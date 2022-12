England konzentriert sich auf die Zukunft nach Katar Heartbreak

Es war eine neue Wendung einer alten Geschichte für England.

Harry Kanes später Elfmeter flog am Samstag im Al-Bayt-Stadion hoch über die Latte und besiegelte damit effektiv das WM-Schicksal der Nationalmannschaft.

Frankreich hielt am 2:1-Sieg fest, der den Titelverteidiger zurück ins Halbfinale und England nach Hause schickte.

Elfmeterschießen haben die Three Lions bei großen Turnieren immer wieder gekostet – seit 1990 haben sie bei Welt- und Europameisterschaften sieben Mal im Elfmeterschießen verloren.

Gegen Frankreich kam es nicht darauf an, aber Kane musste sich in der 84. Minute noch eine Nervenprobe vom Elfmeterpunkt stellen, als er über dem Ball stand.

Der englische Kapitän hatte bereits einen Elfmeter zum Ausgleich von Aurelien Tchouamenis Führungstreffer erzielt, konnte diesen Akt aber nicht wiederholen, nachdem Olivier Giroud Frankreich mit dem, was sich als Sieger herausstellte, wieder in Führung brachte.

England wartet seit seinem ersten und einzigen WM-Sieg 1966 auf den ersten Pokal.

Ein mögliches Viertelfinalspiel gegen Frankreich war immer der Moment, in dem Englands WM-Hoffnungen enden könnten. Und so kam es. Aber das erzählt noch nicht die ganze Geschichte eines Spiels, in dem England gegen einen der Turnierfavoriten Ballbesitz und Chancen dominierte. Wenn Kane seinen zweiten Elfmeter verwandelt hätte, hätte es eine andere Geschichte sein können.

Es war eine Leistung, die die Erwartungen übertraf, auch wenn sie mit einer Niederlage endete, und den englischen Fans Mut macht. England war mit 13 Toren auch Torschützenkönig des Turniers, was auf einen offensiveren Stil als in den vergangenen Jahren hindeutet. Aber nach dem Erreichen des Halbfinals im Jahr 2018 und des Finales der Euro 2020, das England im Elfmeterschießen gegen Italien verlor, fühlt sich ein Ausscheiden aus dem Viertelfinale verfrüht an.

Trainer Gareth Southgate denkt nach drei großen Turnieren ohne Trophäe über seine Zukunft nach und wird der größte Abschied sein, wenn er sich entscheidet, von einem Vertrag zurückzutreten, der noch zwei Jahre läuft. Er hat Englands Schicksal verändert, seit er 2016 das Kommando übernommen hat, und würde in Bezug auf die Verbindung, die er zwischen dem Team und der Nation aufgebaut hat, große Fußstapfen hinterlassen. Auf dem Feld ist die Zeit noch auf der Seite Englands. Kane, mit 29, sollte eine weitere Weltmeisterschaft in sich haben, während Spieler wie Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden und Declan Rice ihren Höhepunkt noch erreichen müssen. Kyle Walker, Jordan Henderson und Kieran Trippier, alle 32, könnten zu denen gehören, die einer neuen Generation Platz machen.

Bellingham sieht nach seinen dominanten Leistungen im zentralen Mittelfeld wie die Zukunft aus. Mit nur 19 Jahren hat er sich bereits als Anführer herauskristallisiert, während Saka, Foden und Rice auch der Schlüssel zu Englands Zukunft sein werden. Chelsea-Rechtsverteidiger Reece James ist eines der aufregendsten Nachwuchstalente des Landes und fehlte in Katar nur verletzungsbedingt. Flügelspieler Jadon Sancho hofft auch, sich wieder ins Bild zu arbeiten, indem er seine Form bei Manchester United wiederentdeckt. Die große Herausforderung für Southgate – oder wer auch immer verantwortlich ist – besteht darin, einen natürlichen Nachfolger für Kane zu finden, auch wenn Englands Co-Torschützenkönig noch nicht bereit ist, zurückzutreten.

Die Euro 2024 ist das nächste Ziel und die Mehrheit dieses Kaders könnte für dieses Turnier wieder dabei sein. Die Qualifikation beginnt im März, wenn England in einer Wiederholung des letztjährigen Endspiels gegen Italien antritt. Die Ukraine, Nordmazedonien und Malta sind die anderen Teams, die in Gruppe C gelost werden. Die Augen werden fest auf das Turnier in Deutschland gerichtet sein, wenn England erneut zu den Favoriten gehören wird, um endlich das Warten auf einen großen Titel zu beenden.

