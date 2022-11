Englands schneller Bowler Olly Stone „hungrig“ nach Test Cricket und hofft, im nächsten Sommer in der Ashes-Serie zu spielen | Cricket-Nachrichten

Der englische Fast-Bowler Olly Stone ist „hungrig“, nach einer Reihe von Verletzungsproblemen zum Test-Cricket zurückzukehren, und hofft, nächsten Sommer in The Ashes zu spielen.

Stone gab letztes Jahr zu, dass er erwog, sich von der längsten Form zurückzuziehen, nachdem er einen vierten Stressbruch des Rückens erlitten hatte, der dazu führte, dass eine Metallschraube eingesetzt wurde, um seine Wirbelsäule zu stärken.

Der 29-Jährige brach sich dann im Sommer 2022 den Finger, ist aber seitdem wieder fit und ist derzeit Teil des englischen ODI-Kaders in Australien, der versuchen wird, einen 3: 0-Sieg in der Serie zu vermeiden, indem er das letzte Spiel am Dienstag in Melbourne gewinnt (3:20 Uhr britischer Zeit).

Stone zielt nun darauf ab, im Juni und Juli wieder in Testweiß gegen Australien anzutreten, und möchte im Februar in Neuseeland seine Rückkehr zum roten Ball machen.

Er sagte: „Ich habe mit Stokesy gesprochen [England Test captain Ben Stokes] und sagte nur, wie ich noch Testcricket spielen will, ich habe immer noch diesen Hunger.

„Einer der Hauptgründe, warum ich den chirurgischen Weg mit meinem Rücken eingeschlagen habe, war, hoffentlich dieser Menge an Cricket und der Beanspruchung meines Körpers standhalten zu können.

Bild:

Stone hat drei Tests, fünf ODIs und einen einzigen T20-Nationalspieler für England gespielt





„Es gibt nichts Besseres als fünf Tage harte Arbeit und einen Sieg. Dieser Hunger, Test-Cricket zu spielen und zu sehen, was in The Ashes passiert, ist etwas, von dem ich wirklich ein Teil sein möchte.

„Nach Weihnachten gibt es eine Kombination aus White-Ball-Cricket und Franchise-Cricket. Hoffentlich kann ich meine Lasten hochhalten und an einen Ort kommen, an dem ich meine Hand heben und für Test-Cricket wählbar sein kann.

„Hoffentlich kann ich in die neuseeländischen Sachen involviert sein und dann von dort aus weitermachen. Für mich geht es jetzt darum, einen guten Cricket-Lauf zu bekommen und zu sehen, was von dort aus geht.“

Auf die Frage, ob er erwägen würde, in Zukunft ein reiner White-Ball-Spieler zu werden, sagte Stone: „Wenn mein Körper mich dieses Mal im Stich lässt, weiß ich, dass ich alles getan habe, was ich kann, und ich muss möglicherweise leider auf diesen Weg schauen. Daumen drücken dazu kommt es nicht.“

Großwild für Roy als Druck steigt

Die Bedeutung der englischen Serie in Australien wurde in Frage gestellt, aber für Jason Roy könnte das dritte und letzte Spiel absolut entscheidend sein.

Bild:

Jason Roys Schlagkämpfe wurden während der ODI-Serie in Australien fortgesetzt





Nach einem Sommer, in dem er im T20 International Cricket weniger als 12 und in The Hundred weniger als neun erzielte, niedrige Renditen, die ihn letztendlich einen Platz beim T20 World Cup kosteten, gingen Roys Kämpfe in den ersten beiden ODIs gegen Australien weiter.

In Adelaide wurde er von Mitchell Starc durch das Tor gesäubert, während er dann in Sydney den gleichen Bowler an der Beinseite hinunterschlug, um zu einer Ente zu gehen.

Mit Jonny Bairstow, der 2023 von seinem gebrochenen Bein zurückkehren wird, Alex Hales im Rahmen nach einem erfolgreichen T20I-Comeback, Phil Salt, Dawid Malan und James Vince in und um den Kader und Größen wie Ben Duckett und Will Jacks auf der Außenseite , England mangelt es nicht an Top-Order-Optionen vor der 50-over-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Indien.

Die gute Nachricht für Roy ist vielleicht, dass Starc nicht in Melbourne spielen wird, da der linke Arm vor dem Eröffnungstest gegen Westindien nächste Woche schnell ausgeruht ist.

Riley Meredith, ein Bowler, auf den der verstorbene, großartige Shane Warne große Hoffnungen gesetzt hatte, wurde für das Spiel im MCG in Australiens Kader berufen.

Verfolgen Sie die Text-Updates von Englands drittem und letztem ODI gegen Australien ab 3.20 Uhr am Dienstag auf skysports.com und der Sky Sports App.