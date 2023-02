Entworfen für den Planeten – Samsung Global Newsroom

Mit ihrem neuen, hochmodernen Design zeigt die Galaxy S23-Serie, dass Innovation sowohl hohe Leistung als auch Nachhaltigkeit für das ultimative Premium-Erlebnis bietet.

Die Galaxy S23-Serie legt die Messlatte für Qualität und Ästhetik mit geringeren Umweltauswirkungen höher als frühere Generationen. Um dies zu erreichen, haben wir recycelte Materialien in mehr Gerätekomponenten integriert als in jedem anderen Galaxy-Smartphone zuvor und die Verpackungsbox aus 100 % Recyclingpapier gestaltet. Das Vorhandensein von recycelten Materialien in der Galaxy S23-Serie wurde ebenfalls erhöht und stieg von sechs internen Komponenten aus umweltbewussten Materialien im Galaxy S22 Ultra auf 12 interne und externe Komponenten mit recycelten Materialien im Galaxy S23 Ultra.

Wir haben auch eine größere Auswahl an recycelten Materialien, einschließlich recyceltem Aluminium und Glas, für die Verwendung in Galaxy-Geräten verwendet. Indem wir immer mehr recycelte Materialien in Galaxy-Geräten verwenden, hilft uns dies, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Insbesondere die Verwendung von recyceltem Kunststoff aus dem Ozean in der Galaxy S23-Serie könnte verhindern, dass bis Ende 2023 mehr als 15 Tonnen ausrangierter Fischernetze in die Weltmeere gelangen, und so zur Verringerung der Meeresverschmutzung beitragen.

Die Galaxy S23-Serie ist auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt, was sie für viele Jahre zuverlässig macht. Es ist das erste Gerät mit Corning® Gorilla® Victus aus Glas® 2, das Haltbarkeit für den langfristigen Gebrauch bietet und durchschnittlich 22 Prozent recycelten Inhalt enthält. Die Galaxy S23-Serie bietet außerdem vier Generationen von Betriebssystem-Upgrades und fünf Jahre Sicherheitsupdates, sodass Benutzer länger geschützt sind.

Sehen Sie sich die Infografik unten an, um zu sehen, wie Innovation und Nachhaltigkeit nahtlos zusammenarbeiten können, wie am Beispiel der Galaxy S23-Serie.