England tourt im Januar und Februar für drei eintägige Länderspiele durch Südafrika | Cricket-Nachrichten

Englands White-Ball-Mannschaft wird im Januar und Februar für drei ODIs durch Südafrika touren

Das englische Cricket-Herrenteam wird im Januar und Februar durch Südafrika reisen, um drei eintägige Länderspiele zu bestreiten, gab Cricket South Africa am Donnerstag bekannt.

Die Serie wird jedoch mit dem neuen nationalen T20-Wettbewerb kollidieren, den Südafrika Anfang 2023 zur gleichen Zeit startet. Jos Buttler, Sam Curran und Liam Livingstone sind alle für Teams des Turniers verpflichtet.

Englands White-Ball-Team bereitet sich derzeit in Australien auf die ICC T20-Weltmeisterschaft 2022 vor, wobei das Eröffnungsspiel des Teams am 22. Oktober in Perth gegen Afghanistan stattfindet.

England trifft dann im November in drei ODIs auf Australien, bevor die Testmannschaft von Ben Stokes im Dezember für drei Testspiele nach Pakistan tourt. Das White-Ball-Team gewann kürzlich seine T20-Serie in Pakistan mit 4:3 – Englands erste Tournee durch das Land seit 17 Jahren.

Höhepunkte des siebten T20-Spiels zwischen Pakistan und England

Neben der ODI-Serie gegen England Anfang 2023 hat Cricket South Africa auch angekündigt, dass die Westindischen Inseln im Februar/März für zwei Testspiele auf Tour gehen werden, gefolgt von einer ODI-Serie mit drei Spielen und drei T20s.

Die südafrikanische Testserie gegen die Westindischen Inseln wird die letzte Spielrunde der zweiten Ausgabe der ICC World Test Championship darstellen, wobei die Mannschaft von Dean Elgar – die diesen Sommer mit 1:2 gegen England verlor – derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Höhepunkte vom fünften Tag des dritten Tests zwischen England und Südafrika im The Oval

Südafrikas internationaler Sommer endet mit zwei ODIs gegen die Niederlande im März/April. Diese beiden Spiele werden aus der ursprünglich für Dezember 2021 geplanten Serie mit drei Spielen übernommen, wurden jedoch aufgrund eines Covid-Ausbruchs verkürzt. Regen hat das Eröffnungsspiel der Serie ausgewaschen.

CSA-Geschäftsführer Pholetsi Moseki sagte: „CSA ist begeistert, England, Westindien und die Niederlande, allesamt würdige Gegner, in einem spannenden Sommer des internationalen Cricket zu empfangen.

„Da wir uns darauf freuen, diese Cricket-Kraftpakete zu beherbergen, laden wir unsere Fans ein, die Stadien in Zahlen zu füllen, um die Proteas zu unterstützen, wenn sie gegen die Besten der Welt antreten.“