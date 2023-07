CNN

Auf dem Papier war es ein Missverhältnis; Der Europameister und einer der WM-Favoriten England trifft auf den Turnierdebütanten Haiti.

Aber WM-Spiele werden nicht auf dem Papier gewonnen, da die Karibiknation den Lionesses im Eröffnungsspiel der beiden Mannschaften fast auf Schritt und Tritt ebenbürtig war und schließlich mit 0:1 unterlag, nachdem Georgia Stanway nach einem erneut geschossenen Elfmeter traf.

Mehrere beeindruckende Paraden des haitianischen Torhüters Kerly Theus sorgten dafür, dass der Spielstand nur einen Tor Unterschied betrug, obwohl England 19 Torschüsse erzielte, davon 10 aufs Tor.

Spät hatte Haiti sogar die Chance auf den Ausgleich, doch zwei brillante Paraden der englischen Torhüterin Mary Earps in schneller Folge sorgten dafür, dass ihre Mannschaft vorne lag, sodass die Lionesses am Ende einen knappen Sieg errangen.

„Sie haben uns herausgefordert“, sagte Englands Torschütze Stanway anschließend dem Sender ITV.

„Sie waren im Konter sehr gefährlich, daran werden wir diese Woche im Training arbeiten. Mary hat eine große Parade parat und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Solche Momente machen sie zu einer Top-Torfrau. Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte haben.“

Weiterlesen: Haitis Spielerinnen hoffen, bei der Frauen-Weltmeisterschaft „Freude und Spannung“ nach Hause zu bringen

Haiti widersetzte sich den Erwartungen der ersten Begegnungen und erspielte sich die vielversprechendste frühe Chance des Spiels, als Roselord Borgella durch die englische Abwehr huschte, bevor sie ihren Schuss knapp am Torpfosten vorbei verfehlte.

England machte weiter Druck, sah einen möglichen Elfmeter, der vom VAR ausgeschlossen wurde, und zwang Theus zur ersten von vielen mutigen Paraden.

Doch in der 25. Minute ergab eine VAR-Überprüfung einen Elfmeter für England, nachdem Haiti einen Handball im Strafraum gemacht hatte. Stanways Elfmeterversuch wurde zunächst von Theus spektakulär pariert, aber als man feststellte, dass sich die haitianische Torhüterin von ihrer Linie nach vorne bewegt hatte, wurde der Elfmeter wiederholt und Stanway machte bei ihrer zweiten Chance keinen Fehler.

„Ich habe mich nur auf den Ball und die Situation konzentriert“, fügte Stanway hinzu.

„Der erste Elfmeter war eine sehr, sehr gute Parade, das muss man hoch anrechnen, aber offensichtlich war sie daneben. Ich war versucht, die Seite zu wechseln, aber Sie müssen sich auf Ihre Strategie verlassen können. Es gibt einen Prozess, den ich durchlaufe, und daran habe ich mich gehalten.“

Obwohl England früh in Führung ging, konnte es kein Kapital daraus schlagen und kämpfte darum, Haitis Verteidigung zu durchbrechen, während es auf der anderen Seite nur Earps‘ entscheidende Interventionen waren, die Haiti am Ausgleich hinderten.

„Es war ein sehr hartes Spiel, ich bin sehr zufrieden mit den drei Punkten“, sagte Englands Trainerin Sarina Wiegman gegenüber ITV. „Sie waren sehr unvorhersehbar, sehr vorübergehend. Das haben sie gezeigt, und wir hatten damit zu kämpfen. Wir haben uns zwar Chancen erspielt, aber wir haben den Ball verloren und dann waren sie weg. Das war hart für uns.

„Wir wollen unsere Chancen nutzen. Wir haben es mit dem Elfmeter geschafft, was gut war, denn der Sieg ist das Wichtigste.“

Im anderen Eröffnungsspiel der Gruppe D besiegte Dänemark China mit 1:0 und ging in der letzten Minute der regulären Spielzeit auf spannende Weise in Führung, als die eingewechselte Amalie Vangsgaard – die weniger als fünf Minuten auf dem Platz war – nach einer Ecke von Pernille Harder per Kopf ins Tor köpfte.

In den sechs Minuten der Nachspielzeit blieb noch Zeit für ein weiteres Drama, als China fast den Ausgleich erzielte, doch der Ball prallte vom Holzwerk ab und wurde freigepfuscht. Das Tor hätte jedoch nicht gezählt, da mehrere chinesische Spieler im Abseits standen.

Die letzten Minuten veränderten das Bild eines Spiels, das eigentlich mit einem torlosen Unentschieden enden sollte, da beide Teams darum kämpften, einen entscheidenden Vorsprung zu finden.