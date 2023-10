Neuer Chef, neue Regeln. So einfach diese Aussage auch ist, sie gilt für alle Berufsbereiche. Kommt es in einem Unternehmen oder Verein zu einem Wechsel in der Führungsriege – aus welchen Gründen auch immer – bleibt selten alles beim Alten. Sonst hätte das Personal gar nicht erst ausgetauscht werden müssen.

Um ihren aktuellen Status in der deutschen Nationalmannschaft mussten sich Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen keine Sorgen machen, als sie am Montag gemeinsam den Flieger von Spanien nach Boston bestiegen, denn ihr neuer Chef hatte sie bereits abgeholt. „Julian wollte mir persönlich am Telefon sagen, und das fand ich super, dass ich sein Kapitän bleibe“, sagte Gündogan über den Anruf von Julian Nagelsmann, den er zunächst verpasste, weil er mit seinem kleinen Sohn beschäftigt war.

Erinnerungen an ter Stegens Fehler gegen die USA

Auch sein Landsmann und Teamkollege beim FC Barcelona, ​​​​ter Stegen, freute sich über die Unterstützung des neuen Bundestrainers. In Abwesenheit des verletzten 1A-Kapitäns Manuel Neuer, von dem auch Gündogan „profitiert“, bleibt er die Nummer eins, wie Nagelsmann mitteilte. Und selbst wenn der Torhüter des FC Bayern nach seinem Beinbruch zurückkehren sollte – möglicherweise bei den Länderspielen im November – wird er dann der Herausforderer von ter Stegen sein. „Das Wichtigste ist, dass wir Manu die Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund zu werden und 100 Prozent Leistung zu bringen. Wenn die Situation eintritt, werden wir sie bewerten“, sagte er. „Andere Nationen hätten gerne solch herausragende Torhüter, und wir haben nicht nur diese beiden.“

Ter Stegen reiste als Deutschlands Nummer eins in die Staaten, die er vor gut zehn Jahren als Gespött verlassen hatte. Rückblick: Der damalige Keeper von Borussia Mönchengladbach war der einzige aus dem heutigen 26-köpfigen Kader, der 2013 bei Joachim Löws USA-Reise dabei war. Im Freundschaftsspiel gegen die USA unterlief ter Stegen ein schwerer Fehler. Als Benedikt Höwedes einen harmlosen Rückpass erhielt, schaute sich der Torwart nach einem geeigneten Receiver zur Weiterleitung um und ließ den Ball ins Tor rollen. Der bemitleidenswerte 21-Jährige war in der Folge völlig verunsichert, wurde von den gegnerischen Fans verspottet und wirkte nicht immer glücklich, als er bei der 3:4-Niederlage drei weitere Gegentore kassierte. Nach drei Länderspielen hatte ter Stegen zwölf Gegentore kassiert – sein Weg als zukünftiger Torwart, ja seine gesamte Karriere in der Nationalmannschaft schien zu diesem Zeitpunkt in Gefahr zu sein.

Auch Nagelsmann setzt vorerst auf ter Stegen

Doch der blonde Junge vom Niederrhein hat die schwierige Phase, die ihn einige Jahre im DFB-Trikot begleitete, schließlich überwunden, kam mittlerweile auf 36 Länderspieleinsätze und setzte sich zumindest als Neuers Stellvertreter gegen namhafte Konkurrenten wie Kevin Trapp durch , Bernd Leno und Oliver Baumann . Mehr wurde im Laufe der Reise aber nie erreicht. Auch als Neuer nach einer einmonatigen Verletzungspause erst kurz vor Beginn der WM 2018 zurückkehrte, wurde der Bayern-Keeper bevorzugt. Nun, und das sieht nicht nur ter Stegen selbst so: „Die Situation hat sich verändert. Ich bin die Nummer eins“, sagte er im September. „Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich ihn nutzen kann.“

Vor einem Monat hieß der Bundestrainer allerdings noch Hansi Flick. Doch auch sein Nachfolger Nagelsmann setzt (vorerst) auf ter Stegen, der sich seinen neuen Status über die Jahre mit herausragenden Leistungen beim FC Barcelona erarbeitet hat. Der mittlerweile 31-Jährige wird auch am Samstag im deutschen Team dabei sein, wenn es im Test in Hartford (21 Uhr) erneut gegen die USA geht. RTL). Dann dürften Fehler wie vor zehn Jahren nicht noch einmal passieren. Denn Nagelsmann ist auf jeden Fall Trapp-Fan und wollte ihn einmal sogar zum FC Bayern holen. Und das Sprichwort über die neuen Chefs ist bekannt.