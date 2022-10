Englands WM-Kader: Jamie Carragher sagt, Jude Bellingham sei eine zentrale Figur, James Maddison eine Wildcard-Option und bewertet die Auswirkungen von Reece James, Kyle Walker Verletzungen | Fußball Nachrichten

Jamie Carragher sagt, dass Jude Bellingham bei der Weltmeisterschaft für England starten muss – und Gareth Southgate muss eine Umstellung auf 4-3-3 in Betracht ziehen, um das Beste aus dem Mittelfeldspieler herauszuholen.

Der 19-Jährige wird bei Borussia Dortmund immer stärker, mit acht Toren aus 17 Einsätzen in dieser Saison.

Während er mit Sicherheit in den Kader von Englands Chef Southgate für die Weltmeisterschaft kommen wird, wenn dieser am 14. Dezember eingereicht wird, sagt Carragher, dass der Teenager jetzt eine zentrale Rolle in Katar spielen muss.

„Er ist ein anderer Spielertyp“, sagte Carragher in einer Sonderausgabe der WM-Rangliste von Sky Sports England.

Bild:

Jude Bellingham ist als offensive Nummer 8 von seiner besten Seite, sagt Jamie Carragher





„Er versetzt Sie zurück zu einem Spieler vom Typ Steven Gerrard, der nach vorne geht und den Angriff ergänzt, Chancen schafft und Tore erzielt.

„Er lässt dich darüber nachdenken, dass England viel mehr 4-3-3 als drei hinten spielt. Wenn England drei hinten spielt, spielen sie zwei sitzende Mittelfeldspieler, und ich denke nicht, dass das sein Spiel ist.

„Es sind fast Declan Rice und ein anderer, und Jude Bellingham ist in dem Stadium, in dem er spielen muss. Seine Leistungen in den letzten Länderspielen in der Nations League verdienen das sicherlich.

„Er ist eher ein offensiver Mittelfeldspieler als ein sitzender Mittelfeldspieler. Könnte er im zentralen Mittelfeld spielen? Natürlich könnte er das. Und wenn Sie diese Dreierkette spielen, kann Bellingham nach vorne gehen und Sie haben immer noch die Dreierkette , plus Declan Rice – vier Spieler hinter dem Ball – und vielleicht auch einer der Außenverteidiger.

„Aber in einer idealen Welt spielt er für Borussia Dortmund in einem 4-3-3 und er ist eine der offensiven Nr. 8. Das ist er von seiner besten Seite.“

Carra über Maguire, Kanes Backup und mehr Sehen Sie sich das Sky Sports England World Cup Ladder-Video oben an, um mehr von Jamie Carragher zu hören, einschließlich dessen, wen er als Ersatz für Harry Kane nehmen würde, und sein Urteil über die Situation von Harry Maguire im Innenverteidiger.

Wenn Southgate sich während des Turniers seiner bevorzugten Dreier-Aufstellung zuwendet, werden die Verletzungen von Kyle Walker und Reece James in den Fokus rücken.

Beide Spieler haben große Zweifel, nach Katar zu gehen, da Walker sich von einer Leistenoperation erholt und James ein Knieproblem hat. Sie haben beide entschlossene Erklärungen abgegeben, die darauf hindeuten, dass sie beabsichtigen, gegen die Zeit anzutreten, um es in das Flugzeug zu schaffen.

Carragher warnte jedoch davor, dass es aufgrund seiner eigenen Erfahrung bei großen Turnieren mit England selten klappt, Spieler zu nehmen, die nicht vollständig fit sind.

„Sie waren nicht nur Spieler, die im Kader sein würden. Sie würden im Team sein“, sagte Carragher über die Bedeutung der Verletzungen von Walker und James.

„Wenn England bei der Dreierkette geblieben wäre, wäre Walker der rechte Innenverteidiger und James der rechte Außenverteidiger gewesen. Sie waren Starter für England und das macht es zu einem größeren Schlag für Gareth Southgate.

„Meine Erinnerung an Mannschaften, in denen ich beteiligt war, Spieler, die verletzt ins Turnier gegangen sind, da war die Idee, sie während des gesamten Turniers fit zu machen.

„Wayne Rooney und David Beckham waren zwei Spieler, [where] 99 Prozent von uns hätten es genauso gemacht wie die damaligen Trainer und versuchten, sie in den Kader zu integrieren, weil sie so wichtig waren. Einer war der Kapitän, einer war der beste Spieler.

„Für sie hat es nie funktioniert und für England hat es bei diesen Turnieren mit verletzten Spielern nie funktioniert. Ich würde in dieser Situation nur sehr ungern zu viele Leute mitnehmen.

„Es gibt immer jemanden, den man riskieren kann, der Kader ist jetzt auch 26, was bedeutet, dass man mit jemandem, der nicht ganz fit ist, ein paar Wildcards nehmen kann. Aber mit zwei auf der gleichen Position wäre es schwierig, die zu nehmen zwei davon, wenn sie nicht zu 100 Prozent fit sind.“

Southgates Ansicht zu diesen Verletzungen und wie sehr er bereit ist, auf die Fitness von Walker und James zu setzen – wenn sie sich in die Lage versetzen, um einen Platz im Kader zu kämpfen – wird sich auch auf Trent Alexander-Arnold auswirken.

Bild:

Verletzungen von Reece James und Kyle Walker haben die Tür für Trent Alexander-Arnold (links) geöffnet





Der Verteidiger von Liverpool war während der Amtszeit von Southgate weitgehend in Ungnade gefallen – und Carragher glaubt, dass es für Alexander-Arnold immer noch sehr schwierig sein wird, in die Startelf zu kommen, selbst wenn Walker und James ausfallen.

„Trents Situation wird durch die Verletzungen von Kyle Walker und Reece James unterstützt, und wenn diese beiden Spieler ausfallen, ist er sicher, in den Kader zu gehen – aber ich denke immer noch, dass es für ihn wirklich schwierig sein wird, ins Team zu kommen“, sagte Carragher .

„Ich denke, Kieran Trippier wäre ihm in den Augen von Southgate voraus. Wenn Sie einen von Walker und James nehmen, gibt es immer noch genug Platz für Trent, aber wenn diese Spieler sich auf wundersame Weise fit gemacht haben oder Southgate mit ihnen ein Risiko eingehen wollte Fitness könnte es für Trent schwierig werden, in den Kader zu kommen.

„Ich sehe ihn nicht im Team, wenn Trippier fit bleibt, also hängt alles davon ab, wie Southgate diese Verletzungen sieht.“

Weltcup-Rangliste: Calvert-Lewin wieder im Mix; Weiß auf dem Vormarsch

Es war eine weitere starke Woche für Jude Bellingham (einen Platz besser), der in zwei Spielen drei Tore erzielte, und er steigt auf den vierten Platz in der Sky Sports England World Cup Ladder auf. Kieran Tripper (Achter) machte ebenfalls ein paar Plätze gut, ebenso wie sein Außenverteidiger Lukas Shaw (13.), wobei der Außenverteidiger von Man Utd am Samstag den späten Ausgleichstreffer von Casemiro bei Chelsea vorbereitete.

Doch erst weiter unten auf der Leiter, wo Randakteure um die Aufnahme wetteifern, fanden die bedeutenden Bewegungen wirklich statt.

Ben Weiß (plus zwei Plätze auf Platz 20) verstärkte seine Hand mit einem Assist für Arsenal in Southampton, während Ivan Toney (zwei bis 22.), Marcus Rasford (bis eins bis 24.) und Callum Wilson (bis Platz 25) waren auf dem Vormarsch im Rennen zu sein Harry Kanes Sicherung.

Sehen Sie, wie Dominic Calvert-Lewin für Everton gegen Crystal Palace trifft



Sehen Sie, wie Dominic Calvert-Lewin für Everton gegen Crystal Palace trifft



Dominic Calvert-Lewin ist auch sehr viel in diesem Wettbewerb. Er verbesserte sich um acht Plätze auf den 32. Platz, wobei der wieder fitte Everton-Stürmer mit einem gut getroffenen Tor gegen Crystal Palace für die Aufnahme in Gareth Southgates Kader plädierte. Es war ein weniger produktives Wochenende für Tammy Abraham (Rückgang acht auf Platz 35), der nun acht Spiele ohne Tor ist, nachdem er bei der Niederlage der Roma gegen Napoli eine weitere Lücke geschossen hat.

Anderswo, James Madison ist um vier Plätze auf den 29. Platz gesprungen und liegt nur ein paar Plätze außerhalb der Kadergrenze, nachdem er in dieser Saison in der Premier League sechs Tore und zwei Vorlagen erzielt hat.

James Maddison war bei seinem großen Sieg bei Wolves für Leicester am Ziel



James Maddison war bei seinem großen Sieg bei Wolves für Leicester am Ziel



Trient Alexander-Arnold hatte am vergangenen Mittwoch nach seinem jüngsten Knöchelproblem 90 Minuten gegen West Ham auf dem Buckel – aber sein Aufstieg in der Gesamtwertung ist eher auf die Prognose der Verletzung von Reece James zurückzuführen, wobei der Rechtsverteidiger von Liverpool in dieser Abteilung in der Warteschlange aufsteigt.

Es sind gemischte Nachrichten bei Crystal Palace, wo Verteidiger Marc Guehi (Rückstand 10, 39.) rutscht nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft bei Everton aus dem Rahmen, ist aber zukunftsorientiert Ebe Eze (Neuzugang, 40.) zeigte, was er mit einem schönen Tor beim Sieg gegen die Wölfe unter der Woche bringen konnte.