielleicht auch einige unserer anderen einzigartigen rustikalen Ideen für die Feiertage. Dinge wie eine rustikale Garnstern-Weihnachtsbaumverzierung oder sogar dieser schöne rustikale Kerzenhalter als Weihnachtsmittelstück. So viele einzigartige Möglichkeiten, die Natur für Ihre Feiertagsfeiern ins Haus zu holen.

Was kann ich in die Schale stecken?

Ich liebe die Idee, kleine Dekorationen in dieses Weihnachtsornament aus Walnussschale einzufügen. Jedes kleine Schmuckstück funktioniert perfekt. Ich verwende einen Pilz, den ich gemacht habe, aber Sie könnten einen kleinen Weihnachtsbaum oder eine kleine Figur eines Tieres, Menschen oder ähnliches verwenden. Unten sind ein paar kleine Artikel, die ich auf Etsy gefunden habe und die darin fantastisch aussehen würden!

Wenn Sie ein noch künstlerischeres Flair wünschen, können Sie auch eine Szene in die Schale malen. Wie toll würde es mit einer kleinen Szene in der Nuss aussehen? Wenn Kinder dieses Weihnachtsornament aus Walnussschalen basteln, können Sie sie im Inneren der Schale malen lassen. Es macht immer wieder Spaß, auf Gemälde und Zeichnungen aus der Kindheit zurückzublicken.

Muss ich die Schalen vor der Verwendung reinigen?

Sie sollten die Schale auf jeden Fall reinigen, bevor Sie sie verwenden. Da diese echte Nüsse enthielten, geht es nicht so sehr um Schmutz oder Ungeziefer, sondern darum, alles zu entfernen, was verrotten oder ranzig werden könnte. Das Reinigen der Schale mit einem Löffel oder einer Bürste ist eine großartige Option, aber ich tränke sie auch gerne, um alles zu entfernen, was nicht sichtbar ist.

Wenn Sie natürliches Material verwenden, ist es immer am besten, es zu reinigen, um alle Verunreinigungen zu entfernen. Du kannst eine Bleichlösung oder eine Lösung aus Essig und Wasser verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie es gut an der Luft trocknen lassen, bevor Sie es verwenden. Durch die Reinigung der Schale werden alle Bakterien oder Pilze entfernt, die dazu führen könnten, dass sich die Schale zersetzt und unbrauchbar wird.

Wo kann ich Walnussschalen kaufen?

Wenn Sie die natürlichen Walnüsse überspringen und einige kaufen möchten, können Sie einige online kaufen. Etsy hat sowohl echte als auch gefälschte. Amazon verkauft auch gefälschte.

Wenn Sie echte Walnussschalen verwenden und möchten, dass sie lange halten, können Sie Lack auf die Schale auftragen, um sie zu schützen. Natürlich einfach ganze Walnüsse auf dem lokalen Markt holen und die Nüsse essen und dann sparen

Wie soll ich das an meinen Weihnachtsbaum hängen?

Sie müssen eine Schnur oder einen Haken an der Walnussschale befestigen, um sie am Baum aufzuhängen. Ein einfaches Stück Heißkleber kann eine Schnur oder ein Garn leicht befestigen, aber Sie können auch einen kleinen Nagel oder eine Heftzwecke verwenden, um oben ein kleines Loch zu machen, durch das Sie es ziehen können, wenn Sie dies bevorzugen.

Wenn Sie einen kleinen Haken haben, können Sie ihn auch in der Schale befestigen und dann eine Schnur oder Kordel an der Mutter befestigen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zum Laufen zu bringen, stellen Sie nur sicher, dass das, was Sie verwenden, stark genug ist, um mit dem Gewicht des Pilzes in der Nuss intakt zu bleiben.

Vorräte werden gebraucht

Wie erstelle ich ein Walnussschalen-Ornament?

Entfernen Sie die Nuss von der Walnuss und reinigen Sie die Schale vollständig, sodass sie innen hohl und sauber ist. Legen Sie diese beiseite und lassen Sie sie nach der Reinigung trocknen.

Schneiden Sie ein kleines Stück rote Modelliermasse ab und rollen Sie es zu einer Kugel und drücken Sie es dann zu einer runden Form flach.

Als nächstes fügen Sie 3 bis 5 kleine Punkte aus weißem Ton oben hinzu, um wie eine Pilzkappe auszusehen.

Rollen Sie ein weiteres kleines Stück weißen Ton in eine Baumstammform, dann verkleinern Sie den Boden, um ihn zu glätten, damit er aufrecht steht.

Drücken Sie die rote Spitze auf das nicht flache Ende des weißen Stücks, um Ihren Pilz zu erstellen.

Wiederholen Sie dies mit einem Pilz für jedes Ornament, das Sie machen möchten. Alternativ können Sie jede kleine Figur verwenden, die Sie bevorzugen und die bereits hergestellt wurde.

Lassen Sie Ihre Tonfiguren für 24 bis 72 Stunden vollständig trocknen oder wie auf der Verpackung des Tonmaterials angegeben.

Sobald die Walnussschale getrocknet und sauber ist, kleben Sie ein kleines Stück künstliches Moos in eine Schale.

Fügen Sie dann etwas Heißkleber hinzu und befestigen Sie den Pilz in der Schale.

Wiederholen Sie dies mit allen Muscheln, bis Sie alle wie gewünscht fertig haben.

Schneiden und binden Sie eine Schlaufe in Schnur oder Zwirn und befestigen Sie sie dann mit Heißkleber an der Oberseite der Ornamente.

Hängen Sie es an Ihren Weihnachtsbaum oder befestigen Sie es anstelle einer Schleife an Weihnachtsgeschenken!

Einfachere Weihnachtsschmuck

Natürlich sind Ornamente ein RIESIGER Teil der Dekoration während der Feiertage. Also, dieses Jahr können Sie Ihre eigenen machen. Wenn Sie diesen rustikalen Look mögen, können Sie ihn zu Ihrem Baum hinzufügen, oder vielleicht etwas Traditionelleres oder sogar einen Baum mit Ornamenten, die nur von den Kindern hergestellt wurden. Was auch immer Ihr Stil braucht, unten haben wir einige großartige Ideen, die Sie Ihrem Baum hinzufügen können. Stellen Sie sicher, dass Sie diese mit einem Lesezeichen versehen, auf Pinterest pinnen oder die Tutorials ausdrucken, damit Sie sie griffbereit haben, wenn Sie wieder bereit sind, zu basteln!

Ausbeute: 2

Diese entzückende Weihnachtsverzierung aus Walnussschale ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Weihnachtsbaum etwas Rustikales zu verleihen! Aktive Zeit

15 Minuten Zusätzliche Zeit

1 Tag Gesamtzeit

1 Tag 15 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

$1 Materialien

Abgeschlossene Projektgalerie

Fügen Sie dem Inneren Ihre eigenen einzigartigen Figuren hinzu. Pilze sind eine lustige Ergänzung, aber Sie können dies definitiv auf mehr Urlaubsthemen aktualisieren.

Sie können sogar Garn oder Bast um den Rand der Walnuss legen.

Oder ein Band, das zum Gesamtthema passt, wenn Sie möchten!