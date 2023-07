Bewohner eines Vororts von Berlin wurden gewarnt, drinnen zu bleiben, nachdem bekannt wurde, dass eine entflohene Löwin in der Nachbarschaft auf der Flucht ist.

Löwin auf der Flucht in Berlin

Die Polizei in Brandenburg führt eine Großfahndung nach einem „großen, entkommenen Wildtier, wahrscheinlich einer Löwin“, das in den Stadtteilen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf südwestlich von Berlin auf der Flucht ist.

Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst gewarnt, zu Hause zu bleiben, keine Haustiere das Haus verlassen zu lassen und in einem Gebäude oder Auto Schutz zu suchen, wenn sie das entkommene Tier sehen.

Woher das Tier stammt, ist derzeit unklar. Alle Zirkusse, Tierparks und Zoos in der Nähe wurden kontaktiert, aber keiner hat eine vermisste Löwin gemeldet.

Passanten filmen Löwin bei der Wildschweinjagd in Brandenburg

Die Löwin wurde erstmals am 19. Juli um Mitternacht gesichtet. „Gegen Mitternacht erhielten wir eine Meldung, die keiner von uns glauben konnte“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip rbb. Die Löwin wurde von zwei Passanten entdeckt, als sie ein anderes Tier jagte.

„Es war ein Wildschwein und das andere Tier war offensichtlich eine Raubkatze, eine Löwin. „Die beiden Männer machten ein Video mit einem Mobiltelefon und zwei hochrangige Polizisten bestätigten, dass es sich bei dem Tier wahrscheinlich um eine Löwin handelte“, erklärte Keip. Die Zeugen filmten die Löwin beim Fangen und Töten des Wildschweins in einem Busch.

Es wird angenommen, dass die Löwin schläft

Polizei, ein Tierarzt und zwei Jäger sind derzeit auf der Suche nach dem Tier und fordern die Bewohner auf, den Rettungsdienst zu rufen, wenn sie das Tier sehen, aber nur, wenn sie das Tier tatsächlich sehen.

Es wird vermutet, dass die Löwin morgens eine Pause macht und in einem überdachten Bereich schläft. Wenn sie gefangen wird, werden die Rettungskräfte das Tier sedieren und in ein Tierheim bringen. Wenn jedoch ein Szenario eintritt, in dem das Tier das Leben der Bewohner in Gefahr bringt, „müssen wir über andere Möglichkeiten nachdenken“, sagte Keip.

Daumenbildnachweis: O’sokin / Shutterstock.com