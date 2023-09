CNN

Jeder macht Fehler, habe ich recht?

Aber wenn man als Star einen Fehler gemacht hat, können die Folgen viel größer sein als für uns Zivilisten.

Fairerweise muss man sagen, dass die meisten von uns keine Publizisten haben, die uns beim Verfassen unserer Botschaften helfen, oder Fans, die da sind, um uns zu verteidigen.

Selbst mit diesen Vorzügen läuft es für Prominente, die im Rampenlicht stehen, selten reibungslos.

Lass uns diskutieren.

Das Besondere an der Arbeit in einer Branche, in der es um Leistung geht, ist, dass die Leute Entschuldigungen nicht immer glauben.

Als Ashton Kutcher und seine Frau, Schauspielkollegin Mila Kunis, per Video ihre Reue zum Ausdruck brachten, nachdem sie vor der Verurteilung Charakterreferenzen für ihren „That ’70s Show“-Co-Star Danny Masterson geschrieben hatten, der wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, kam das nicht gut an.

Drew Barrymore sah sich einer ähnlichen Online-Reaktion gegenüber, als sie sich in einem Video unter Tränen dafür entschuldigte, dass sie während der beiden Hollywood-Streiks versucht hatte, die Produktion ihrer Tages-Talkshow wieder aufzunehmen. Barrymore löschte das Video schließlich und schaltete neue Episoden ihrer Show auf Pause.

Der Humor der Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer sorgte für einige nicht zum Lachen, als sie in einem Social-Media-Beitrag über die Art und Weise scherzte, wie Nicole Kidman bei den US Open saß, und ihr vorgeworfen wurde, den Star im Internet gemobbt zu haben.

Schumer erklärte: „Der Witz, den ich machte, war, dass die Art und Weise, wie sie posierte, nicht wie die Sitzposition eines Menschen aussah. Ich habe mich nicht über ihr Aussehen lustig gemacht. Nicole Kidman ist wunderschön und eine der unglaublichsten Schauspielerinnen aller Zeiten.“

Sie müssen nicht einmal ein Star im herkömmlichen Sinne sein, um von den sozialen Medien angegriffen zu werden.

Jann Wenner ist Mitbegründer des Rolling-Stone-Magazins, und nachdem er gegenüber der New York Times kontroverse Kommentare über Musikerinnen und farbige Musiker abgegeben hatte, scheiterte seine anschließende Entschuldigung.

Manchmal hallt das Mea Culpa fast so stark wider wie der Auslöser.

Spiel nicht mit uns, *NSYNC.

Seit sie kürzlich wieder zusammengekommen sind, um Taylor Swift bei den MTV VMAs eine Auszeichnung zu überreichen und angekündigt haben, dass sie eine neue Single haben, kann ich nicht aufhören, mir eine Reunion-Konzerttournee zu wünschen.

Ich brauche nicht einmal ein neues Album (es sei denn, sie wollen es), weil ihre alte Musik immer noch Bestand hat.

Mitglied Lance Bass erzählte E! dass sie aufgrund der anhaltenden Unterhaltungsstreiks ihren neuen Song „Better Place“ aus dem kommenden Film „Trolls Band Together“ nicht promoten können. Für mich bedeutet das mehr Zeit für die Zusammenstellung einer Tour. (Wie Sie sehen, lasse ich das nicht locker.)

Joey Fatone sagte: „Hoffentlich wird es ein Gespräch darüber geben, die Band wieder zusammenzubringen.“

Betrachten Sie dies als einen Aufruf zum Handeln, Justin Timberlake, denn es fühlt sich so an, als ob JT es schaffen kann, wenn jemand es schaffen kann.

Kylie Minogue steigert die Spannung.

Die Königin, die uns zum Tanzen bringt, kehrt mit einem neuen Projekt zurück, ihrem ersten seit dem „Disco“-Album von 2020, mit dem sie uns gesegnet hat.

„Tension“ scheint ein ebenso guter Zeitpunkt zu sein.

„Dieses Album ist eine Mischung aus persönlicher Reflexion, Club-Verlassenheit und melancholischen Höhenflügen“, sagte Minogue in einer Erklärung. „Ich habe so viel Freiheit gespürt, als ich es aufgenommen habe und hoffe, dass es euch gefällt!“

Der Beweis, dass Clubkinder niemals erwachsen werden müssen.

Das neue Album erscheint am Freitag.

Egal wie viele Realitätsbeziehungen scheitern, wir fallen immer wieder darauf rein.

Der Netflix-Hit „Love Is Blind“, in dem Männer und Frauen vor dem Treffen entscheiden müssen, ob sie sich verloben wollen oder nicht, kehrt am Freitag in die fünfte Staffel zurück. Obwohl ich genau weiß, wie sich die Dinge normalerweise entwickeln, bin ich immer noch dabei.

Die Sache mit Reality-Dating-Shows ist, dass wir dazu neigen, ein glückliches Leben nach dem anderen zu romantisieren, obwohl in Wirklichkeit die überwiegende Mehrheit der Beziehungen scheitern und scheitern wird.

Dennoch lieben wir die Liebe, und die Vorstellung, dass jemand seinen Seelenverwandten finden könnte, während er in einer Kapsel sitzt und keine Ahnung hat, wie er aussieht, ist eine unterhaltsame Fantasie, in der man sich verlieren kann.

Zumindest gibt es immer das Drama, vor den Traualtar zu treten und zu sehen, wer tatsächlich eine Hochzeit durchführt, an der man sich erfreuen kann.