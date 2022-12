England gewinnt nach „perfektem Tag“ in Richtung Pakistan-Seriensieg, während Jack Leach „verrückte“ 100 Wickets genießt | Cricket-Nachrichten

England glänzte mit Schlägern und Bällen an dem, was Stuart Broad als „perfekten Tag“ am Samstag gegen Pakistan bezeichnete, als die Touristen mit Hilfe der viel gepriesenen Leistungen von Harry Brook und Jack Leach auf einen berühmten Seriensieg zusteuerten.

Während Pakistan den zweiten Tag im Aufstieg begann und auf 142-2 vorrückte, verloren sie dann ihre nächsten acht Wickets für 60 Läufe, als Ollie Robinson Babar Azam hervorragend kegelte, während Leach (4-98) beeindruckte und sein 100. Test-Wicket gewann.

England ließ Pakistan dann mit einem beeindruckenden, aber an seinen Maßstäben gemessenen zweiten Innings mit dem Schläger bezahlen.

Nachdem Ben Duckett 79 erzielte, führten Brook (74 nicht aus) und Ben Stokes (16 nicht aus) England am Ende des Spiels zu Pakistans ersten Innings insgesamt – 202 – mit einem Vorsprung von 281 Runs und noch fünf verbleibenden Wickets.

„Ein perfekter Tag“, sagte Englands Seemann Broad weiter Sky Sports Cricket.

„Es ist schwer zu entscheiden, ob Einheit eins oder Einheit drei die bessere Einheit für das englische Team war.

„Offensichtlich findet die dritte Sitzung nicht statt, ohne dass die Bowler früher am Tag ihre Sachen erledigt haben. Es fühlt sich an, als wäre es lange her, aber der Druck, den die Bowling-Gruppe für Rizwan ausübte, hat das Spiel wirklich gequetscht.

„Dann hat Duckett das Tempo schön eingestellt und das Schlagen eröffnet, dann hat Brook übernommen.“

Michael Atherton stimmte zu, wobei England nun bereits am dritten Tag am Sonntag die Chance hat, das Match und die Serie zu gewinnen alles live auf Sky Sports Cricket ab 4.45 Uhr.

„Wenn Sie ihnen am Ende des zweiten Tages gesagt hätten, dass Sie 281 Runs zum Guten haben, hätten sie Ihnen die Hand abgerissen“, sagte Atherton.

Schau weg Baber Azam! Er lässt Ben Duckett fallen und verweigert Abrar Ahmed sein 10. Wicket



„Es war ein fantastischer Morgen, mit Druck von beiden Seiten von dem Moment an, als Robinson Babars mittleren Stumpf zurückschlug. Seamers an einem Ende mit einem kleinen Rückwärtsschwung und Leach, der am anderen einfach wegsteckte, Pakistan ging nirgendwo hin und rein das Ende, das dieser Druck gerade gesagt hat.

„Und dann gab es nur ein paar sehr vernünftige Schläge. England geht in diesem zweiten Innings auf über vier und ein Over, was für Testspielstandards schnell ist, aber für englische Standards fühlte es sich sehr ruhig an.

„Pakistan hat das Feld zurückgedrängt und England hat es im Grunde genommen umgehauen und dabei ein bisschen Risiko eingegangen.

„Ich bin mir sicher, was sie hier erkennen, ist, dass dies ihre Chance ist. Sie sind mit 1:0 in Führung, sie wollen diese Chance nutzen, und das sollte eine 2:0-Führung sein.“

Breit gegrüßt Brook, Leach | Leach: Es ist verrückt, auf 100 Wickets zu kommen

Brook wurde von Broad für sein Schlagen am Samstag gelobt.

„Es ist erst sein drittes Testspiel und er hat sich unglaublich an ein England-Testspieltrikot gewöhnt“, sagte Broad.

„Ich denke, wir wissen schon seit einiger Zeit, dass er ein fantastischer Spieler ist, aber wir müssen es in relativ kurzer Zeit so konsequent beweisen.

„Die Qualität dieses Testspiels ist sehr beeindruckend.“

Stuart Broad und Mark Butcher lobten Jack Leachs Geduld und Genauigkeit, nachdem sie sich sein 100. Test-Wicket geholt hatten



Ein Großteil der Bewunderung wurde jedoch für Leach aufgehoben, nachdem er sein 100. Test-Wicket gewonnen hatte und damit der 14. englische Spieler war, der dies in diesem Jahrhundert tat.

„Ich liebe die Tatsache, dass Leach 100 Testwickets gewonnen hat“, sagte Broad. „Er ist ein großartiger Typ in der Umkleidekabine und immer ein positiver Typ.

„Stokesy hat es für Leach ein wenig vereinfacht, denke ich. Er hat gesagt, dass Sie Ihre Feldspieler auf dem Laufenden halten. Es ist mir egal, ob Sie für sechs oder vier übertrieben getroffen werden, ich möchte, dass sie das weiter versuchen und wenn es geht falsch, Sie werden Feldspieler haben, die es fangen können.

„Ich denke, er hat sich entwickelt und viel gelernt.

Mohammad Nawaz geht, nachdem er Jack Leachs Lieferung direkt an Ollie Robinson gechippt hat



„Er hat 31 Testspiele bestritten und unter allen möglichen Bedingungen gespielt, und sein Rekord ist mit englischen Spinnern gleichauf.

„Er hat eine fantastische Rolle für die Mannschaft gespielt, besonders seit Stokes übernommen hat.“

Mark Butcher fügte hinzu: „Er ist ziemlich begrenzt, und ich meine das nicht abschätzig als Spin-Bowler, er hat nicht viele Tricks im Ärmel, was Drift und Float und alles angeht.

„Aber was er Ihnen bietet, ist echte Solidität und das Wissen, dass er diese Unterstützung des Kapitäns hat, hat es ihm ermöglicht, rauszugehen und zu glauben, dass das gut genug ist.

„Er wird sich damit abfinden und seine Belohnungen basierend auf den Tugenden der Geduld und Genauigkeit erhalten.

„Dann ist der Rest egal.“

Nachdem er 100 Test-Wickets erreicht hatte, sagte Jack Leach, dass dies ein Moment war, von dem er dachte, dass er ihn nie sehen würde, und gibt zu, dass er immer noch besser wird



Leach gab unterdessen zu, dass dies ein Meilenstein war, von dem er nie gedacht hätte, dass er ihn erreichen würde.

„Wirklich erfreut, hätte nie gedacht, dass das passieren würde, um ehrlich zu sein!“ er sagte. „Es ist unglaublich und ich möchte einfach, dass es zu einem Sieg beiträgt.

„Es ist verrückt zu glauben, dass ich 100 Pforten in Testspielen habe, nur weil ich es manchmal so schwierig fand.

„Dann merkst du, dass es auf dem Weg einige gute Momente gab und du einige gute Dinge tust. Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich immer besser werde, je mehr ich spiele, also ist das erfreulich.“

