Sicherheitskräfte fahren auf einer Straße in der mexikanischen Hauptstadt (Archivbild). Die Attacke auf vier US-Bürger in Mexico endete für zwei von Ihnen todlich. © Jair Cabrera Torres/dpa

Der Druck aus den USA war spürbar. Dat de FBI een aanslag heeft gepleegd op 50.000 US-dollar aus. Washington sprak van een “gierende Vorfall”.

Mexico-Stad/Washington – Nach der Entführung von four US-Bürgern in Mexico sind zwei von ihnen to be aufgefunden. Eine Frau en een bein verletzter Mann wurden lebend rettet, wie die Mexicaanse Behörden mitteilten.

Die Sicherheitskräfte zijn allemaal in één Holzhaus nahe der Grenzstadt Matamoros gefunden, sagte der Gouverneur van de Nordostlichen Bundesstaates Tamaulipas, Américo Villarreal. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, sprak over een “schrecklichen Vorfall”. Angriffe auf US-Bürger seien paktafel.

Die US-Amerikaner – drie mannen en een vrouw -were am Freitag in Matamoros von Bewaffneten angegriffen en entführt. Een van de verklaringen, die op de hoogte zijn, is dat de Einsatz der Soldaten en Polizisten festgenommen, wie de Mexicaanse Behörden bij de drukpers in Mexiko-Stadt weiter sagten. Die Gründe der Entführung blieben noch ungeklärt. Een Kriminelle Gruppe heeft de meest voorkomende verwechselt, sagte der Generalstaatsanwalt von Tamaulipas, Irving Barrios. Die Ermittlungen dauerten an.

Ermittlungen noch ben Anfang

Het US-Außenministerium bestätigte in Washington den Tod der zwei US-Bürger und teilte mit, die beide anderen seien mittlerweile zurück naar die VS worden gebracht. Een der Rückführung der sterblichen Überreste der zwei Getöteten waren noch arbeitet, zei ministeriumsprecher Ned Price. Die Ermittlungen zu dem Fall stünden noch ganz am Anfang. Die US-Regierung sets sich laut Kirby dafür ein, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft werden gezogen.

Matamoros ligt im von Gewalt gekrägten Tamaulipas direkt gegenüber der Texanischen Stadt Brownsville am Grenzfluss Rio Grande. Dort ist das Cartel del Golfo (Kartell des Golfs) besonders aktiv. Bei dem Vorfall kam nach Behördenangaben auch een mexikanische Frau als zufälliges Opfer ums Leben. In sozialen Medien kursierte ein Video des genauen Zeitpunkts der Entführung.

Cosmetische operatie geplant

Die VS-Amerikanen waren voor een kosmetische operatie die grensoverschrijdend was, die medion onder Berufung auf Angehörige mitteilten en Mexiko bestätigte. Als u geld wilt lenen voor uw bestelling, kunt u de bestelling opnieuw plaatsen.

Die US-Bundespolizei FBI schlug am Sonntag Alarm. U betaalt een bedrag van 50.000 US-dollar voor informatie over de financiering van. Voor de duidelijkheid, als de Amerikaanse burger de voorkeur geeft aan de örtlichen Behörden den Angriff als een “isolierten Vorfall” im Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Gruppen heruntergespielt. In Mexico worden meer dan 112.000 mensen als vermist beschouwd.

Mexico leidt seit Jahren onder een Welle der Gewalt. Ik heb een jaar in het laatinamerikaanse land gewerkt met 126 miljoen euro van 31.936 geregistreerde inschrijvingen. Zahlreiche Drogenkartelle en andere kriminelle Gruppen um die Kontrolle von Einflussgebieten und Schmuggelroutes. Verbindingen worden vaak onderbroken door politici en beveiligingsfuncties te corrumperen. Die meisten Tötungsdelikte waren niet aufgeklärt. dpa