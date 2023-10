DAZN Sehen Sie internationalen Fußball in Kanada ab 25 CAD pro Monat Siehe bei DAZN

England setzt seine Vorbereitungen für die EM 2024 im nächsten Sommer mit einem seltenen Spiel gegen Australien heute im Wembley-Stadion fort.

Die Fußballmannschaften der beiden Nationen sind häufige Gegner im Cricket und Rugby und standen sich bisher nur sieben Mal gegenüber. Die letzte Begegnung fand vor sieben Jahren im Stadium of Light in Sunderland statt, in einem Spiel, bei dem England dank der Tore von Wayne Rooney und dem jungen Marcus Rashford mit 2:1 gewann.

Englands Cheftrainer Gareth Southgate wird für dieses Spiel voraussichtlich mit seiner Stürmerlinie experimentieren, wobei die formstarken Angreifer Ollie Watkins und Jarrod Bowen beide die Chance erhalten, sich in die Pläne des Trainers einzuarbeiten.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie das Spiel überall auf der Welt live verfolgen können.

Arsenal-Star Declan Rice steht im heutigen Freundschaftsspiel gegen Australien vor seinem 46. Einsatz für England. Dave Howarth/CameraSport/Getty Images

England gegen Australien: Wann und wo?



England empfängt Australien im Wembley-Stadion in London Freitag, 13. Oktober. Der Anpfiff ist angesetzt 19:45 Uhr BST Ortszeit im Vereinigten Königreich (14:45 Uhr ET, 11:45 Uhr PT in den USA und 5:45 Uhr AEDT am Samstag, 14. Oktober in Australien).

So können Sie das Spiel England gegen Australien über ein VPN von überall aus online verfolgen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Spiel lokal anzusehen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, es anzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Livestream des Spiels England gegen Australien in den USA

Das Spiel am Freitag läuft auf Fox Soccer Plus. Wenn Sie den Kanal nicht in Ihrem Kabelprogramm haben, können Sie ihn über Sling TV streamen.

Der Blue-Plan von Sling TV beinhaltet Fox Sports 1 und ist damit eine großartige Option für diejenigen, die internationale Fußball-Action sehen möchten. Es kostet 40 US-Dollar pro Monat (mancherorts 45 US-Dollar) und umfasst über 40 Kanäle, darunter auch andere Sportkanäle wie ESPN. Um dieses Spiel zu sehen, benötigen Sie jedoch auch das Sports Extra-Paket von Sling. Damit kommen zehn weitere Sportkanäle für zusätzliche 11 US-Dollar pro Monat hinzu, darunter Fox Soccer Plus, das dieses Spiel in den USA live überträgt.

Übertragen Sie das Spiel England gegen Australien im Vereinigten Königreich kostenlos per Livestream

Die Übertragungsrechte für dieses Spiel in Großbritannien liegen beim terrestrischen frei empfangbaren Sender Channel 4. Die Berichterstattung über dieses Spiel beginnt um 19:00 Uhr BST.

Das bedeutet auch, dass Sie das Spiel kostenlos über die Channel 4-Website und die All 4-App des Senders streamen können. Neben der Möglichkeit, über einen Browser auf Ihrem Laptop zu schauen, gibt es spezielle All 4-Apps für Android-, iOS-, PlayStation-, Xbox-, Roku- und Amazon Fire TV-Geräte sowie eine große Auswahl an Smart-TVs.

Übertragen Sie das Spiel England gegen Australien in Australien kostenlos per Livestream



Fußballfans in Down Under können dieses Spiel auch kostenlos über den frei empfangbaren Sender Network 10 verfolgen.

Dieses Freundschaftsspiel mit den Socceroos kann kostenlos auf dem terrestrischen Kanal Network 10 angesehen werden, was bedeutet, dass es auch kostenlos über den 10Play-Onlinedienst des Senders gestreamt werden kann.

Livestream des Spiels England gegen Australien in Kanada

Wenn Sie dieses Spiel in Kanada live streamen möchten, müssen Sie DAZN Kanada abonnieren.

Ein DAZN-Abonnement kostet derzeit 25 CA$ pro Monat oder 200 CA$ pro Jahr und bietet Ihnen außerdem Zugang zur UEFA Champions League, Europa League und Europa Conference League sowie zur Fußball-EFL-Meisterschaft, zum Six Nations Rugby und zum WTA-Tennis. Neben dedizierten Apps für iOS und Android gibt es eine breite Palette an Unterstützung für Set-Top-Boxen und Smart-TVs.

