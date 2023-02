Extremwetter in Spanien en Nordafrika hebben veel handvatten in het Groot-Britannië die ernte massiv beeinträchtigt zijn. Zo grimmig, dat kan mehrere Ketten en Verkaufslimit bei Tomaten, Paprika en Gurken verhängt haben. Deutsche Händler krijgt een waarschuwing voor de verificatie, zonder prijs.

Meer Supermarktketens in Großbritannien wie Aldi en Tesco begrenzen wegen Nachschubproblemen den Verkauf einiger Gemüse- und Obstsorten. Dus als marktführer Tesco een limiet heeft op drie verschillende manieren om Gurken, Tomaten en Paprika te kopen, met het bericht van de BBC. Het is mogelijk om één Vorsichtsmaßnahme te hanteren. Bei Aldi wird gleich verfahren. Verbraucher können nur noch drei Einheiten pro Sorte kaufen, damit alle Kunden sich weiter versorgen könnten, teilte Aldi mit. Asda, nummer drie op de britse markt, die allemaal kunnen worden beschreven, die aber auch etwa für Salate en Blumenkohl gelten. Beim Wettbewerber Morrisons gibt es nur noch zwei Einheiten pro Kunde.

De afzender “Sky News” bericht, de größte britische Tomatenzüchter APS Produce waarschuwde voor Engpässen tot eind april. Bereits zuvor hatte der britische Bauernverband vor sinkender heimischer Lebensmittelherstellung warnt. Zuletzt macht in sozialen Netzwerken Bilder von leeren Gemüseregalen die Runde. Die Einzelhändler machen Extremwetter in Spanien en Nordafrika dafür verantwortlich, große Teile der Ernte zerstört zu haben. Andere wettbewerbers wie Sainsbury’s en Lidl zijn niet rationeel.

In Deutschland drohen nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bislang keine vergleichbaren Engpässe. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka betonte: “Wir können die Versorgung unserer Märkte mit ausreichenden Mengen weiterhin sicherstellen.” Ähnlich äußerte sich die Discount-Tochter Netto. Zoals de Rewe-Gruppe, van de Discounter Penny gehört, betonte: “Es gibt bei Rewe und Penny ausreichend Tomaten und Co. zu kaufen. Auch zukünftig.”

Brexit, Personalmangel en Russisch Angriffskrieg treiben Preise hoch

Die Angebotsstörungen im Beschaffungsmarkt würden sich allerdings auf die Bandbreite des Angebots und die Preise auswirken. Der Discounter Lidl versicherte: “Aufgrund der langjährigen Partnerschaften mit unseren Lieferanten ist die Warenversorgung der Lidl-Filialen trotz aktueller Engpässe in the genannten Regionen grundsätzlich sichergestellt.”

Voor alle wegen van de Brexit zijn de Lebensmittelpreise in Großbritannien deutlich erhöht. De Unternehmen nemen wegen zollkontrolls höhere Kosten, die sie en die Verbraucher weiterreichten. Zudem verschärfte sich der Personalmangel – dus gibt es deutlich weniger Erntehelfer als vor dem EU-Austritt. Auch der russische Krieg tegen de Oekraine hoed de Preise stark in de Höhe getrieben. Heimische Landwirte nutzen wegen gestiegener Energiepreise deutlich seltener Gewächshäuser. Großbritannien importiert einen Großteil seiner frischen Lebensmittel aus der EU.

Zuaf macht den Landwirten auch der Klimawandel. Dus weinig Groot-Brittannië in de zomer van 2022 onder één van Hitzewelle, in december onder lange tijd, hartem Frost. Wegen des schlechten Wetters seien Karotten, Pastinaken, Kohl en Blumenkohl in Mitleidenschaft gezogen worden, zeggen Tim O’Malley van Britse Lebensmittelproduzenten Nationwide Produce. Er is een rechnet mit weiteren Preissteigerungen.