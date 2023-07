Trisha Paytasein anderer YouTube-Star und Co-Moderator des Übermäßiges Teilen Podcast mit Ballinger, wurde in die Kontroverse hineingezogen, nachdem einer von Ballingers ehemaligen Fans behauptete, sie habe ihm NSFW-Fotos und -Videos von Paytas‘ OnlyFans-Konto geschickt

Johnny Silvestri veröffentlichte am 3. Juli auf seinem Twitter mehrere unbestätigte Screenshots einiger Interaktionen zwischen ihm und Ballinger und behauptete, sie würde „Viewing-Partys“ veranstalten, um sich über Paytas lustig zu machen.

In einem Video vom 3. Juli reagierte Paytas auf Ballingers angebliches Verhalten und sagte, dass sie es „überhaupt nicht duldet, unaufgefordert Aktfotos an irgendjemanden zu schicken, ob Sexarbeiterin oder nicht.“

„Ich denke, dass es die niedrigste Form des Menschen ist, die Aktfotos einer Person zu benutzen, um sie zu verletzen, sich über sie lustig zu machen, sie auf die leichte Schulter zu nehmen oder gemein zu sein“, fuhr Paytas fort. „Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist jemand in den Dreißigern, der gerade entbunden hat und Aktfotos geschickt hat. Und einen Monat zuvor war ich bei (Ballingers) Haus, habe ihr Neugeborenes kennengelernt und einen Mukbang mit ihr gemacht.“

Paytas erklärte dann, sie habe sich wegen der Fotovorwürfe an Ballinger gewandt, diese jedoch bestritten.

„Ich habe sie vor ein paar Wochen danach gefragt“, behauptete Paytas. „Sie versicherte mir, dass sie nie Fotos von mir geschickt hatte und dass dieser eine Fan, der damals minderjährig war, ihr Fotos schicken würde.“

Paytas schloss ihr Video mit den Worten: „Ich werde nie wieder über Colleen sprechen. Sie existiert für mich einfach nicht mehr.“ Ballinger hat nicht öffentlich auf Paytas‘ Video reagiert.