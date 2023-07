England ist neuer U21-Europameister und damit Nachfolger von Deutschland. Im Finale in der georgischen Hafenstadt Batumi gewann die Auswahl von Trainer Lee Carsley mit 1:0 (1:0) gegen Spanien. Den entscheidenden Treffer erzielte Liverpools Curtis Jones kurz vor der Halbzeit (45. Minute +4). Für England ist es der dritte Titel nach 1982 und 1984 und damit der erste seit 39 Jahren. Zuletzt standen die Engländer 2009 im Finale und verloren mit 0:4 gegen Deutschland.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Hitziges Finale mit dramatischem Abschluss

In einem spannenden Finale vergab Schiedsrichter Espen Eskas aus Norwegen in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für Spanien. Doch der Stürmer von Sporting Braga, Abel Ruiz, scheiterte an James Trafford von Manchester City. Auch die beiden Rebounds fanden nicht den Weg ins Tor. Dann sahen der Engländer Morgan Gibbs White und der Spanier Antonio Blanco nach einem Handgemenge jeweils die Gelb-Rote Karte.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Dank des Endsiegs blieben die Three Lions ungeschlagen und blieben während des gesamten Turniers ohne Gegentor. In der Gruppenphase besiegelte die englische Mannschaft mit einem 2:0-Sieg das frühe Aus der deutschen Mannschaft.

Für Spanien war es die erste Niederlage des Turniers. Damit verpassten die Iberer den alleinigen U21-Rekordmeistertitel. Bisher holten Spanien, das mit der U21 zum neunten Mal in einem EM-Finale stand, und Italien jeweils fünf Titel.