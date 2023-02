Enteignung funktioniert auch ohne Giffeys Gewissen (nd-aktuell.de)

„Wir wollen gleiche Lebensbedingungen innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings, in Ost und West, Nord und Süd“: Linke-Chefin Katina Schubert zum Wahlkampfauftakt ihrer Partei im Dezember. Foto: dpa/Annette Riedl

Frau Schubert, Die Linke will auch nach der Wahl am Sonntag Rot-Grün-Rot in Berlin weiterführen. Gleichzeitig gehen die Vorsitzenden von SPD und Grünen, Franziska Giffey und Bettina Jarasch, derzeit aufeinander los, als gäbe es kein Morgen. Das klingt nach schlechten Startbedingungen.

Eine Koalition wird nicht von zwei oder drei Führern gebildet, sondern von Parteien. Und hier ist es sehr wichtig, ob sich die inhaltlichen Positionen soweit überlagern lassen, dass daraus staatliches Handeln abgeleitet werden kann. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der fünf Jahre gültig ist.

Sie wollen den Koalitionsvertrag also gar nicht anfassen?

Absolut. Aber bleiben Sie entspannt. Wir werden uns sicher nach der Wahl treffen und dann die wesentlichen Punkte prüfen, wo Überarbeitungsbedarf besteht. Einfach weil sich die Welt weiterentwickelt hat, dass wir in einer anderen Situation sind als vor fast anderthalb Jahren, als wir mit den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag begonnen haben. Und dann werden wir sehen. Vor allem im Mietbereich gibt es noch viel zu tun.

Was die Umsetzung des Sozialisierungsreferendums betrifft, hat Franziska Giffey nun das alte Taiga-Lied angestimmt. Durch Enteignung sei keine einzige Wohnung entstanden, das könne sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Die Linke hingegen will 2023 ein Sozialisierungsgesetz vorlegen. Ist das nicht Augenwischerei, wenn es keine parlamentarischen Mehrheiten dafür gibt?

Wichtig ist, dass wir einen funktionierenden Gesetzentwurf haben, der dann auch Gegenstand weiterer Diskussionen sein kann. Und jenseits von Gewissensfragen – bei allem Respekt, das ist wirklich keine Gewissensfrage: Wenn es tatsächlich keine parlamentarischen Mehrheiten dafür gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit einer zweiten Volksabstimmung, konkret: einer Gesetzesinitiative. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser auch ohne das Gewissen von Frau Giffey erfolgreich sein würde. Insofern ist es keine Verschwendung, ein rechtssicheres Vereinsgesetz zu entwickeln und dieses dann in die parlamentarische Beratung und in die Diskussion mit der Stadtgesellschaft einzubringen.

Würde Die Linke aus einem Sozialisierungsgesetz eine „rote Linie“ für weitere Regierungsbeteiligungen machen?

Ich bin kein Fan von „roten Linien“. Solche tödlichen Punkte sind nicht sinnvoll. Damit mache ich es den aktuellen Koalitionspartnern viel zu einfach. Sie könnten die Gespräche mit uns gleich beenden, indem sie sagen: „Wir machen kein Vereinsgesetz und haben Feierabend.“ Das wäre nicht klug. Wir haben auch viele andere wesentliche Punkte, die wir durchsetzen wollen. Und am Ende muss das Gesamtkonzept der Koalition stimmen.

Also doch kein Gesetz?

Aber. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die Kommission zur Durchführung des Volksbegehrens sagt: Geht, man muss dies und das berücksichtigen, hier und da muss noch gearbeitet werden, dann wird der Druck auf Grüne und SPD so massiv sein sie werden es nicht akzeptieren, können sich einfach zurückziehen. Es gibt nicht nur einen SPD-Parteitagsbeschluss, auch die Kandidaten der Grünen kommen zu Wort. Dafür muss man keine „roten Linien“ definieren, sondern den Abschlussbericht der Kommission als ernsthafte Umsetzungsaufgabe verstehen und dafür kämpfen. Politik ist keine Abfolge von Automatismen, sondern das Ergebnis von Aushandlungsprozessen, die oft zu massiven Widersprüchen führen.

Bleiben wir beim Thema Wohnen. Vonovia hat angekündigt, in diesem Jahr alle Wohnungsbauprojekte in Berlin auf Eis zu legen. Sie waren sowieso kein begeisterter Verfechter von Giffeys Wohnungsbaugenossenschaft. Fühlen Sie sich bestätigt?

Ja, man muss sagen, dass die Strategie der SPD, durch breite Allianzen mit Immobilienkonzernen und privaten Investoren bessere Ergebnisse beim Bau von bezahlbarem Wohnraum zu erzielen, auf ganzer Linie gescheitert ist. Diese Allianz hat zu keinerlei Ergebnissen geführt, die den Wohnungsmarkt in irgendeiner Weise entspannt hätten. Es wurden rote Teppiche ausgerollt für Konzerne, die sich heimlich ins Fäustchen lachen, wie naiv die immer noch größte Regierungspartei damit umgeht.

Gut, aber auch die Baubranche kämpft mit enormen Kostensteigerungen.

Klar ist aber auch: Private Immobilienkonzerne sind in erster Linie an Rendite interessiert. Dazu sind sie gegenüber ihren Aktionären verpflichtet. Sie sind nicht dem Ziel verpflichtet, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin zu organisieren. Deshalb wollen wir konsequent auf die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften setzen, die Fördermittel entsprechend einsetzen und so langfristig bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Sie haben kürzlich gesagt: »Berlin wird gut regiert – von der Linken.« Das sollte nicht jeder in der Stadt so sehen. Wenn Sie sich den Giffey-Senat ansehen, was denken Sie, ist auf der Habenseite der Linken?

Die Frage ist: Was ist jetzt das Wesentliche? Und hier wird deutlich, dass es in der Bundesregierung einen wesentlichen Unterschied zur Ampelregierung gibt: Wir haben hier ein eigenes Hilfspaket aufgelegt. Wir haben einen Härtefonds eingerichtet, der funktioniert; sie ist bereits beantragt und ausgezahlt. Der Mietenstopp bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wäre ohne uns nicht passiert. Auch nicht das „Wärmenetz“ oder jetzt die Jugendkulturkarte für Jugendliche von 18 bis 23 Jahren. Und wir haben ein 9-Euro-Sozialticket eingeführt und durchgesetzt. All das wäre ohne uns nicht passiert.

Aber es gibt schon Streit um das 9-Euro-Ticket.

Das wollen wir dauerhaft machen, und auch das geht nur mit der Linken. Während man auf Bundesebene feststellt, dass man mit einem 49-Euro-Ticket irgendwie eine richtig gute Tat vollbracht hat. Wer Bürgereinkommen oder andere Transferleistungen bezieht oder wenig verdient, kann sich das schlichtweg nicht leisten. Auf die Bundesgesetzgebung bezüglich des Bürgereinkommens haben wir keinen Einfluss. Aber wir können in Berlin aktives Krisenmanagement betreiben und Teilhabe für Menschen organisieren, die wenig Geld haben, und so ein Stück weit Armut bekämpfen.

Auf dem Parteitag im Januar versprach Tobias Schulze, stellvertretender Landesvorsitzender der Linkspartei, nach der Wahl den „Infrastruktursozialismus“ nach Berlin zu bringen. Bei tapferen West-Berliner Frontkämpfern sollten die Alarmglocken schrillen. Was bedeutet das konkret?

Damit ist vor allem gemeint, die zentralen Elemente der Daseinsvorsorge tatsächlich öffentlich zu organisieren und der Privatwirtschaft zu entziehen. Mit der Rekommunalisierung des Stromnetzes haben wir bereits einen wichtigen Schritt getan. Nun müssen die nächsten Schritte folgen – wir wollen auch Gasag und Fernwärme in öffentliche Hände bringen. Und zwar nicht über irgendwelche öffentlich-privaten Partnerschaften, sondern die Verfügungsgewalt muss eindeutig beim Land Berlin liegen. Ebenso wichtig ist der Gesundheitssektor.

Aber sollte nicht auch der Gesundheitssektor verstaatlicht werden?

In Teilen Berlins haben wir es mit einem gravierenden Ärztemangel zu tun, in anderen Teilen herrscht ein Überangebot. Es muss eine landesweite Regierungsführung geben. Und wenn das nicht über private Filialen geht, muss man in unterversorgten Stadtteilen medizinische Versorgungszentren aufbauen, auch mit Fachärzten, zum Beispiel über das Staatsunternehmen Vivantes. Es sollte keine Frage des Wohnortes sein, ob man schnell einen Termin beim Augenarzt bekommt oder ob man ein Jahr warten muss. Wir wollen, dass innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings, in Ost und West, Nord und Süd, gleiche Lebensbedingungen herrschen. Und im Moment haben wir das nicht. Bis zu einem gewissen Grad bedeutet dies der Begriff „Infrastruktursozialismus“.

Allerdings scheint Die Linke mit ihrem Programm nicht wirklich durchzukommen. In Umfragen liegt die Partei bei 11 bis 12 Prozent. Bei der Wahl im September 2021 waren es noch 14,1 Prozent. Hat Die Linke ein Mobilisierungsproblem?

Aufgrund des Hin und Hers werden alle Parteien bei dieser Wahl ein Mobilisierungsproblem haben. Vielen ist auch nicht wirklich klar, warum die Wahl nun komplett wiederholt werden muss. Wir appellieren an alle, die glauben, dass es in Berlin linke Politik braucht, zur Wahlurne zu gehen und die Berliner Linke zu überprüfen. An alle, die davon überzeugt sind, dass es einen Senat braucht, der gerade in diesen Zeiten Sozialpolitik macht und sich nicht zur Interessenvertretung von Auto- oder Immobilienkonzernen macht.

Wie ist Ihr Eindruck auf der Straße, wenn Sie am Wahlkampfstand Flyer an Passanten verteilen wollen?

Ich habe jetzt einen Wahlkreis im Norden von Reinickendorf, der gar nicht typisch links ist. Weit draußen, weit im Westen. Es oszilliert zwischen „Ich habe immer für dich gestimmt“ und „Mach weiter so“ und „Lass mich mit der Politik in Ruhe, damit will ich nichts mehr zu tun haben“. In anderen Wahlkreisen sieht das ganz anders aus. Da bekomme ich nur positives Feedback. Aber das sind natürlich immer nur Auszüge, das heißt nichts. Wir werden es am 12. Februar wissen. Und bis dahin werden wir alles daran setzen und im Endspurt noch einmal alles mobilisieren, damit die Leute am Sonntag ins Wahllokal gehen.

„Umfragen sind Umfragen“ lautet auch das Mantra von Franziska Giffey im Wahlkampf…

Was soll sie sonst sagen?

Dennoch: Glaubt man den Umfragen, sieht derzeit alles danach aus, als würde die CDU als stärkste Partei aus der Wahl hervorgehen. Ein CDU-geführter Senat wäre aus Ihrer Sicht wohl ein Albtraum?

Vor allem bei der Organisation des gesellschaftlichen Zusammenhalts fände ich das einen massiven Rückschlag. Wenn es darum geht, den Weg zur Klimaneutralität zu gehen, müssen wir einfach objektiv gehen. Wir hätten eine völlig repressive Innenpolitik, alle Versuche einer partizipativen Migrationspolitik wären zunichte gemacht. Und der A100 würde wohl auch von Friedrichshain geschlagen werden. Ein völlig sinnloses Verkehrsprojekt, das auch Menschen aus ihren Häusern drängen würde, genauso wie in Neukölln und Treptow-Köpenick Wohnraum und Kleingärten zerstört wurden. Und das in einer Situation, in der wir dringend Wohnraum und urbanes Grün brauchen. Kurzum: Die Stadt tut gut daran, der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner am Sonntag klar die Rote Karte zu zeigen.

Befürchten Sie nicht, dass sich einer Ihrer bisherigen Koalitionspartner nach der Wahl mit der CDU verbündet und damit das Regierungsprojekt aus SPD, Grünen und Linken beerdigt?

Ich sehe nicht ein, warum sie das tun sollten, nur um dann mit der CDU genau die gegenteilige Politik von dem zu verfolgen, was sie bisher getan haben. Daher bin ich im Moment relativ entspannt.