New York. Im Zusammenhang mit dem Tod des Enkels des US-Schauspielers Robert De Niro hat die Polizei eine 20-jährige Frau festgenommen. Der Frau wird vorgeworfen, Drogen an Leandro De Niro Rodriguez verkauft zu haben, was zu seinem Tod geführt habe, sagte ein Justizbeamter am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP. Der Verdächtige stimmte vor einem Gericht in Manhattan zu, bis zum Antrag auf Kaution in Haft zu bleiben.

Rodriguez starb wahrscheinlich an der Einnahme von Tabletten

Der 19-jährige Rodriguez wurde am 2. Juli tot in seinem Haus in Manhattan aufgefunden, gab seine Mutter Drena De Niro bekannt. Jemand habe ihm mit Fentanyl versetzte Tabletten verkauft, schrieb sie. Die Staatsanwaltschaft wirft der am Donnerstag festgenommenen 20-Jährigen vor, gefälschte Schmerzmittel verkauft zu haben, obwohl sie wusste, dass diese gefährlich seien. Ein Teenager starb an einer Überdosis der Pillen. Der Name von Rodriguez wird in den Gerichtsunterlagen nicht erwähnt.

Rodriguez war das älteste Kind von Drena de Niro und dem Künstler Carlos Mare. Wie sein berühmter Großvater arbeitete er als Schauspieler. Robert De Niro äußerte sich zunächst nicht zur Festnahme.

RND/AP