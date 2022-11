England Frauen 1 – 1 Norwegen Frauen

Ein später Fehler von Ellie Roebuck führte dazu, dass Norwegen mit 10 Spielern gegen England in Spanien ein 1:1-Unentschieden erreichte, obwohl die Lionesses das Jahr 2022 immer noch mit einem ungeschlagenen Rekord beendeten.

Obwohl es als Freundschaftsspiel bezeichnet wurde, gab es eine Reihe interessanter Handlungsstränge rund um das Spiel. England besiegte Norwegen in der Gruppenphase der Euro 2022 mit 8:0, wobei Hege Riise, ehemaliger Interimsmanager von England und Cheftrainer von Team GB, nun für die Gegner der Lionesses verantwortlich ist.

Auch Norwegen machte früh Druck, als ein stark verändertes England Schwierigkeiten hatte, sich zurechtzufinden, aber eine schwungvolle Flanke von Chloe Kelly wurde von Daly – die einen Großteil des Spiels im Angriff spielte – nach Hause geknickt, um die Lionesses in der 33. Minute in Führung zu bringen.

Das Tor schien der Mannschaft von Sarina Wiegman etwas Selbstvertrauen zu verleihen, und sie verschafften sich einen weiteren Vorteil, als die norwegische Verteidigerin Anja Sonstevold wegen zweier schneller Fouls an Nikita Parris vom Platz gestellt wurde.

Nachrichten zur englischen Mannschaft Englands Trainerin Sarina Wiegman gab Maya Le Tissier ihr Debüt. Lauren James, Nikita Parris, Alex Greenwood und Ellie Roebuck waren die anderen Änderungen, die die Trainerin nach dem 4:0-Sieg ihrer Mannschaft am Freitag gegen Japan vorgenommen hatte, während Rachel Daly vorne anfing.

Mary Earps, Georgia Stanway und Alessia Russo wurden auf der Bank benannt, während Beth Mead aufgrund familiärer Umstände nach Hause zurückkehrte.

Doch eine Unkonzentriertheit von Roebuck brachte Frida Maanum den Ausgleich. Der Stürmer von Arsenal stürmte auf den Bereich zu, als die Torhüterin aus der anderen Richtung auf sie zuraste. Roebuck verfehlte dann ihren Schuss, ließ sie für einen Moment aus den Augen und erlaubte Maanum, den Ball ins offene Netz zu rollen.

England suchte verzweifelt nach einem Sieger, konnte das Ziel jedoch nicht finden, als Riise mit High Fives feierte und mit ihren Mitarbeitern bei Vollzeit lächelte. Aber die Löwinnen bleiben unter Wiegman ungeschlagen und krönen ein historisches Jahr 2022.

Wie England von Norwegen gehalten wurde

Bild:

Rachel Daly brachte England in der ersten Halbzeit in Führung, nachdem sie als Stürmerin begonnen hatte





Norwegen hatte in der ersten halben Stunde die besseren Chancen. Innerhalb von drei Minuten wurde Sophie Haug von Chelseas Guro Reiten wunderbar durchgespielt, aber die Herausforderung der englischen Debütantin Maya Le Tissier brachte sie aus dem Gleichgewicht, wobei ihr Schuss von Roebuck gut weggepfiffen wurde. Reiten hatte dann selbst einen Schuss, aber ihr ungeschickter Versuch ging daneben.

Englands erste Führung in der 15. Minute war einem norwegischen Fehler zu verdanken. Zwischen Torhüterin Aurora Mikalsen und Ingrid Engen kam es zu einer Verwechslung, doch der Ball prallte aus kurzer Distanz von Daly ab und ging daneben. Kurz vor der halben Stunde sah Lauren James, wie sie einen schönen Schuss machte, aber es ging direkt auf Mikalsen zu.

Nachdem Daly England in Führung gebracht hatte, begannen die Löwinnen, weitaus mehr Möglichkeiten zu schaffen, und schienen das Tor zu brauchen, um ihr Selbstvertrauen zu stärken und einige Nerven bei einer jungen Mannschaft zu beruhigen.

Kelly und Le Tissier arbeiteten beide zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Mikalsen, während der Flügelspieler von Man City einen Schuss über das Tor blitzen sah. Doch kurz vor der vollen Stunde wurde Roebuck ins Spiel gebracht, der einen Freistoß von Reiten mit einer grandiosen Sprungparade parierte.

Englands beste Passage in der 64. Minute war, als Niamh Charles Thea Bjelde auf der linken Seite umrundete, bevor er Ella Toone am Rand des Strafraums fand. Der Schuss des Letzteren ging jedoch knapp daneben. Parris schickte dann ihren Kopfball direkt auf Mikalsen.

Bild:

Norwegens Spielerinnen feiern, nachdem Frida Maanum den Ausgleichstreffer ihrer Mannschaft erzielt hat





Ihre Anstrengung wurde zwischen zwei Fouls von Sonstevold eingeklemmt. Bei beiden Gelegenheiten schlug der Flügelspieler von Man Utd den Verteidiger, bevor er mit nur sechs Minuten zwischen der ersten und der zweiten Verwarnung gestolpert war.

Aber acht Minuten später und mit einem Spieler im Rückstand glich Norwegen nach einem Fehler von Roebuck aus und bereitete ein frenetisches Finish in der Pinatar Arena vor. England warf alles nach vorne, konnte aber gegen eine gut gedrillte norwegische Abwehr keinen weiteren Treffer erzielen.

Wiegman: Unentschieden wird uns helfen, uns auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten

Englands Trainerin Sarina Wiegman im Gespräch mit ITV Sport:

Auf die Frage, ob England genug getan hat, um das Spiel zu gewinnen: „Nun nein, sonst hätten wir das Spiel gewonnen. Wir haben genug versucht. Wir haben viel getan, um das zweite Tor zu erzielen, das haben wir gegen Tschechien versucht [Republic] Im vergangenen Monat. Wir hatten Spieler dort, aber wir haben es einfach nicht ins Netz gebracht.“

Zu Roebucks Fehler: „Es ist enttäuschend. Das passiert manchmal, das ist eine Teamsache. Wir haben versucht, ein weiteres Tor zu erzielen, aber es hat nicht funktioniert.

„Insgesamt gibt es so viele Dinge, die wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Informationen zu bekommen, das ist alles, um uns auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, und es gibt uns so viele Informationen. Wir haben heute und am Freitag so viele Spieler gesehen, und das ist eine gute Sache.“

„Es war sehr schön. Obwohl ich von dieser Krawatte ein wenig enttäuscht bin. Wenn Sie sagen würden, dass dies alles vom letzten September bis jetzt passieren würde, würde ich Ihnen nicht glauben.

„Diese Woche haben drei Spieler ihr Debüt gegeben, viele Spieler haben jetzt Minuten gemacht. Wir nehmen viel aus diesem und dem gesamten Jahr mit.

„Ich werde mir ein bisschen Weihnachtszeit nehmen und darüber nachdenken.“

Daly: Ich bin immer auf beide Positionen vorbereitet

Bild:

Rachel Daly brachte England in der ersten Halbzeit in Führung





Englands Torschützin Rachel Daly im Gespräch mit ITV Sport:

„Ich freue mich, in der Torschützenliste zu stehen. Als Stürmer, der heute Abend ins Spiel kommt, war das mein Ziel, ein Tor zu erzielen. Letztendlich haben wir nicht gewonnen, was enttäuschend ist, aber wir beenden das Jahr mit 20 ungeschlagenen Spielen.“ Lauf.

„Ich liebe die Position Nr. 9, aber ich liebe Fußball, ich sage es allen, ich freue mich, überall zu spielen.

„Es ist etwas Besonderes, das Trikot Nr. 9 zu tragen, es war die Nummer, die mein Vater trug, als er spielte, also noch besonderer.

„Aber ich bin immer auf beide Positionen vorbereitet, ich kann mich nicht nur auf eine konzentrieren. Es ist schön, diese Rolle zu haben.“

Was kommt als nächstes für die englischen Frauen?

Englands erste Spiele im Jahr 2023 werden im Februar im Arnold Clark Cup stattfinden, wenn sie versuchen, ihren Titel zu verteidigen.

Die Lionesses treffen am Donnerstag, den 16. Februar im Stadium MK in ihrem Eröffnungsspiel auf Südkorea und im Rundenturnier auch auf Belgien und Italien.