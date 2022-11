England WIRD beim WM-Auftakt gegen den Iran auf die Knie gehen, bestätigt Gareth Southgate, während die Three Lions versuchen, ein „starkes Statement“ zur Inklusion abzugeben

Gareth Southgate hat bekannt gegeben, dass England plant, vor dem WM-Auftakt am Montag gegen den Iran auf die Knie zu gehen.

Die Three Lions machten die Geste in 33 Spielen in Folge, nachdem der Fußball nach der Abschaltung von COVID wieder aufgenommen worden war.

Getty England wird beim WM-Auftakt gegen den Iran das Knie brechen

Getty Southgate sagt, er wolle ein starkes Statement an die beobachtende Welt senden

Dies geschah nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020, der eine weltweite Bewegung auslöste, die von Black Lives Matter angeführt wurde.

Auch die Premier League hat sich nach der Rückkehr des Fußballs in die Knie gezwungen, aber in dieser Saison wurde entschieden, dass die Spieler an ausgewählten Spieltagen im Laufe der Saison im Gegensatz zu jedem Spiel auf die Knie gehen.

England hat sich während der Länderspiele im September nicht das Knie genommen, aber da Katars Menschenrechtsbilanz während der Weltmeisterschaft fest unter die Lupe genommen wurde, hat Southgate bestätigt, dass sie die Haltung einnehmen werden, in der Hoffnung, die Inklusion junger Menschen zu fördern.

Im Gespräch mit der Presse sagte Southgate: „Wir haben darüber diskutiert, das Knie zu nehmen.

„Wir glauben, wir sollten. Dafür stehen wir als Team und das schon seit langem.

„Natürlich verstehen wir in der Premier League, dass die Vereine beschlossen haben, dies nur für bestimmte Spiele und große Anlässe zu tun. Wir halten dies für die größten.

Getty Die Three Lions haben ihre Haltung zur Inklusivität vor dem Wettbewerb in Katar sehr deutlich gemacht

„Wir denken, dass es ein starkes Statement ist, um die Welt zu gehen, damit insbesondere junge Menschen sehen, dass Inklusion sehr wichtig ist.“

Hören Sie sich den vollständigen Kommentar von England gegen den Iran am Montag live auf talkSPORT an, Anstoß um 13:00 Uhr.