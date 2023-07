General Iwan Popow wird seines Kommandos enthoben, weil er die russische Militärführung kritisiert. Für den britischen Geheimdienst ist der Fall ein Beispiel für die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Armee.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes sind mehrere Offiziere der russischen Armee mit der Militärführung unzufrieden. „Direkte Kritik von Untergebenen dürfte für Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Gerassimow zu einem zunehmenden Problem werden“, erklärte das Verteidigungsministerium in London. In ihrem täglichen Lagebericht beschäftigen sich die Briten mit der Entlassung von General Iwan Popow. Er hatte seine Vorgesetzten und die Kriegsführung in der Ukraine kritisiert und war als Kommandeur der 58. Armee entlassen worden.

„Popovs Kommentare lenken die Aufmerksamkeit auf die tiefe Unzufriedenheit, die viele Offiziere wahrscheinlich mit der obersten militärischen Führung hegen“, schrieben die Briten. Die Beschwerden ähnelten weitgehend denen des Chefs der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, vor seiner Meuterei. Prigoschin hatte unter Verteidigungsminister Schoigu wiederholt Führungsschwäche, Chaos und Inkompetenz angeprangert. Im Juni stiftete Prigoschin einen Aufstand an, brach ihn jedoch kurz darauf ab.

Der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) hatte letzte Woche in einem Bericht gravierende Probleme in den Kommandostrukturen Moskaus festgestellt. Popovs Ziel könnte gewesen sein, Gerasimov als Oberbefehlshaber für den Krieg gegen die Ukraine zu entfernen. Der Stabschef versucht jedoch, Kritik zu verhindern und sie nicht bis zu Kremlchef Wladimir Putin durchdringen zu lassen. „Die zunehmend fragile russische Befehlskette könnte in Zukunft zu einer kritischen Befehls- und Kontrollkrise führen, in der die Unterstützung der Feldkommandeure für das russische Militärkommando schwächer werden könnte“, sagten die Analysten des ISW.