England hat seine Ashes-Hoffnungen am Leben gehalten, nachdem es Australien im dritten Test besiegte und in der Serie dank einer Meisterklasse von Harry Brook und Chris Woakes mit 1:2 zurücklag.

Ein Sieg der Gäste in Headingley hätte Australien den ersten Ashes-Triumph in England seit 2001 beschert.

8 Harry Brook spielte mit dem Schläger die Hauptrolle, als England im dritten Test Australien besiegte Bildnachweis: Getty

8 Woakes jubelt, nachdem er den Siegtreffer hingelegt und damit den Sieg für England besiegelt hat Bildnachweis: Getty

8 Er feierte schnell mit Mark Wood, da England in der Serie nun mit 1:2 gegen Australien liegt Bildnachweis: Getty

Und als Ben Stokes und Jonny Bairstow kurz hintereinander vom Platz gestellt wurden, schienen sie in der Fünf-Spiele-Serie auf eine 3:0-Führung zuzusteuern.

Aber England schaffte es erfolgreich, 251 mit drei verbleibenden Wickets zu jagen und einen Tag vor Schluss den Sieg zu erringen.

Die Fans hielten den Atem an, als Stokes 14 Punkte erzielte, nachdem er einen Mitchell Starc-Abwurf an Wicket-Keeper Alex Carey verdrängt hatte.

Der 33-Jährige warf dann Bairstow nieder, der seinen Drive auf seine eigenen Stümpfe schleppte.

Bairstow erzielte im zweiten Inning nur fünf Runs, da seine enttäuschende Serie mit dem Schläger keine Anzeichen für ein Ende zeigt.

Die Gastgeber standen 171-6, wobei die Mannschaft von Pat Cummins nur vier Wickets brauchte, um einen berühmten Sieg zu erringen.

Aber Brook spielte mit dem Schläger für England die Hauptrolle, denn er schlug 75 Runs aus 93 Bällen, bevor er von Cummins gefangen wurde und Starc seinen Fünf-Wicket-Erfolg bescherte.

Brook, der mittlerweile fünf halbe Jahrhunderte aus zehn Testspielen auf dem Konto hat, ist auch der schnellste Schlagmann, der 1.000 Testläufe erreicht hat – er schaffte das Kunststück in 1.058 Bällen.

8 Stokes absolvierte nur 14 Runs, nachdem er einen Starc-Abwurf an Carey überwältigt hatte Bildnachweis: AFP

8 Bairstow schlug dann einen Starc-Bowl auf seine eigenen Stümpfe, als England zu kapitulieren drohte Bildnachweis: Getty

8 Aber Brook legte 75 Läufe hin, um England zum Sieg zu führen Bildnachweis: Getty

Unglaublich, das sind 274 Bälle schneller als sein nächster Rivale – der Neuseeländer Tim Southee.

Brooks Entlassung führte dazu, dass England 21 Runs benötigte, um im dritten Test zu gewinnen, wobei Chris Woakes und Mark Wood (16 nicht ausgeschieden) sie zum Sieg führten.

Woakes erzielte in seinen Innings 32 Runs, während Wood in seinem kurzen Einsatz am Torbogen zwei Grenzen erreichte.

Allerdings hatte er Glück, dass er nicht erwischt wurde, nachdem Carey mit einem Sprungfang scheiterte.

Und es war Woakes, der sich im darauffolgenden Durchgang den Sieg sicherte, als er mit einem Vierer abschloss und damit jubelnde Jubelrufe bei den englischen Fans und Spielern auslöste.

Wood, der zum Spieler des Spiels ernannt wurde, nachdem er im dritten Test acht Wickets erzielt hatte, scherzte darüber, dass er in der Schlussphase des Spiels verschwitzte Hände hatte.

Er sagte gegenüber Sky Sports: „Ich freue mich sehr. Es ist ein großartiger Sieg für uns und er hält die Serie am Leben.“

„Ich hatte die ganze Zeit über schwitzende Hände, aber in der Mitte ist es viel einfacher, als in der Umkleidekabine zu sitzen.“

8 Woakes, der 32 Runs erzielte, sicherte sich mit vier erfolgreichen Runs den Sieg Bildnachweis: Richard Pelham / The Sun

„Das ist das erste Mal, dass ich England mit dem Schläger über die Ziellinie bringe, daher freue ich mich, dass es mir gelungen ist, hier einige Runs zu erzielen.“

„Die Unterstützung überall, wo wir hingehen, ist immer großartig. Aber im Norden ist es immer besser, nicht wahr?!“

Skipper Stokes fügte hinzu: „Es war wirklich gut. Ein weiteres Spiel, bei dem es nur um den Draht ging, also war es schön, in diesem Spiel über die Ziellinie zu kommen und unsere Hoffnungen am Leben zu erhalten.“

„Ich denke, man hätte rauskommen und schlagen oder bowlen können, es war ein wirklich gutes Wicket.“

„Sie haben jetzt übrigens gesehen, wie Mitch Marsh herauskam und alles auf den Kopf stellte, als wir uns in einer wirklich dominanten Position befanden.

„Man muss die Art und Weise würdigen, wie er herausgekommen ist und das Spiel angenommen hat.“

„Natürlich haben wir Woody und Woakes wieder ins Team geholt und es ist großartig, wenn man solche Entscheidungen trifft und sie sich wirklich auf das Spiel auswirken, besonders wenn man über die Ziellinie kommt.“

In der Zwischenzeit hat Brook erklärt, dass er wütend war, nachdem er sich befreit hatte, weil er das Gefühl hatte, sein Team im Stich gelassen zu haben.

8 Brook ist der schnellste Schlagmann, der 1.000 Testläufe erreicht hat Bildnachweis: Getty

Er erklärte: „Ich bin nicht der Typ, der in die Luft fliegt, wenn ich in die Umkleidekabine komme, aber ich hatte heute eine kleine Explosion, weil es mir gefällt, uns über die Ziellinie zu bringen, und es war ärgerlich, dass ich es heute nicht getan habe – aber ich bin es.“ Ich bin froh, dass wir gewonnen haben.

„Alle haben gejubelt und es war eine Zeit lang angespannt, aber als Woody die Sechs traf, wussten wir, dass es soweit war.“

Es wird nun eine neuntägige Pause geben, bevor England und Australien im Old Trafford aufeinandertreffen, was eine weitere spannende Angelegenheit zu werden verspricht.