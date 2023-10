In vielen Städten und Gemeinden gibt es Recyclingzentren, die Elektroschrott sammeln und recyceln. © Uwe Zucchi/dpa/dpa-tmn

Er enthält wertvolle Rohstoffe und weist dennoch eine geringe Recyclingquote auf: Elektroschrott. Es sind nicht nur Toaster und Waffeleisen – auch in Alltagsgegenständen steckt jede Menge unsichtbare Elektronik.

13.10.2023 14:32:00

Der Wasserkocher ist kaputt, der Haartrockner qualmt: Solche Elektrokleingeräte gehören nicht in den Restmüll, sondern an Sammelstellen; Seit Juli 2022 können sie auch in vielen Supermärkten zurückgegeben werden. Klar, es ist bekannt.

Aber: Viele andere Dinge sind ebenfalls Elektroschrott, landen aber im Restmüll, Altmetall oder gebrauchten Textilcontainern. Dabei gehen wertvolle Rohstoffe verloren, die wiederverwendet werden können.

Daher sollten Verbraucher auch auf „unsichtbare Elektrogeräte“ achten, so das Umweltbundesamt.

Was ist unsichtbarer Elektroschrott?

Dazu gehören Schränke oder Regale mit fest integrierter Beleuchtung oder Lautsprechern, Sessel und Sofas mit integrierter Elektronik, LED-Schuhe, singende Grußkarten, sprechende Spielzeuge, aber auch E-Zigaretten, Rauchmelder, E-Scooter, Türöffner, smarte Thermostate, beleuchtete oder „intelligente“ Kleidung. Kurz gesagt: Alles, was einen Stecker, ein Kabel oder eine Batterie hat.

Wie soll ich solche Dinge entsorgen?

„Aufgrund ihrer fest integrierten elektrischen Funktion werden diese Produkte zu Elektrogeräten, die im Wertstoffhof oder im Handel gesondert entsorgt werden müssen“, schreibt das Amt.

Warum ist die richtige Entsorgung so wichtig?

Diese unsichtbaren oder versteckten Elektrogeräte sollten aus zwei Gründen ordnungsgemäß entsorgt werden. Elektronik enthält Rohstoffe wie Gold, Silber oder Kupfer, die recycelt werden können. Und: Laut Umweltbundesamt enthalten sie häufig gefährliche Bestandteile und Stoffe wie Blei, Flammschutzmittel oder Lithiumbatterien.

Die aktuelle Sammelquote für Altgeräte liegt bei 38,6 Prozent; Nach EU-Vorgaben sind mindestens 65 Prozent erforderlich.

Mit dem Elektroschrott-Rückgabefinder können Sie herausfinden, wo Sie Elektroschrott in Ihrer Nähe zurückgeben können.