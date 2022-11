Entwicklungsländer fordern, dass reiche Länder für den Klimawandel zahlen — RT Business News

Die westlichen Volkswirtschaften werden beschuldigt, die größten Umweltverschmutzer der Welt zu sein, während gleichzeitig eine Senkung der Emissionen gefordert wird

Staats- und Regierungschefs aus Entwicklungsländern haben wohlhabende Nationen und die Energieindustrie beschuldigt, den Klimawandel ausgelöst zu haben, und eine Entschädigung für den Schaden gefordert, den sie ihren Volkswirtschaften zugefügt haben.

Während Öl- und Gasunternehmen davon profitieren, werden kleine Inselstaaten von Ozeanstürmen verwüstet, die durch den steigenden Meeresspiegel verursacht werden, sagen sie.

Das sagte der Premierminister von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, auf dem COP27-Klimagipfel in Ägypten am Dienstag „Die Öl- und Gasindustrie verdient weiterhin täglich fast 3 Milliarden US-Dollar an Gewinnen“, während „Der Planet brennt.“

„Es ist an der Zeit, dass diese Unternehmen dazu gebracht werden, eine globale CO2-Steuer auf ihre Gewinne zu zahlen, um Verluste und Schäden zu finanzieren.“ Browne fügte hinzu.

Arme Nationen weisen auf die Heuchelei ihrer wohlhabenderen Gegenstücke hin, die die lautstärksten Befürworter einer Senkung der Emissionen sind, während sie nach einem Jahrhundert der durch fossile Brennstoffe angetriebenen Industrialisierung selbst die größten Umweltverschmutzer sind. Entwicklungsländer fragen sich nun, wie sie für die dem Klimawandel zugeschriebenen Überschwemmungen und Dürren entschädigt werden sollen.

„Ich bin nicht hier, um jemanden von Ihnen zu bitten, die Menschen meines Landes mit der gleichen Leidenschaft zu lieben wie ich.“ sagte der Premierminister der Bahamas, Philip Davis. „Ich frage Sie, was es Ihnen wert ist, dass aus Millionen von Klimaflüchtlingen Dutzende Millionen werden, die politische und wirtschaftliche Systeme auf der ganzen Welt unter Druck setzen.“

Unterdessen räumte der senegalesische Präsident Macky Sall ein, dass die Wirtschaft seines Landes nicht in der Lage sei, sich sofort von fossilen Brennstoffen abzuwenden, sagte jedoch, dass ärmere Entwicklungsländer in Afrika mehr Mittel von wohlhabenden Nationen benötigen, um sich an das sich verschlechternde Klima anzupassen.

„Um es klar zu sagen, wir sind für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Aber wir Afrikaner können nicht akzeptieren, dass unsere vitalen Interessen ignoriert werden.“ er sagte.

