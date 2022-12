England war bei der Weltmeisterschaft 2022 die „beste Mannschaft“, sagt Jamie Carragher

England war das „beste Team“ bei der Weltmeisterschaft und hätte bei Katar 2022 ganz nach oben gehen sollen, sagt Jamie Carragher.

Die Mannschaft von Gareth Southgate scheiterte am Samstagabend in einer unterhaltsamen Begegnung gegen Frankreich und verlor das Viertelfinalspiel mit 1:2, obwohl sie über weite Strecken des Spiels dominierte.

Kapitän Harry Kane erzielte Englands Tor vom Elfmeterpunkt, verfehlte später aber einen weiteren Elfmeter, der das 2:2 ausgeglichen hätte.

Danach gab es für die Three Lions kein Zurück mehr, aber die Mannschaft hat sich für ihre Leistung Lob verdient.

„Es wird eine natürliche Versuchung geben … die Seite von Gareth Southgate neben die von Bobby Robson in Italia ’90 und Terry Venables in der Euro ’96 als tapfere Verlierer zu stellen“, schrieb Carragher in seiner Kolumne für The Telegraph.

„Lassen Sie uns davon nichts haben. Das größte Kompliment, das ich der Mannschaft von Southgate machen kann, ist, dass sie nicht zu einer solchen Gesellschaft gehören. Dieses englische Team war kein Außenseiter, der mit den Weltmeistern von Kopf bis Fuß ging.“

Und er fügte hinzu: „Dieses englische Team verlässt das Turnier, nachdem es in seinen fünf Spielen besser gespielt hat als jede andere Mannschaft in Katar, ein echter Anwärter, der den ganzen Weg hätte gehen können und sollen.“

Der ehemalige Verteidiger von Liverpool führte den Sieg Frankreichs darauf zurück, dass er seine Momente ausgenutzt hatte, während England dies letztendlich nicht tat.

„Frankreich hat an diesem Abend aufgrund von Momenten gewonnen – ein atemberaubendes Tor aus der Distanz und eine Flanke von Antoine Griezmann, die jede Verteidigung der Welt in Schwierigkeiten gebracht hätte“, schrieb er.

„Dann hat England einen Elfmeter verschossen, wohl wissend, dass ein zweiter Ausgleich durch Harry Kane einen positiven Schwung in die Verlängerung gebracht hätte.“

Carragher kritisierte die späten Änderungen von Southgate gegen Frankreich. „Es ist schwer, das Gefühl abzuschütteln, dass die Macht, die England im Kader hatte, nicht voll genutzt wurde, als der Moment der Wahrheit kam“, schrieb er.

England wird nun in zwei Jahren auf die Euro in Deutschland blicken, wobei der größte Teil seines Kaders noch jung ist, obwohl die Zukunft von Southgate zu diesem Zeitpunkt ungewiss bleibt.

„Roll on Germany in 2024“, fügte Carragher hinzu.