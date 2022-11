England vs. Iran und andere WM-News aus Katar

Iranische Fans halten während des Spiels ihres Landes gegen England in Doha Schilder mit der Aufschrift „Woman Life Freedom“ hoch. (Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)

Die Startelf, die im ersten WM-Spiel des Iran gegen England spielt, hat am Montag vor dem Anpfiff im Khalifa International Stadium in Katar nicht die Nationalhymne gesungen.

Außerhalb des Stadions sah CNN vor dem Spiel eine Reihe von Iran-Anhängern, die Protest-T-Shirts mit Slogans wie „Free Iran“ oder „Rise with the women of Iran“ trugen.

Die im Iran geborenen Fans Sam Mohsen und Venus Vanaki vor dem Stadion in Doha, Katar. (Don Riddell/CNN)

Einige zögerten zu sprechen, weil sie befürchteten, dass Beobachter des Regimes sie in der Menge überwachen würden, aber die im Iran geborenen Sam Mohsen und Venus Vanaki, die jetzt in Kalifornien leben, sagten CNN, dass sie hofften, die Spieler würden ihnen ein Zeichen ihrer Solidarität senden mit den Demonstranten, und das würde damit beginnen, dass sie ihre Hymne nicht singen.

Als die Hymne über die Lautsprecher des Stadions ertönte und die Spieler die Lippen verschlossen hielten, schien ein großes Kontingent iranischer Anhänger zu jubeln und zu jubeln.

Denken Sie daran: Als vor einem dritten Monat in ihrem Heimatland auf der anderen Seite des Persischen Golfs Proteste gegen die Regierung begannen, häuften sich die Spekulationen darüber, wie die Spieler mit der Situation umgehen würden. In den vergangenen Wochen hatten sich viele andere Sportler für die Demonstranten ausgesprochen, mehrere Sportmannschaften hatten darauf verzichtet, die Hymne zu singen.