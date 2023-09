Entrup-Doppelpack: Hartberg wint bij WAC – Bundesliga

Wolfsberg – Der TSV Hartberg heeft in de tweede helft van de Bundesliga een voetbalwedstrijd gespeeld. De Steirer feierten am Samstag gegen de WAC een 3:0-(1:0)-Auswärtssieg en schoben sich damit in der Tabelle zomindest vorerst op Platz vier. Maximilian Entrup (7., 65.) en Rückkehrer Donis Avdijaj (62.) trafen gegen de Wolfsberger, die nun schon seit fünf Runden auf een Dreier warten.