De Pakistaanse stad Lahore steeg vanaf 2021 met 10 posities en werd vorig jaar de stad met de slechtste luchtkwaliteit, terwijl Bangladesh werd vervangen door Tsjaad als ’s werelds meest vervuilde land, zo blijkt uit een rapport dat dinsdag is gepubliceerd door het Zwitserse bedrijf IQAir.

In 2021 adviseerden luchtkwaliteitsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een jaarlijkse PM2,5-blootstellingsconcentratie van niet meer dan 5 microgram per kubieke meter.

PM2.5 is een belangrijke luchtverontreinigende stof die wordt gebruikt voor het onderzoeken van de luchtkwaliteit en wordt gemeten in microgram per kubieke meter.

Wat is PM2.5-concentratie?

Dit is de hoeveelheid van een bepaald type deeltjes in de lucht die maximaal 2,5 micron groot is.

Verbrandingsmotoren, industrieën, houtverbranding, bouw- en landbouwprocessen kunnen deze deeltjes produceren, die chemisch en qua grootte kunnen variëren.

De PM2,5-deeltjes hebben een negatieve invloed op de menselijke gezondheid. Dit is te wijten aan het feit dat de menselijke neus grotere deeltjes kan filteren, maar kleinere en ultrafijne deeltjes kunnen worden ingeademd in de longen, waar ze in de bloedbaan terecht kunnen komen of zich in de longbekleding kunnen afzetten.

Wat waren de stadsgebonden resultaten?

De luchtverontreiniging van Lahore steeg tot PM2,5-niveaus van 97,4 microgram per kubieke meter van 86,5 in 2021, ter vervanging van Bhiwadi in India als de meest vervuilde stad ter wereld.

Lahore werd de meest vervuilde stad ter wereld, met smog die gezondheidsproblemen veroorzaakte Afbeelding: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS/foto alliantie

Bhiwadi en Delhi waren de volgende in de ranglijst, met respectievelijk 92,7 en 92,6 vervuilingsniveaus.

Indiase steden vulden 12 van de tot 15 ranglijsten van de meest vervuilde steden ter wereld, hetzelfde als in het rapport van vorig jaar.

en Pakistan had ook India in de regio Zuid-Azië. Bijna 60% van de bevolking in Centraal- en Zuid-Azië leeft met PM2.5-niveaus die zeven keer hoger zijn dan wat de WHO-richtlijnen hebben aanbevolen.

Volgens een vervuilingsrapport van de Wereldbank over Zuid-Azië voor het jaar 2022 stierven bijna twee miljoen mensen als gevolg van luchtvervuiling in de hele regio.

Luchtvervuiling en een oproep om een ​​einde te maken aan vuile elektriciteitsproductie Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Wat waren de resultaten per land?

De Centraal-Afrikaanse natie Tsjaad werd gerangschikt als het meest vervuilde land ter wereld, met een stijging van 12 procent in de jaarlijkse PM2,5-concentraties vanaf 2021. Volgens het rapport was dit voornamelijk te wijten aan de verbranding van graslanden.

Ongeveer 70% van de wereldwijde bosbranden vindt plaats in Afrika, suggereren NASA-satellietgegevens.

Irak gerangschikt als het op een na meest vervuilde land, waarbij de vervuiling in de regio West-Azië wordt toegeschreven aan de opkomende stofstormen.

Pakistan staat op de derde plaats, gevolgd door Bahrein als het vierde meest vervuilde land.

Bangladesh verbeterde zijn ranglijst voor luchtkwaliteit naar de vijfde positie. Vorig jaar werd het bestempeld als het meest vervuilde land ter wereld met PM2,5-concentraties van 76,9. Deze zijn nu gedaald tot 65,8.

Ook konden China, Taiwan, Zuid-Korea en Mongolië hun luchtkwaliteit verbeteren, terwijl de niveaus voor Japan hetzelfde bleven als in 2021.

De luchtkwaliteit verbeterde ook in de Verenigde Staten, waar negen van de tien meest bevolkte steden in de VS het PM2,5-niveau in 2022 hebben verlaagd in vergelijking met het niveau van 2021.

Het Australische Canberra had de schoonste lucht van de hoofdsteden ter wereld.

Vijftien landen in Europa hadden een lager luchtkwaliteitsniveau dan in 2021.

Hoe werden de vervuilingsniveaus gemeten?

IQAir verzamelde gegevens over PM2,5-concentraties van meer dan 30.000 luchtmeetstations op meer dan 7.300 plaatsen in 131 landen en regio’s.

De gegevens werden vervolgens geanalyseerd om bepaalde factoren onder controle te houden, zoals de bevolking van het land.

Materiaal van het persbureau Reuters heeft bijgedragen aan dit rapport.

Bewerkt door: Amanda Rivkin