Im englischen Lager liegt etwas anderes in der Luft.

Bei der letztjährigen EM war England voller Schwung, Stolz und Hoffnung. Dieses Mal haben sie etwas anderes als Antrieb.

„Wir blenden den Lärm aus“, sagte uns Chloe Kelly nach dem 6:1 gegen China.

Dieser „Lärm“ ist Kritik. England startete ohne Form und besorgniserregend mit Toren in die Weltmeisterschaft.

Eine Niederlage gegen Australien lag zwischen einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Brasilien und einem 0:0-Unentschieden gegen Portugal.

Zu Beginn des Turniers brauchte England einen erneuten Elfmeter, um Haiti zu besiegen, und einen magischen Moment von Lauren James, um Dänemark zu besiegen.

Die Spieler waren sich der Bedenken durchaus bewusst, doch anstatt von der Kritik enttäuscht zu sein, nutzten sie sie als Treibstoff für den Untergang Chinas.

Riath Al-Samarrai von der Daily Mail ist der Meinung, dass England die Stärke seines Kaders unter Beweis gestellt hat, und da die USA unterdurchschnittlich abschneiden, könnte dies vielleicht bedeuten, dass die Lionesses es bei der Frauen-Weltmeisterschaft bis zum Ziel schaffen



„Bei jedem Interview werden uns die gleichen Fragen gestellt“, tadelte Kelly.

„Wir haben eine Erklärung abgegeben“, fügte sie hinzu.

Diese Aussage ist einfach: Der Europameister ist eine sehr gute Mannschaft und es ist in Ordnung, manchmal knapp zu gewinnen. Das ist Turnierfußball.

Die USA haben zweimal unentschieden gespielt, Deutschland und Spanien mussten überraschende Niederlagen hinnehmen und Olympiasieger Kanada wurde bereits nach Hause geschickt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Die ehemalige englische Stürmerin Natasha Dowie glaubt, dass die neue Formation, für die sich Sarina Wiegman entschieden hat, perfekt zu Englands Sieg über China passte



England hingegen hat alle drei Gruppenspiele gewonnen, den Asienmeister mit fünf Toren Vorsprung geschlagen und nur ein einziges Gegentor kassiert.

Vielleicht steigt die Welle des Optimismus wieder. Wenn nicht, rufen Sie die Kritiker auf. Die Löwinnen unterstützen sich selbst, damit sie ihre Worte fressen.

Der tägliche Podcast „Offside Rule“ bringt Ihnen das Neueste von der Frauen-Weltmeisterschaft, während England mit Stil in die K.-o.-Runde einzieht.

Wie sieht der Spielplan der Frauen-Weltmeisterschaft aus?

Die Gruppenphase dauert zwei Wochen und endet am 3. August. Die Gruppensieger und -zweiten erreichen das Achtelfinale, das vom 5. bis 8. August stattfindet.

Das Viertelfinale, das in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen wird, ist für den 11. und 12. August geplant.

Das erste Halbfinale wird dann am 15. August in Auckland ausgetragen, das andere Halbfinale findet am 16. August im Accor Stadium in Sydney statt, wo dann am 20. August das Finale ausgetragen wird.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale am 19. August in Brisbane ausgetragen.