Der ehemalige Demokrat Tulsi Gabbard soll in Zukunft die Aufsicht von 18 US -Geheimdiensten haben. Trumps Nominierung des 43-Jährigen ist umstritten. Es ist aufgerufen, Kreml -Propaganda zu vertreten. Jetzt muss Gabard im US -Kongress darauf antworten und lehnt die Vorwürfe vehement ab.

Die umstrittene Kandidatin des US -Präsidenten Donald Trump für den Posten des National Secret Service Director Tulsi Gabbard wurde mit dem Vorwurf ihrer Anhörung des Senats konfrontiert, dass sie die Perspektive Russlands und anderer „Gegner“ der Vereinigten Staaten angenommen hat. „Es scheint mir, dass sie wiederholt die schlimmsten Handlungen unserer Gegner entschuldigt haben“, sagte der führende Vertreter der Oppositionsdemokraten in der Geheimdienstagentur Mark Warner.

Stattdessen hatte Bombard den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten die Schuld an Konflikten zugewiesen, war Warner gegen die ehemaligen Abgeordneten des Kongresses. Also beschuldigte sie die NATO wegen des Ukrainekrieges und bestritt, dass der ehemalige syrische Herrscher Bashar al-Assad im Bürgerkrieg chemische Waffen eingesetzt habe. Der 43-jährige verteidigte sich vehement gegen die Vorwürfe in der Anhörung. Ihre Kritiker sind nur wütend, dass „ich mich weigere, ihre Marionette zu sein“, sagte sie.

Gabard kündigte an, dass sie die Position, die ihr an der Spitze der Geheimdienste objektiv und ohne politische Absichten zugewiesen wurde, wahrnehmen würde. „Ich werde meine persönlichen Ansichten außerhalb der Tür lassen und die Aufgabe vorschreiben, geheime Serviceinformationen zu liefern, die ohne eine Seitigkeit, Verzerrung oder politische Einfluss analysiert und weitergegeben werden“, versicherte sie. Zu Beginn der Anhörung hatte Warner jedoch in Frage gestellt, dass Gabbard aufgrund ihrer Ansichten die notwendigen „Vertrauen“ -Staaten gewinnen könnte, damit sie hochempfindliche Informationen mit der Intelligenz mit ihr teilten.

Um ein Geheimdienstdirektor zu werden, braucht Gabbard die Zustimmung des Senats. In der Kammer haben Trumps Republikaner nur eine enge Mehrheit von 53 der 100 Sitze, so dass nur wenige abweichende Gabbard den Einfluss der einflussreichen Position verhindern können.

Als nationaler Geheimdienstdirektor würde Gabbard einen Überblick über die 18 US -Geheimdienstbehörden ausüben. In der Vergangenheit hatte sie für das russische Staatsoberhaupt Vladimir Putin viel Verständnis gezeigt und stellte Ansichten zum Ukrainekrieg dar, von denen einige mit der Argumentation des Kreml -Chefs zusammenfallen. „Die Vereinigten Staaten und einige dieser europäischen NATO -Länder heizen diesen Krieg“, sagte sie zum Beispiel.

Ehemaliger Trump -Kritiker

Gabard kritisierte auch die US -amerikanische Unterstützung für Gruppen, die im syrischen Bürgerkrieg mit Assad durchgesetzt wurden. Vor einigen Jahren stellte sie auch die Frage, dass die Truppen des Herrschers, die im vergangenen Dezember gefallen waren, chemische Waffen eingesetzt hätten.

Gabard, der früher zu den Demokraten gehörte, kritisierte Trump einst, weil er eine Luftwaffenbasis der syrischen Armee als Reaktion auf den Einsatz chemischer Waffen angegriffen hatte. Laut den US -Medienberichten hatte Gabard Assad in Damaskus 2017 besucht. Zu dieser Zeit saß sie für die Demokraten und als Vertreter des Hawaii -Bundesstaates Hawaii im Repräsentantenhaus.

Der Politiker aus dem US -Außenbereich war Mitglied der Nationalgarde im Irak. Sie gehörte von 2013 bis 2021 zum Repräsentantenhaus und im Jahr 2020 vergeblich für die Kandidatur der Demokraten der Präsidentschaft. Sie konvertierte dann zum Trump -Anhänger und trat letztes Jahr seinen Republikanern bei.