England Women U19s: Hannah Baker stolz nach spielgewinnender Leistung | Team „brummt“ vor dem Finale der T20-Weltmeisterschaft gegen Indien | Cricket-Nachrichten

England spielt am Sonntag im ersten Finale der U19-T20-Weltmeisterschaft der Frauen gegen Indien, und vor dem Spiel sprachen Nasser Hussain und Michael Atherton darüber, wie weit sich der Frauenfussball in den letzten Jahren entwickelt hat.

England ist auf dem Weg zum Finale am Sonntag ungeschlagen schlug Australien in den letzten vier auf dramatische Weise am Freitag.

In einem Thriller mit niedriger Punktzahl im Senwes Park wurde England für nur 99 ausgeschieden. Als Reaktion darauf brachte Australien nur 96 Läufe nach einer fantastischen Bowlingleistung von England auf.

England gewann ein spannendes Halbfinale gegen Australien mit nur drei Läufen





Hannah Baker, die drei Wickets holte und zur Spielerin des Spiels ernannt wurde, war die Wahl der Bowler, aber alle Bowling-Angriffe Englands leisteten entscheidende Beiträge.

Sprechen mit Sky Sports Nach dem Spiel sagte Baker, sie sei nach dem Sieg „begeistert“, aber die Aufmerksamkeit werde sich schnell dem Finale am Sonntag zuwenden.

„Wir sind alle in Aufregung, aber wir können das Finale kaum erwarten. Ich hoffe, wir bringen es nach Hause“, sagte sie.

„Ich habe in den letzten fünf Overs buchstäblich gezittert. Aber ich denke, es geht darum, zu versuchen, diese Gelassenheit zu bewahren, und das haben wir wirklich gut gemacht. Ich bin überglücklich. Ich werde ab heute viel Selbstvertrauen bekommen. Hoffentlich schaffe ich das.“ wieder gegen Indien.

„Letzte Nacht (Mittwoch) haben wir Sterne geschaut und morgen Nacht (Samstag) werden wir wieder Sterne gucken gehen, nur um den Geist zu fokussieren.“

Frauen-Cricket nimmt einen „besonderen“ Platz ein

England wird hoffen, die Trophäe im Eröffnungswettbewerb zu gewinnen, und Baker hat die Erfahrung ihres ersten internationalen Turniers genossen.

„Es war so gut, alle Trainer unterstützen alle Spieler“, fügte sie hinzu. „Angreifend zu sein und diese Denkweise zu haben, macht uns rücksichtslos und hoffentlich hilft uns das, am Sonntag zu gewinnen.

„Ich bin sehr stolz darauf, ein englisches Abzeichen zu tragen, und der Lärm, den die Menge heute machte, war lächerlich, aber umarme es einfach und nimm dir einen Moment Zeit, um alles anzunehmen. Hoffentlich werde ich eines Tages für den Senior spielen Mannschaft.“

Mit der Ankündigung von The Hundred-Spielen und Women’s IPL Anfang dieser Woche hofft Baker, die letztes Jahr die jüngste Spielerin im Welsh Fire-Kader war, mehr Franchise-Cricket zu spielen, um ihre Entwicklung fortzusetzen.

„Spieler können sich auf Cricket konzentrieren, anstatt einen Nebenjob zu haben oder zur Universität zu gehen, das wird das Spiel nur weiterentwickeln. Dass sich jeder nach Vorbildern umsieht, ist nicht das, was ich hatte, und es ist etwas ganz Besonderes“, sagte sie.

„Ich würde gerne wieder in The Hundred ausgewählt werden und eine gute Saison im Inland haben. Hoffentlich werde ich viele Wickets nehmen und Spaß haben. Ich habe viel gelernt [in The Hundred]Ich habe gelernt, mit Druck umzugehen, mit unterschiedlichen Plänen für verschiedene Schlagmänner.

„Es ist eine unglaubliche Gelegenheit [in the Women’s IPL]. Es gibt den Franchise-Unternehmen mehr Möglichkeiten, Spieler abzuholen und Cricket zu einem richtigen Job zu machen, anstatt es als Nebenjob zu haben.

„Ich würde auf jeden Fall gerne im Ausland spielen, das ist auch meine erste Tour und es war ziemlich unglaublich. Man lernt so viel von diesen Plätzen im Vergleich zu England. Hoffentlich kann ich eines Tages in der BBL oder IPL spielen.“

„IPL ist das Endspiel“

Nach dem Spiel lobten Hussain und Atherton die Engländer für ihren unwahrscheinlichen Sieg.

Die Spieler, die in Südafrika aufgetreten sind, werden die A-Nationalmannschaft im Auge behalten, und sowohl Hussain als auch Atherton glauben, dass Cricket jetzt eine tragfähige Karriere für Frauen ist.

„Das ist der Beginn des Weges, und Das Endspiel wird das IPL der Frauen sein. Für viele dieser Mädchen gibt es eine richtig lukrative Karriere, oder es wird sie geben, was fantastisch ist“, sagte Atherton.

Hussain fügte hinzu: „Es geht schon lange, die Veränderung findet schon lange statt. Die Standards, die wir bei The Hundred gesehen haben, sehen wir, dass die Sender es jetzt wollen.

„Der Spielveränderer für die Spieler war die Ankündigung des IPL für Frauen. Im Moment lieben sie jede Minute davon.“

Am 25. Januar bestätigte das Indian Cricket Board die fünf Franchises, die an der ersten IPL teilnehmen werden.

Ahmedabad, Mumbai, Bengaluru, Delhi und Lucknow wurden als die fünf erfolgreichen Austragungsstädte bekannt gegeben, wobei sich die jeweiligen Eigentümerangebote auf insgesamt 465 Mio.

Unter den Eigentümern befinden sich die fünf Unternehmen, die derzeit die IPL-Franchises in Mumbai, Delhi und Bangalore betreuen, bevor das Turnier im T20-Stil im März beginnt.

Sehen Sie sich das Finale der U19-T20-Weltmeisterschaft der Frauen am Sonntag ab 11.45 Uhr live auf Sky Sports Mix an.