England – Frankreich 1:2: Harry Kane war bereit, zwei Elfmeter zu schießen, sagt aber, dass ihn die „Hinrichtung“ im Stich gelassen habe | Fußball Nachrichten

Englands Kapitän Harry Kane sagte, er habe sich darauf vorbereitet, bei der 1:2-Niederlage im WM-Viertelfinale am Samstag zwei Elfmeter gegen Frankreich zu schießen, aber seine Exekution ließ ihn im Stich.

Kane setzte seinen ersten Elfmeter nachdrücklich ab, fuhr aber seinen zweiten mit nur sechs Minuten verbleibender regulärer Spielzeit über die Latte, um Englands WM-Hoffnungen zu zerstören und den Stürmer nach Vollzeit untröstlich zurückzulassen.

Sein erster Elfmeter hatte Kane mit Wayne Rooneys englischem Rekord von 53 Toren gleichgezogen und bedeutete, dass er in der regulären Spielzeit bei Weltmeisterschaften mehr Elfmeter erzielt hatte als jeder andere Spieler jemals.

Aber er war nicht in der Lage, Rooney zu übertreffen und das Viertelfinale am Samstag in die Verlängerung zu bringen.

Auf die Frage, ob die erste Strafe sein Denken beeinflusst habe, sagte Kane ITV: „Nein. Ich bin immer jemand, der sich auf den einen oder anderen Elfmeter in einem Spiel vorbereitet, ich habe immer eine Vorstellung davon, was ich tun möchte.

Kaveh Solhekol und Rob Dorsett analysieren Englands WM-Viertelfinalniederlage gegen Frankreich.



„Ich kann nichts an meiner Vorbereitung oder so etwas bemängeln, es war nur die Ausführung an diesem Abend. Der erste Stift war großartig, beim zweiten habe ich es nicht ganz so getroffen, wie ich es wollte.

„Ich muss es am Kinn nehmen, es wird sicher weh tun, das ganze Spiel wird weh tun. Als Kapitän werde ich das nehmen, aber ich könnte nicht stolzer auf die Jungs sein.

„Es läuft auf ein kleines Detail hinaus, für das ich die Verantwortung übernehme. Ich mache mir keine Sorgen um das Team und wie es sich darauf auswirken wird. Wir haben einige großartige Talente.“

Kanes Qual in Bildern

Bild:

Kane sieht zu, wie sein Elfmeter die Latte löscht





Bild:

Harry Kane schickt seinen Elfmeter über die Latte





Bild:

Frankreichs Spieler feiern, nachdem Harry Kane seinen Elfmeter verschoss





Kane: Wir hoffen, dass Southgate bleibt

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate äußerte sich nach der Niederlage am Samstag unverbindlich über seine Zukunft und war sich über seinen nächsten Schritt nicht sicher. Er sagte, er werde seine Situation in den kommenden Wochen und Monaten überprüfen.

Southgate hat einen Vertrag, der ihn bis zur Euro 2024 führen würde, und sein Kapitän Kane möchte, dass er auf seinem Posten bleibt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Englands Trainer Gareth Southgate sagt, er werde sich „ein bisschen Zeit“ nehmen, um über seine Zukunft nachzudenken



„Das liegt an ihm [whether he stays].“ Kane fügte hinzu. „Wir haben es geliebt, ihn als Manager zu haben, ich denke, er war unglaublich, wenn man sieht, woher er uns gebracht hat, wo wir jetzt sind, ist es ein erstaunlicher Sprung.

„Ich denke, wir alle hoffen, dass er bleibt, aber das ist seine Entscheidung, natürlich wird er weggehen und das überprüfen, aber bevor wir uns versehen, werden wir uns auf einen Euro vorbereiten.“

Southgate schüchtern über Englands Zukunft

Bild:

Gareth Southgate applaudiert den Fans nach Englands Niederlage gegen Frankreich





Der englische Trainer Gareth Southgate sagt, er brauche nach dem Abgang „ein bisschen Zeit, um es zu überprüfen und zu reflektieren“.

„Nach jedem Turnier haben wir uns hingesetzt und es überprüft und reflektiert“, sagte Southgate in einem überlegten Ton. „Also brauchen wir ein bisschen Zeit, um sicherzustellen, dass alle die richtigen Entscheidungen treffen.“

Neville schimpft auf Schiedsrichter: Er war ein Witz

Bild:

Schiedsrichter Wilton Sampaio während des WM-Viertelfinals wurde vielfach kritisiert





Gary Neville wütete über den Schiedsrichter und nannte ihn „einen Witz“ und „Rang schlecht“.

Sampaios Entscheidungsfindung stand im Rampenlicht, als Bukayo Saka im Vorfeld von Tchouaménis Führungstreffer für Frankreich von Dayot Upamecano erwischt wurde.

Der französische Verteidiger war später in der Halbzeit erneut involviert und schien Kane zu foulen, als er rechts in den Strafraum kam, aber VAR griff nicht ein und vermutete vermutlich den Kontakt außerhalb des Strafraums.

England bekam schließlich einen Elfmeter, als Saka von Tchouaméni gefoult wurde, bevor VAR einspringen musste, um seinen zweiten Elfmeter für ein Foul an Mason Mount zu vergeben, obwohl Kane den entscheidenden Elfmeter über das Tor schoss.

Neville sagte über den Schiedsrichter: „Er hatte einen absoluten Albtraum. Ein Witz von einem Schiedsrichter. Ich sage nicht, dass es alles an Englands Niederlage lag – die Leute werden sagen, dass es Ausreden sind – aber er ist einfach ein schlechter Schiedsrichter, ein schlechter Rang.“

Neville glaubte, dass Frankreichs erstes Tor wegen des Fouls an Saka hätte ausgeschlossen werden sollen: „Es ist eine einfache Entscheidung. Er tritt sein Bein weg – ich bin mir nicht sicher, warum das kein Foul ist. Er hat geknabbert und er hat ihn getreten ein Freistoß sein. Upamecano hat drei- oder viermal versucht, den Ball zu gewinnen, wo er den Ball nicht gewinnen kann, auf Saka, auf Kane.

Das erzählte auch Harry Maguire BBC: „Wirklich schlecht, sehr schlecht. Von Minute eins an gab es fünf, sechs Fouls in den ersten 15 Minuten, nicht eine gelbe Karte. Es ist ein Foul für das erste Tor, das zu Bukayo führt.

„Ich kann nicht wirklich erklären, wie schlecht seine Leistung war. Ich möchte nicht zu viel darauf eingehen, weil ich am Ende eine Geldstrafe bekommen werde. Aber obwohl die großen Entscheidungen falsch waren, hat er uns die ganze Zeit nichts gegeben Spiel war er wirklich arm.“