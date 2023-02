Maar de schaal van het verschil tussen de scenario’s is behoorlijk oogverblindend. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen het slechtste geval en wat de studie als ‘status quo’ beschouwt. Als het op lithium aankomt, hebben we in een status-quoscenario waarin mensen net zoveel autorijden als nu, 306.000 ton nodig in 2050. Als de batterijen groter worden, kan dat aantal oplopen tot 483.000 ton – 50% meer.

We zullen niet zonder de materialen komen te zitten die we nodig hebben om batterijen te maken, maar elke mijn die we moeten bouwen heeft gevolgen voor mens en milieu. Mijnbouw veroorzaakt vaak vervuiling, vooral van waterwegen, en de industrie is overal ter wereld gebonden aan mensenrechtenschendingen. Dus grotere batterijen betekenen grotere gevolgen om mee om te gaan.

Grotere auto’s zullen ook een grotere klimaatimpact hebben. Vergelijk in het meest dramatische voorbeeld een EV Hummer met een benzine-aangedreven sedan.

EV’s zijn niet volledig emissievrij, ook al verbranden ze aan boord geen fossiele brandstoffen. Het bouwen ervan, vooral hun batterijen, kost energie. En de elektriciteit die tegenwoordig de meeste EV’s aandrijft, komt van het elektriciteitsnet, dat bijna overal in ieder geval gedeeltelijk wordt aangedreven door fossiele brandstoffen.

Als je kijkt naar de levenslange emissies van het bouwen van een batterij en het opladen van een elektrische auto, zal een elektrisch model van dezelfde auto in bijna elk scenario beter zijn dan de versie op gas. Maar het vergelijken van verschillende modellen kan een ander verhaal zijn. Een Toyota Corolla op gas is eigenlijk verantwoordelijk voor minder broeikasgassen per kilometer dan een EV Hummer, volgens schattingen van Quartz-onderzoek. Dus op dit moment is die Hummer slechter voor het klimaat.

Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat we allemaal oude Corolla’s op gas moeten gaan kopen. EV’s, zelfs gigantische, worden steeds schoner. Een elektrische Hummer die wordt opgeladen op het elektriciteitsnet van 2040, die meer hernieuwbare energie in de energiemix zou moeten hebben, zal een lagere uitstoot hebben dan een die vandaag op de weg komt. En hopelijk hebben we tegen die tijd ook de klimaatimpact van mijnbouw en zware industrie verminderd.

Dus wat nu?

Het zou mooi zijn als we in het algemeen minder zouden kunnen rijden. Ik woon nu in een beloopbare stad, dus ik heb helemaal geen auto, en ik vind het geweldig. Als ik nooit meer zou hoeven rijden, zou het te vroeg zijn. Beleidsmaatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat meer steden meer op de mijne lijken, of in ieder geval het openbaar vervoer en wandel- en fietsinfrastructuur ondersteunen om autoritten te verminderen.