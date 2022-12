England Torschützenkönig: Die 10 Männer mit den meisten Toren für die Three Lions, Rangliste!

Während Harry Kane den Rekord von Wayne Rooney in England angreift, bereiten sich die Fans der Three Lions darauf vor, einen neuen König des Strafraums zu krönen. Aber wer sind die besten Torschützen Englands und wie vergleichen sich ihre Rekorde mit denen des aufstrebenden Spurs-Mannes?

FFT führt Sie durch die größten Schläger der englischen Fußballgeschichte …

10. Vivian Woodward – 29 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 23

Der einzige Mann auf dieser Liste, der mehr Tore als Spiele in einem englischen Trikot erzielt hat. Woodward war ein Vorkriegsheld, der zwischen 1903 und 1911 29 Stürmer erzielte. Seine Quote von 1,26 Toren pro Spiel ist eine erstaunliche Leistung und hält Frank Lampard (der in 106 Spielen 29 Tore erzielte) von dieser Liste fern.

9. Tom Finney – 30 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 76

Preston North Ends Held der 40er und 50er Jahre hat das niedrigste Verhältnis von Toren zu Spielen (0,39) auf dieser Liste. Das ist jedoch wenig überraschend, da Finney eher ein Flügelspieler als ein absoluter Stürmer war.

8. Alan Shearer – 30 Tore

(Bildnachweis: PA Images)

Kappen: 63

Der Rekord von Big Al in der Premier League von 260 Toren scheint noch eine ganze Weile sicher zu sein, aber sein Status als Top-10-Torschütze für England wird möglicherweise nicht so lange anhalten. Dreißig Tore in 63 Spielen sind jedoch eine hervorragende Bilanz für den ehemaligen Skipper, dessen Heldentaten bei Euro 96 fast den Fußball nach Hause gebracht hätten.

7. Nat Lofthouse – 30 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 33

Mit einem der besten Tor-zu-Spiel-Verhältnisse in der Geschichte Englands war Lofthouse ein Moloch des Fußballs der 1950er Jahre. Seine 285 Tore für die Bolton Wanderers machen ihn zum besten Torschützen aller Zeiten bei den Trotters, während seine Trefferquote von Three Lions ihn auf einen komfortablen siebten Platz in der Liste bringt.

6. Michael Owen – 40 Tore

(Bildnachweis: PA)

Kappen: 89

Trotz einer verletzungsbedingten Karriere sind Owens 10 Jahre im englischen Team mehr als viele der Namen, die vor ihm liegen. Er traf bei vier verschiedenen großen Turnieren, am denkwürdigsten als Teenager bei der Weltmeisterschaft 1998, als sein Solo-Tor gegen Argentinien seinen Aufstieg auf die Weltbühne markierte.

5. Jimmy Greaves – 44 Tore

(Bildnachweis: PA)

Kappen: 57

Der Name, den Kane auf Vereinsebene im Visier hat, mit Greaves Tottenham-Bilanz etwas, von dem der derzeitige englische Kapitän gesprochen hat, in der Hoffnung, es in Zukunft zu übertreffen. Greaves‘ Durchschnitt von drei Toren alle vier Spiele (0,77 Tore pro Spiel) ist der zweithöchste auf dieser Liste.

4. Gary Lineker – 48 Tore

(Bildnachweis: PA)

Kappen: 80

Der Gewinner des Goldenen Schuhs der Weltmeisterschaft von 1986 erzielte 10 Tore bei großen Turnieren für England – ein Rekord, der seitdem von Kane eingestellt wurde – und schaffte fünf internationale Hattricks, darunter 4 Tore gegen Spanien 1987 und 1991 gegen Malaysia. Ein verschossener Elfmeter gegen Brasilien 1992 hätte den damaligen Rekord von Charlton erreicht.

3. Bobby Charlton – 49 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 106

Der Weltmeister von 1966 traf bei seinem Debüt im Jahr 1958, nur zwei Monate nachdem er die Flugzeugkatastrophe in München überlebt hatte, bei der acht seiner Teamkollegen von Manchester United ums Leben kamen. Er brach den bisherigen Rekord von Sir Tom Finney und Nat Lofthouse von 30 bis 1963 und erzielte 1966 im Halbfinale zwei Tore, wobei er eines vor einem halben Jahrhundert beendete. Er sah schließlich, dass seine United- und England-Rekorde beide von Rooney überarbeitet wurden.

2. Harry Kane – 52 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 79

Kane erzielte 50 Tore in nur sieben Jahren im internationalen Fußball und mit einer Trefferquote von 0,7 Treffern pro Spiel, was ihn in Bezug auf Tore zu Spielen auf den vierten Platz auf dieser Liste bringt. Er gewann 2018 den Goldenen Schuh der Weltmeisterschaft und dürfte mit seinen 29 Jahren in naher Zukunft Englands bester Torschütze aller Zeiten werden. Wie viele weitere er noch obendrauf setzen kann, um diesen Status zu sichern, steht in den Sternen.

1. Wayne Rooney – 53 Tore

(Bildnachweis: Getty)

Kappen: 120

Auch Englands bester Feldspieler, Rooney, traf nur einmal bei einer WM-Endrunde, 2014 gegen Uruguay, aber seine sechs EM-Tore machen ihn hinter Kane, Gary Lineker und Alan Shearer zum Vierten unter den Torschützen Englands bei großen Turnieren.