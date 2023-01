Entscheidung des BVerfG: Warum die Berlin-Wahl wiederholt wird

FAQ



Es bleibt beim Alten: Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirkstagen in Berlin werden am 12. Februar wiederholt. Einige Punkte sind allerdings noch offen.

Von Kolja Schwartz und Frank Brautigam, ARD-Rechtsabteilung

Worum ging es dem Bundesverfassungsgericht?

Im November 2022 entschied das Berliner Verfassungsgericht: Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirkstagen in Berlin müssen wiederholt werden. Das Berliner Verfassungsgericht hat das Ergebnis der Wahlen vom September 2021 für ungültig erklärt. Der Grund: Es gab zu viele Pannen. „Angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler“ könne ein Rechtsstaat nur durch vollständige Wiederholung wiederhergestellt werden.

Gegen diese Gerichtsentscheidung wurden kurz vor Weihnachten mehrere Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Wegen der kurzen Zeit bis zum geplanten Wahltermin am 12. Februar stellten sie zudem einen Eilantrag. Ihr Ziel: die Wiederholungswahlen vorübergehend zu stoppen, bis die Verfassungsbeschwerden endgültig entschieden sind. Mit diesem Eilantrag sind sie nun gescheitert.

Warum hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden?

Das Bundesverfassungsgericht verkündete die Entscheidung im Eilverfahren ohne Begründung. „Diese wird den Parteien gesondert zugesandt“, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts. Es gibt also noch keine Rechtfertigung; Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur sagen, dass der Fall im Eilverfahren nicht abschließend geprüft wird. Das Gericht wägt lediglich die Folgen ab, die ein vorläufiges Eingreifen des Gerichts hätte.

Wird es nach der Wahl eine endgültige Entscheidung geben?

Ja, das Gericht entscheidet auch über die Hauptsache der Verfassungsbeschwerde. Dass dies auch relativ schnell geschehen könnte, zeigt ein Schreiben des Gerichts an den Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Abgeordneten haben dann bis zum 2. März Zeit, sich zu äußern. Eine Entscheidung in der Hauptsache könnte in einigen Monaten fallen.

Dass sich Karlsruhe mit der Sache befasst, ist nicht überraschend, sondern das übliche Prozedere. Es sagt auch wenig über das mögliche Ergebnis aus. Wenn Verfassungsbeschwerden bei Gericht eingehen, muss natürlich entschieden werden, ob sie zulässig und begründet sind.

Wie stehen die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren?

Ob die Verfassungsbeschwerden letztlich zulässig und berechtigt sind, lässt sich noch nicht sagen. Grundsätzlich sind die Hürden für eine Aufhebung des Berliner Beschlusses aber hoch. Für die Überprüfung der Berliner Wahl ist ursprünglich das Berliner Verfassungsgericht zuständig. Man spricht hier von getrennten und autonomen Verfassungsräumen. Der Schutz des Wahlrechts bei Landtagswahlen ist daher nicht die primäre Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Das Berliner Verfassungsgericht hat entschieden, dass die Wahl vollständig wiederholt werden muss. Dieses Urteil kann vom Bundesverfassungsgericht nur dann aufgehoben werden, wenn grundlegende Verfahrensgrundsätze vom Berliner Gericht missachtet worden sind.

Auch wenn der Eilbeschluss meist keine inhaltliche Aussage über den Ausgang des Verfahrens zulässt, kann man sich nach dem heutigen Beschluss durchaus fragen: Wäre es überhaupt möglich, die Wiederholungswahl – nach einer Entscheidung in der Hauptsache – rückgängig zu machen ? Es gehe dann nicht um eine Neuwahl, sondern um die Wiederherstellung des jetzigen Zustands. Schwer vorstellbar, aber heute nicht abschließend zu sagen.

Was waren die Wahlfehler in Berlin?

Am 26. September 2021 gab es in Berlin unleugbar und sichtbar Pannen: In einigen Wahllokalen wurden falsche Stimmzettel ausgegeben oder es gab nicht genügend Stimmzettel für die Zahl der Wähler. In der Folge mussten einige Wahllokale vorübergehend geschlossen werden; in einigen wurde noch nach 18 Uhr gewählt, also wenn die Wahllokale eigentlich geschlossen waren.

Wer sind die Beschwerdeführer?

In Karlsruhe gingen insgesamt fünf Verfassungsbeschwerden ein. Die heute diskutierte kam allein von 43 Personen, darunter gewählte Abgeordnete aus Berlin, zum Beispiel der frühere Finanzsenator Matthias Kollatz, aber auch Wähler.

Wie haben die Beschwerdeführer argumentiert?

Die Beschwerdeführer hatten Wahlfehler in Berlin nicht bestritten. Sie halten die Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichts aber aus rechtlicher Sicht für übertrieben und falsch. Eine berlinweite Neuwahl ist nicht richtig; das Berliner Verfassungsgericht hat die bestehenden Regelungen in seinem Urteil willkürlich ausgelegt.

Die konkreten Argumente der Kläger: In vielen Wahllokalen habe es keine oder kaum Wahlfehler gegeben. Auch dort sind Neuwahlen nicht vertretbar. Andere Fehler hätten das Ergebnis nicht beeinflusst, etwa die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus. Sie sind daher nicht „mandatsrelevant“. Dies ist jedoch Voraussetzung für eine Wiederholung der Wahl.

Zudem ist in einer Demokratie das Interesse an der Existenz des gewählten Parlaments besonders hoch. Unverständlich sei es nach Ansicht der Kläger auch, wenn ein und derselbe Fehler bei Landtagswahl und Bundestagswahl zu unterschiedlichen Ergebnissen führe. Ein „sachlich und physikalisch einheitlicher Wahlablauf“ sei nach denselben Maßstäben zu beurteilen.

Was bedeutet die Entscheidung für die Bundestagswahl?

Obwohl die Bundestagswahl am selben Tag wie die Berliner Wahlen stattfand und zumindest teilweise unter den gleichen Fehlern litt, bedeutet die Entscheidung für die Bundestagswahl in Berlin heute nichts. Das liegt vor allem daran, dass die Prüfung einer Bundestagswahl völlig anders ist: In einem ersten Schritt entscheidet der Bundestag selbst über etwaige Einwände, in Schritt zwei kann diese Entscheidung dann mit einer Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden .

Anders als bei der Überprüfung der Berliner Wahl ist das Bundesverfassungsgericht für die inhaltliche Überprüfung der Wahl von Anfang an zuständig. Es ist von vornherein als zweiter Schritt im Wahlverifizierungsprozess geplant.

Wie ist der Stand der Bundestagswahl?

Am 10. November 2022 beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition, dass die Wahl nicht in ganz Berlin, sondern nur in 431 Berliner Wahllokalen wiederholt werden soll. Die Fehler wurden anders bewertet als das Bundesverfassungsgericht bei der Berliner Wahl. Über die dagegen erhobenen Wahlprüfungsbeschwerden ist noch nicht entschieden.

Damit steht noch nicht fest, dass es bei der Bundestagswahl in Berlin nur in 431 Wahlkreisen zu Neuwahlen kommt. Das muss das Bundesverfassungsgericht noch vollständig selbst prüfen: Welche Fehler gab es und waren sie für die Mandatsverteilung relevant? Es entscheidet dann, ob und in wie vielen Wahllokalen Neuwahlen durchgeführt werden müssen.

Auch wenn das zunächst absurd erscheint: Gut möglich, dass die Bundestagswahl trotz gleicher Fehler anders behandelt wird als die Landtags- und Kreistagswahlen.