Kapitän Jos Buttler sagt, Englands endgültiger Kader für die Weltmeisterschaft stehe noch nicht fest. Jason Roys Platz scheint fraglich, nachdem Rückenkrämpfe ihn daran gehindert hatten, beim Seriensieg gegen Neuseeland dabei zu sein.

Roy verpasste alle vier eintägigen Länderspiele gegen die Black Caps. Sein Ersatz an der Spitze der Rangliste, Dawid Malan, erzielte 54, 96 und 127 und sicherte sich damit sicher seinen Platz in der Gruppe, um später in diesem Monat nach Indien zu reisen.

Roy wird möglicherweise noch in den Kader für die ODIs nächste Woche gegen Irland aufgenommen – Joe Root könnte es auch sein, nach einer Serie mit schwachen Ergebnissen gegen Neuseeland –, um zu versuchen, seine Fitness unter Beweis zu stellen, wobei England spätestens bis spätestens 15 Uhr sein World Cup 15 bestätigen muss 28. September.

Buttler betonte, dass Loyalität ein Faktor bei der Auswahl sein wird, da Roy vor vier Jahren Teil der Weltmeistermannschaft war und seit seinem Debüt im Jahr 2015 über 4.000 Runs in 116 ODIs gesammelt hat.

Harry Brook würde höchstwahrscheinlich Roys Platz einnehmen, wenn England sich für einen späten Wechsel entscheiden würde.

Englands vorläufiger WM-Kader Jos Buttler (Kapitän)

Moeen Ali

Gus Atkinson

Jonny Bairstow

Sam Curran

Liam Livingstone

Dawid Malan

Adil Rashid

Joe Root

Jason Roy

Ben Stokes

Reece Topley

David Willey

Mark Wood

Chris Woakes

England-WM-Spielplan 5. Oktober – Neuseeland

10. Oktober – Bangladesch

15. Oktober – Afghanistan

21. Oktober – Südafrika

26. Oktober – Sri Lanka

29. Oktober – Indien

4. November – Australien

8. November – Niederlande

11. November – Pakistan

Buttler sagte nach dem 100-Run-Sieg seiner Mannschaft gegen Neuseeland bei Lord’s am Freitag: „Nein (wir haben uns noch nicht auf ein endgültiges World Cup 15 festgelegt). Offensichtlich ändert sich das, und jetzt kann man den Staub über die Serie legen.“

„Wir haben die Früchte unserer konsequenten Auswahl geerntet“

„Wir müssen nur herausfinden, wie es Roy geht. Die größte Frustration für ihn ist, dass er fit sein und spielen möchte, was Auswirkungen auf die Cricketspiele Englands hat.“

„Man möchte nichts riskieren, möchte aber gleichzeitig, dass die Jungs Cricket spielen. Das ist unser Job, Cricket zu spielen, und wir alle wollen spielen.“

Roy setzte den gesamten 3:1-Sieg der ODI-Serie gegen Neuseeland aus





„Er hat wirklich hart gearbeitet, um fit und verfügbar zu sein, aber wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, in denen wir uns neu formieren können – der Trainer, der Kapitän, die Auswahl – und einfach genau herausfinden, was wir für die Zukunft tun müssen.“

„Wir haben die ganze Zeit über versucht, ein wirklich loyales Team und Auswahlgremium zu sein. Damit haben (ehemaliger Kapitän) Eoin Morgan und (ex-Trainer) Trevor Bayliss begonnen.“

„Wir haben die Früchte unserer konsequenten Auswahl geerntet, also nehmen Sie auf jeden Fall das Gesamtbild wahr. Man kann nicht einfach einen Kader für die Weltmeisterschaft aus diesen vier Spielen auswählen, weil es eine Menge Überlegungen und Prozesse gibt, die in die Betrachtung der Leute fließen.“ als Ganzes.

Wenn Sie die Leute auffordern, aggressiv zu spielen, und sie dann weglassen, sobald es schief geht, sendet das die falsche Botschaft. Wir verlangen von den Menschen, Risiken einzugehen, damit es auf dem Weg zu Misserfolgen kommt.

„Das war eines der Kennzeichen der Auswahl, aber ich denke, wir können bei Bedarf in den nächsten Tagen alle Informationen herausfinden und eine immer sehr schwierige Entscheidung treffen.“

„Im Moment sind wir mit so vielen guten Cricketspielern im White-Ball-Spiel gesegnet, aber bei einer Weltmeisterschaft kann man nur 15 nehmen.“

„England hat gegenüber Archer eine Fürsorgepflicht“

Jofra Archer, der das Super Over kegelte, als England 2019 in einem spannenden Weltcup-Finale bei Lord’s Neuseeland beim Grenzcountback besiegte, könnte als reisende Reserve für das diesjährige Turnier nach Indien reisen, nachdem er sich von Verletzungen erholt hat.

Buttler sagt jedoch, dass seine Mannschaft kein Risiko mit dem schnellen Bowler eingehen wird, der während der ODIs gegen die Black Caps im Training bowlte.

Die Engländerin Jofra Archer trainierte während der Serie gegen Neuseeland mit der ODI-Mannschaft



Der Kapitän fügte hinzu: „Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr im Spiel.“

„Er hatte Verletzungen am Ellbogen und am Rücken und ist immer noch ein junger Mann, der noch viel Cricket vor sich hat.“

„Es besteht eine enorme Sorgfaltspflicht, um sicherzustellen, dass er für den Rest seiner Karriere voll fit ist.“

„Es ist natürlich aufregend, ihn im England-Trainingsanzug und beim Bowling zu sehen, er ist ein Superstar. Aber wir werden mit der Zeit mehr herausfinden.“

