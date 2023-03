De protesten tegen het plan van de Israëlische regering om de macht van het Hooggerechtshof te beteugelen gaan al tien opeenvolgende weken door, met een recordaantal van 500.000 mensen die de bijeenkomsten bijwoonden volgens de organisatoren.

De wetswijzigingen zouden de regering meer macht geven bij de selectie van rechters en het Hooggerechtshof de mogelijkheid ontnemen om amendementen op basiswetten, de quasi-grondwet van Israël, ongedaan te maken.

Critici beweren dat de hervormingen de macht zullen concentreren in de handen van premier Benjamin Netanyahu en zijn bondgenoten, het systeem van checks and balances zullen vernietigen en de Israëlische democratie zullen bedreigen.

Honderdduizenden mensen hebben zich voor de 10e opeenvolgende week in steden in heel Israël verzameld om te protesteren tegen plannen van de extreemrechtse regering van premier Benjamin Netanyahu om de macht van het Hooggerechtshof in te perken.

Volgens de organisatoren woonden zaterdag een recordaantal van 500.000 mensen bij, waardoor ze tot de “grootste in de Israëlische geschiedenis” behoren.

Media in Israël schatten de opkomst op 250.000 tot 300.000 mensen.

De demonstraties komen terwijl de regering van Netanyahu zich voorbereidt om volgende week door te gaan met haar wetgevingsagenda, waarbij oproepen tot een pauze worden vermeden om onderhandelingen over de verdeeldheid zaaiende gerechtelijke hervormingen mogelijk te maken.

Een demonstrant zwaait met de Israëlische vlag tijdens een grootschalig protest tegen het revisieplan van de regering op 11 maart 2023 in Tel Aviv, Israël. Getty-afbeeldingen (Foto door Amir Levy/Getty Images)

“Ik demonstreer omdat de maatregelen die de nieuwe regering wil nemen een reële en onmiddellijke bedreiging vormen voor de Israëlische democratie”, vertelde een demonstrant, tech-ondernemer Ran Shahor, aan persbureau AFP in de kustplaats Tel Aviv.

“Het is geen gerechtelijke hervorming. Het is een revolutie die ervoor zorgt dat Israël een volledige dictatuur wordt en ik wil dat Israël een democratie blijft voor mijn kinderen,” vertelde Tamir Guytsabri, 58, aan persbureau Reuters.

Volgens Israëlische media kwamen zo’n 200.000 Israëli’s bijeen in Tel Aviv, terwijl 50.000 mensen protesteerden in de noordelijke stad Haifa en 10.000 in Beersheba – de grootste tot nu toe in beide.

De demonstraties verliepen zonder grote incidenten, hoewel de politie drie demonstranten arresteerde die het verkeer op de ringweg van Tel Aviv blokkeerden.

Het tumult over de wetswijzigingen heeft Israël in een van zijn ergste binnenlandse crises gestort. Afgezien van de protesten, die tienduizenden Israëli’s de straat op hebben getrokken en onlangs gewelddadig zijn geworden, is er vanuit de hele samenleving oppositie ontstaan, waarbij bedrijfsleiders en juridische functionarissen zich uitspraken tegen wat zij zeggen dat de verwoestende gevolgen van het plan zullen zijn.

De wetgeving zou de regering meer gewicht geven in de commissie die rechters selecteert en zou het Hooggerechtshof het recht ontnemen om wijzigingen in de zogenaamde basiswetten, de quasi-grondwet van Israël, ongedaan te maken.

Deze bepalingen zijn al in eerste lezing goedgekeurd door de wetgevers.

Een ander element van de hervormingen zou het 120 leden tellende parlement de macht geven om beslissingen van het Hooggerechtshof te herroepen met een gewone meerderheid van 61 stemmen.

Critici zeggen dat de veranderingen het systeem van checks and balances van het land zullen vernietigen en de macht zullen concentreren in de handen van de premier en zijn bondgenoten.

Sommigen zeggen ook dat Netanyahu, die terechtstaat wegens corruptie, wordt gedreven door persoonlijke grieven en dat hij door de revisie een ontsnappingsroute voor de aanklacht zou kunnen vinden.

Netanyahu ontkent wangedrag en zegt dat de wetswijzigingen niets te maken hebben met zijn proces.

De Israëlische president Issac Herzog – die in zijn grotendeels ceremoniële rol heeft geprobeerd de dialoog tot stand te brengen – riep donderdag de regeringscoalitie op om de wetgeving stop te zetten en noemde het “een bedreiging voor de fundamenten van de democratie”.

De voorzitter van de wetscommissie van het parlement, Simcha Rotman, heeft echter van zondag tot en met woensdag voorafgaand aan de stemmingen dagelijkse hoorzittingen gepland over delen van de hervormingen van de regering.

Minister van Justitie Yariv Levin heeft gezegd dat de coalitie van plan is de belangrijkste elementen van de hervormingen goed te keuren voordat het parlement op 2 april met reces gaat.

De gerechtelijke revisie is een hoeksteen van de regering van Netanyahu, een alliantie met ultraorthodoxe joodse en extreemrechtse partijen die eind december aantrad.