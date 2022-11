England besiegt Pakistan und gewinnt den T20 World Cup bei MCG, während Ben Stokes erneut in einem Finale die Hauptrolle spielt | Cricket-Nachrichten

Ben Stokes spielte erneut in einem Finale, als England zweifacher White-Ball-Weltmeister wurde, nachdem es Pakistan mit fünf Wickets besiegt und den T20 World Cup im MCG gewonnen hatte.

Die Mannschaft von Jos Buttler fügte die T20-Trophäe zu dem über 50-jährigen Silber hinzu, das sie 2019 bei Lord’s in dramatischem Stil gehoben hatte, und ist nun das erste Männerteam, das beide Titel gleichzeitig hält.

Stokes spielte vor dreieinhalb Jahren eine entscheidende Rolle bei der Verfolgungsjagd und stand mit seinen ungeschlagenen 52 erneut im Mittelpunkt des Geschehens, als er England mit einem Over auf einem würzigen Spielfeld zu seinem Ziel von 138 trieb.

England wurde im Powerplay auf 45-3 reduziert, als die Eröffnungsspieler Alex Hales (1) und Buttler (26 aus 17) – so zerstörerisch im 10-Wicket-Abriss von Indien im Halbfinale am Donnerstag – und Phil Salt (10 aus 9) waren entlassen und waren 84-4 im 13. vorbei, als Harry Brook (20) von Shaheen Shah Afridi bei einem Long-Off brillant erwischt wurde.

Shaheen verletzte sich bei diesem Griff und zog anschließend einen Ball ins 16. Over – wobei Stokes dann seinen Ersatz, Off-Spinner Iftikhar Ahmed, für vier und sechs aufeinanderfolgende Bälle schlug, um die Anforderung auf 28 von 24 Bällen zu reduzieren, und England würde dies nicht tun verweigert werden, da das Wicket von Moeen Ali (19 von 13) für Pakistan zu spät kommt.

Stokes holte sein erstes internationales T20-Halbjahrhundert mit den vier, die die Punktzahl ausgleichen, bevor er das Einzel durch die Leg-Seite zog, das England zum Titel führte und ihm vielleicht, wenn er es brauchte, eine Erlösung vom T20-Finale 2016 gab, als Carlos Brathwaite zerschmetterte ihn für vier aufeinanderfolgende Sechser, um den Titel für Westindien zu gewinnen.

Sam Curran (3-12), Adil Rashid (2-22) und Chris Jordan (2-27) hatten sich zuvor mit dem Ball hervorgetan – Rashid war in den Middle Overs mit seinen Pforten herausragend, darunter Babar Azam, der gefangen und gekegelt wurde – wie es Pakistan war nach dem Einfügen auf 137-8 beschränkt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Babar Azam geht raus, nachdem er Adil Rashids wackeligen Rücken tief rechts vom Bowler geschnitten hat.



England sicherte sich nach seinem Erfolg in der Karibik im Jahr 2010 einen zweiten T20-Weltcup-Titel und einen Turniersieg, der nach der bescheidenen Niederlage gegen Irland beim MCG im letzten Monat in weiter Ferne schien.

England sammelte sich, um Neuseeland zu überwältigen, Sri Lanka zu überholen und Indien zu dezimieren, bevor es sich gegen Pakistan durchsetzte, um die Hoffnungen seiner Gegner auf einen zweiten Gewinn der T20-Weltmeisterschaft und die Wiederholung ihres Sieges über England bei der MCG im Jahr 1992 im 50-Over zu zerstören Finale.

Das Schicksal schien auf der Seite Pakistans zu sein, wobei diese Kampagne weitgehend das Turnier von 1992 widerspiegelte – langsamer Start, Schrammen ins Halbfinale, Sieg über Neuseeland im Halbfinale, Duell mit England im Finale -, aber England übertrumpfte sie in Melbourne.

Curran, der das Turnier mit 13 Wickets bei einem Durchschnitt von 11,38 und einer Economy-Rate von 6,52 beendete, warf Mohammad Rizwan (15) im fünften Over, nachdem Pakistan eingefügt worden war, und kehrte während der Death Overs zurück, um den Torschützenkönig Shan Masood (38 aus) zu haben 28) und Mohammad Nawaz (5) am tiefen Midwicket erwischt.

Rashid war in der Zwischenzeit meisterhaft in der Mitte, entfernte Mohammad Haris (8) mit seiner ersten Lieferung des Spiels und sackte dann den Schlüsselskalp Babar (32 von 28) ein, als der pakistanische Kapitän einen Googly-Back zu ihm schnitt und der Bowler tief einsackte zu seiner Rechten.

Babars Ausstieg kam zu Beginn des 12. mit Pakistan 84-2 und sie verloren sechs Pforten für 47 Läufe.

Stokes und Jordan entfernten die anderen Mitglieder der Top 6 Pakistans, als Stokes Iftikhar Ahmed (0) abknipste, nachdem er einen zusätzlichen Sprung gefunden hatte, und Jordan hatte Shadab Khan (20 von 14) in der Mitte erwischt.

Eine Verfolgungsjagd von 138 gegen den besten Bowling-Angriff des Turniers auf einem fruchtigen Platz würde nie einfach sein, und das bewies es, als Shahen Hales von seinem sechsten Ball schloss – der linke Arm traf zum achten Mal in seinem ersten Over T20-Nationalspieler – und Seemannskollege Haris Rauf entließen daraufhin Salt und Buttler.

Salt zog im vierten Over ins Midwicket und Buttler schlug im sechsten Over auf Wicketkeeper Rizwan ein, um England ein wenig zu zittern, bevor Stokes und Brook ihnen mit einem vierten Wicket-Stand von 39 aus 42 Bällen eine Berührung erleichterten.

Stokes wäre nach dem Ausrutschen mit 51 benötigt worden, aber die Schüchternheit an den Stümpfen war unberechenbar und er führte England mit seinem Stand von 47 aus 33 Bällen zum Sieg, wobei Moeen Pakistan das Match wegnahm.

Was kommt als nächstes?

England wird in Australien bleiben, um eine eintägige internationale Serie mit drei Spielen gegen Australien zu spielen, die am Donnerstag in Adelaide beginnt, bevor die Spiele am Samstag bei der SCG und am 22. November bei MCG antreten.

Anschließend reisen sie zu einer Testserie mit drei Spielen nach Pakistan, ihrer ersten Red-Ball-Tour durch das Land seit 2005, die am 1. Dezember in Rawalpindi beginnt und exklusiv live auf Sky Sports stattfindet.