Entertainer Harald Schmidt was voorbereid op de „Tatort“ en deed dat met plezier. U vindt de tv-ster met weinig wijzigingen voor het ARD-formaat.

Sinds 30 jaar staat Harald Schmidt in de camera. Je kunt ook optreden als moderator in namen, in je carrière en dan deelnemen aan je eigen werk. Sinds 2009 is de entertainer te zien als Kreuzfahrtregisseur Oskar Schifferle in ZDF „Traumschiff“.

Harald Schmidt überzeugt als Darsteller nicht nur die Fernsehzuschauer, zonder het Verantwortlichen van de „Tatort“. Maar de 67-jarigen hebben weinig interesse in opmaak en er is nog steeds kritische kritiek op de Krim.

In een gesprek met de „Südwest Presse“ berichtte Harald Schmidt over de „Tatort“ gelegenheid. „Nee, dat is het laatste, dat was het einde van de zaak“, de Schauspieler is een laatste Urteil. Voordat je begint met het behandelen van de „Tatort“ stappen. „Ik ben blij voor mijn studenten en studenten, die bereid zijn om te spelen, ik ben erg blij met hen, die hun eigen ‚Tatort‘-Gage leven kunnen leiden,“ zei Schmidt. De dimensies van de productie zullen in acht worden genomen door de auteurs van de ARD formats critique: Meer informatie is hier te vinden.

Harald Schmidt zei dat er een paar jaar van zelfbespreking was tijdens de ‚Tatort‘-oorlog in het Zwarte Woud. Er komt een Kriminaloberrat-spel, dus we gaan door met de persbijeenkomsten. „Und da fiel mir plötzlich af: Jetzt ist mein Spaß auch schon zu Ende“, dus der Entertainer. Demnach heeft het Drehbuch-vorgesehhen, dass er in seiner Rolle als Polizeichef door de nasse Blackwald-Laub-streifen soll – begleitet von Textzeilen met „Gibt’s schon Neues von der Spusi?“, herinnert sich Schmidt zich.