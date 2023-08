Klingt ziemlich schlimm, oder?

Es stellt sich heraus, dass die Realität etwas komplizierter ist. Die auf der WHO-Website unter „China“ aufgeführten aktuellen MPOX-Daten stellen die Summe der in China, Taiwan und Hongkong gemeldeten Fälle dar.

Der Mangel an Datentrennung ist hier aus mehreren Gründen von Bedeutung. Erstens sind die Fallzahlen in China zwar tatsächlich gestiegen, wir wissen jedoch nicht, um wie viel und in welchem ​​Zeitraum. China meldete allein im Juni 106 Fälle, und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es im Mai und Juli weitere Fälle gab. Aber Es liegen keine Informationen vor, die uns dabei helfen würden, die genaue Dringlichkeit und Schwere des Ausbruchs einzuschätzen, was zu Panik und uninformierten Interventionen führen kann. Darüber hinaus könnte die chinesische Regierung, wie ihr Umgang mit Covid zeigt, an Daten festhalten, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen.

Darüber hinaus, Diese kombinierte Datenberichterstattung verschleiert die Tatsache, dass Taiwan und China mit ihren unterschiedlichen Leitungsgremien auf sehr unterschiedliche Weise auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagiert haben.

Während China kein Interesse an der Verwendung von MPOX-Impfstoffen signalisiert hat, hat Taiwan, das über ein eigenes CDC verfügt, bisher bereits über 72.000 Impfungen verabreicht. Während China nur einen einmonatigen Bericht über die Fallzahlen veröffentlicht hat, verfügt Taiwan über eine öffentliche Datenbank, aus der hervorgeht, wie viele neue Fälle jede Woche gemeldet werden. Daraus lässt sich leicht erkennen, dass der Ausbruch dort sechs Monate nach Beginn der lokalen Übertragung rückläufig ist.

Die Aggregation sehr unterschiedlicher Datenquellen führt also zu einer verwirrenden Landschaft und macht es schwierig, die Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verfolgen.

Das heißt, wenn die WHO-Daten einen Anstieg der wöchentlichen Neuerkrankungen in China um 550 % zwischen dem 10. und 17. Juli zeigen, bedeutet der Sprung wenig. Es verrät nicht die Richtung des MPOx-Ausbruchs; es betont lediglich das gebrochene, unregelmäßige Muster der Fallmeldungen aus China.

Das soll nicht heißen, dass der Ausbruch in China unbedeutend ist, sondern dass die Daten auf der WHO-Website Beobachter leicht in die Irre führen können.