Issy Wong bestritt im zweiten T20-Länderspiel am Samstag gegen Sri Lanka ihren ersten Auftritt in England in diesem Sommer. Es wurde schnell klar, warum sie abwesend war.

Die schnelle Werferin schickte drei No-Balls mit dem Vorderfuß und einen Wide in einem 10-Ball-First-Over und wurde dann in ihrem zweiten Over für drei Vierer zermalmt, nachdem sie zurückgeholt wurde, während Sri Lanka 13 zum Sieg brauchte.

Die Anlauf- und Rhythmusprobleme, die dazu geführt hatten, dass Wong in The Hundred von Birmingham Phoenix fallen gelassen wurde – einem Turnier, bei dem sie 62 Runs kassierte und für die 30 Bälle, die sie bowlte, nur ein Wicket nahm –, waren in Chelmsford deutlich zu sehen.

Bild:

Wongs zwei Overs gegen Sri Lanka beinhalteten drei No-Balls, zwei Wides und vier Borders





Sky Sports Die Experten Charles Dagnall und Mark Butcher fragten, ob es die richtige Entscheidung sei, Wong zu wählen – aber die englische Kapitänin Knight sagte, sie bereue nichts und bestand darauf, dass die Mannschaft und die Bowlerin selbst beurteilen wollten, wo sie mit ihrem Spiel stehe.

„Wir haben sie gespielt, um einen Kontext darüber zu bekommen, wo sie sich gerade befindet“, erklärte Knight. „Sie hat sich nach ein paar guten Trainingseinheiten wirklich gut gefühlt und es ist wichtig herauszufinden, wo sie ist – in der Mitte, nicht nur an den Netzen. Ich bereue es überhaupt nicht, gegen sie gespielt zu haben.“

„Sie hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber sie hat etwas, in das wir investieren wollen. Was mich beeindruckt, ist, dass sie an ihrem Spiel arbeiten und Dinge finden möchte. Irgendwann wird sie dort ankommen.“

„Wir wissen, was für eine Art Cricketspielerin sie sein kann, deshalb haben wir sie unterstützt, als sie ein wenig Probleme hatte.“

Höhepunkte, als Sri Lanka am Mittwoch in Chelmsford England mit acht Wickets besiegte und damit einen T20I-Serienentscheid im Derby vorbereitete.



Hat es Auswirkungen auf Wong, „verschiedenen Stimmen zuzuhören“?

„Sie hat den ganzen Sommer über ein wenig mit ihrem Rhythmus gekämpft. Sie hat in der Hundertschaft jeweils fünf Bälle auf einmal bekommen und hatte keine Chance, von Phasen zurückzukommen. Das hat ihren Start wahrscheinlich stark unter Druck gesetzt.“

„Sie hat ein paar Dinge ausprobiert und vielen verschiedenen Stimmen zugehört, was wahrscheinlich zu ihren Vorlaufproblemen geführt hat. Diese hatte sie Anfang des Sommers nicht wirklich.“

„Es war ein harter Tag, und manchmal, wenn man einer solchen Drucksituation ausgesetzt ist, kann es noch schwieriger werden, aber sie ist ein ziemlich belastbarer Charakter, ein ziemlich positiver Mensch, also glaube ich nicht, dass es sie allzu sehr beeinträchtigen wird.“ „

Mittwoch, 6. September, 17:30 Uhr





Sky Sports Die Expertin und ehemalige englische Schlagmannin Lydia Greenway sagte über Wongs Auswahl: „Ich führe es darauf zurück, dass England sie unterstützt und gesagt hat: ‚Setz dich wieder aufs Pferd‘.“

„Wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, tut man manchmal alles, um aus dieser Situation herauszukommen.

„Für Wong ist das Bowling in einem Spitzenspiel mit Kameras und Publikum etwas, dem sie irgendwann ausgesetzt sein musste. Leider lief es nicht richtig.“

Beaumont: Wong wird stärker zurückkommen

Wong erlangte im Sommer 2022 ihren Durchbruch auf der internationalen Bühne, gab ihr England-Debüt in allen drei Formaten und trieb die Schlagmänner mit ihrem Tempo voran, während sie Anfang des Jahres beim Bowling für die Mumbai Indians in der Women’s Premier League einen Hattrick erzielte.

Sehen Sie sich Wongs Hattrick für die Mumbai Indians gegen UP Warriorz in der ersten Women’s Premier League an



Die englische Schlagmannin Tammy Beaumont spricht während ihres Einsatzes als Expertin Sky SportsEr sagte: „England wird uns wirklich unterstützen. Sie wollen (Wong) holen, sie bei sich behalten und sich um sie kümmern.“

„Es hat hier nicht geklappt, aber ich bin voll dafür. Wir wissen, dass sie so talentiert ist, wir wissen, dass sie gestärkt daraus hervorgehen wird.“

„Sie war früher hier draußen als alle anderen Mädchen, um eine Schüssel zu trinken (vor dem zweiten T20). Es wird einige Zeit dauern, aber wenn sie diese schwierigen Zeiten übersteht, wird sie dankbar sein.“

Knight fügte hinzu: „(England-Bowling-Trainer) Matt Mason arbeitet mit Issy zusammen, um sie dorthin zurückzubringen, wo wir wissen, dass sie sein kann.“

„Sie hat einen klaren Plan für den nächsten Monat, was sie mit Matt machen wird. Sie werden sehr eng zusammenarbeiten, um sie dorthin zu bringen, wo sie sein muss.“

