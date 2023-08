Die englischen Fußballer beendeten die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. Mit dem respektablen 6:1 (3:0) gegen die deutlich unterlegenen Chinesen zog der Europameister als Erster der Gruppe D ins Achtelfinale ein. Auch Dänemark ist dabei, nachdem es Haiti mit 2:0 (1:0) besiegte. Im Achtelfinale trifft England am Montag (9.30 Uhr MESZ) auf Nigeria, Dänemark spielt am selben Tag gegen Gastgeber Australien (12.30 Uhr MESZ) um den Einzug ins Viertelfinale.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind in Down Under für Sie da. Verpassen Sie nichts: alle Informationen, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier.

Überragende Spielerin vor 13.497 Fans in Adelaide war die Engländerin Lauren James, die zwei technisch anspruchsvolle Tore erzielte (41. und 66. Minute). Ein weiterer schöner Schuss von James, der ins Netz ging, wurde kurz vor der Halbzeit wegen Abseits gewertet. Die weiteren englischen Tore erzielten Alessia Russo (4.), Lauren Hemp (26.), Chloe Kelly (77.), die von einer Fehleinschätzung des chinesischen Torhüters Zhu Yu profitierte, und Rachel Daly (84.). Wang Shuang verwandelte einen Elfmeter für China (57.).

Dänemark gegen Haiti ungeschönt, aber erfolgreich

In Perth sahen 17.897 Fans ein deutlich ausgeglicheneres Duell. Trotz der Führung durch die neue Bayern-Spielerin Pernille Harder (21.) blieb die Leistung der favorisierten Däninnen bescheiden. Ein zweites Tor von Harder wurde nach einer Videobeweisentscheidung wegen Foulspiels nicht anerkannt. Sanne Troelsgaard erlöste schließlich spät mit dem 2:0 von Trainer Lars Sondergaard (90.+10). Allerdings hatten die Außenseiter keine echte Chance auf einen Sieg, der Haiti in der Tabelle vor Dänemark gebracht hätte.