England 25 – 25 Neuseeland

Freddie Steward erzielte einen von drei späten englischen Versuchen, als sie sich von 25-6 bis zum Unentschieden zurückkämpften

Eine späte gelbe Karte für Beauden Barrett erwies sich als entscheidend, als England sich nach drei dramatischen späten Versuchen von einem 25: 6-Rückstand erholte und in Twickenham mit den All Blacks ein 25: 25-Unentschieden erzielte.

Der Ersatzmann Will Stuart (zwei) und der Außenverteidiger Freddie Steward trafen jeweils in den letzten acht Minuten – der letzte davon in der letzten Minute – nachdem Barrett die Gelbe Karte erhalten hatte, weil er zynisch nicht losgelassen hatte, als Marcus Smith nahe dran war.

England – Versuche: Stuart (72, 79), Steward (74). Nachteile: Smith (75, 80). Stifte: Farrell (25), Smith (41). Neuseeland – Versuche: Papalii (4), Taylor (9), Ioane (50). Nachteile: Jordie Barrett (4, 10). Stifte: Jordie Barrett (40+1). Drop-Goals: Beauden Barrett (71). Gelbe Karte: Beauden Barrett (72.).

Ein sichtlich aufgepumptes England wurde in den ersten 10 Minuten kalt erwischt, als Dalton Papalii von den All Blacks und die Nutte Codie Taylor jeweils verwandelte Versuche für eine ominöse 14: 0-Führung erzielten.

Die zweite Halbzeit schien stark davon abzuhängen, dass England eine klare frühe Chance an der Spitze der neuseeländischen Versuchslinie nicht verwertete, als Maro Itoje wegen Ausrutschens bestraft wurde und Kiwi-Center Rieko Ioane einen großartigen dritten Moment später traf, um das Spiel zu verlängern Spiel weg von den Gastgebern.

England, dem es für einen Großteil des Tests erneut deutlich an Erfindungsreichtum im Angriff mangelte, schlug jedoch spät zu, um nach einer Strafe pro Stück von Skipper Owen Farrell – der seine 100. Testkappe abholte – unglaubwürdigerweise etwas zu fordern, und Smith war alles, was sie registriert hatten bis zur 71. Minute.

Skipper Owen Farrell startete in der Innenmitte zu seinem 100. England-Test-Cap. Manu Tuilagi kehrte zurück und startete im Mittelfeld, während Jack van Poortvliet Ben Youngs in der Gedrängehälfte ersetzte. Maro Itoje kehrte in die zweite Reihe zurück, Sam Simmonds startete auf der Blindseite und Billy Vunipola kehrte auf Platz 8 zurück. Jack Nowell kehrte von einer Bauchverletzung am Flügel zurück. Die All Blacks nahmen nach dem Sieg über Schottland sechs personelle Veränderungen vor, als Center Rieko Ioane, Fly-Half Richie Mo’unga, Scrum-Half Aaron Smith, Nutte Codie Taylor, Tighthead Tyrel Lomax und Lock Brodie Retallick kamen. Retallick kehrte zurück Suspendierung für seine 100. Testkappe, während er und Skipper Sam Whitelock zusammen einen neuen Weltrekord von 64 Teststarts in der zweiten Reihe aufstellten (vorheriger Rekord SA’s Bakkies Botha, Victor Matfield, 63).

Twickenham war Gastgeber eines ersten Treffens zwischen England und Neuseeland seit dem Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft 2019

Owen Farrell und Brodie Retallick führten beide Mannschaften anlässlich ihrer 100. Länderspiele ins Aus

Ein Elfmeter gegen England wegen Abseits verschaffte den All Blacks früh das Territorium in der Nähe der 22 der Gastgeber, aber obwohl die Barrett-Brüder Scott und Jordie Gain-Line-Breaks machten, sah Ioane nach einem schlechten Pass von Richie Mo’unga unter Druck.

Die Atempause war jedoch kurz, da All Blacks Openside Papalii nach kaum drei gespielten Minuten seinen Lauf perfekt timete, um einen Jack van Poortvliet-Pass von einer Gasse abzufangen und fast auf halbem Weg unberührt einzusprinten.

Dalton Papalii war Neuseelands Eröffnungsversuch, da er die Dinge perfekt zeitlich abstimmte, um in einen Intercept zu laufen

Jordie Barrett tippte über die einfache Umstellung für die volle Fahrt, und nach neun Minuten stand den All Blacks ein weiterer Versuch bevor, für den sie nicht hart arbeiten mussten: eine Scrum-Strafe gegen Ellis Genge, weil er einem rollenden Maul nachgab, das Taylor sah Bringen Sie den Ball einfach unter hörbarem Jubel von Scrum-Half Aaron Smith nach unten. Schiedsrichter Mathieu Raynal kam dem bald mit seinem Pfiff nach.

Codie Taylor (abgebildeter Ball in der Hand) brach einen rollenden Maul ab, um Neuseelands zweiten Versuch zu erzielen

Barrett verwandelte zum 14:0 und einen katastrophalen Start für England, bevor ein Elfmeter im Abseits gegen die Gäste der Heimmannschaft ihre erste Angriffsmöglichkeit verschaffte, die Farrell und Co. entschieden, in die Ecke zu treten.

Eine Strafe wegen Behinderung – oder Double-Banking – an der Gasse, wo der Heber vor den Ballträger schiebt, führte allerdings zu massiver Frustration beim Heimsupport.

Neuseeland verpasste mit dem Elfmeter die Berührung aus der Hand, aber ein wunderbarer Breakdown-Schakal von Tighthead-Requisiteur Tyrel Lomax ermöglichte es den Besuchern, den Ball zurückzugewinnen und ein Gebiet abzubeißen.

Die All Blacks dachten, sie würden in der 18. Minute durch Ioane einen dritten Versuch machen, nachdem sie in der 22. Minute schneller gepasst hatten, aber die Bitten der Spieler um einen Knock-On führten zu einer sofortigen Überprüfung durch TMO Brian MacNeice.

Wiederholungen zeigten, dass Ioane den Engländer Farrell bei einem früheren Zusammenbruch des Punktestands um den Hals gerollt hatte, was die Suche nach einem Knock-On strittig machte, und der Punktestand für einen Elfmeter ausgeschlossen.

Die All Blacks dachten, sie hätten durch Rieko Ioane einen dritten Versuch in der ersten Halbzeit, aber dies wurde nach einer TMO-Überprüfung ausgeschlossen

All Blacks Scrum-Half Smith wurde im Abseits erwischt, um England die nächste klare Angriffschance zu geben, aber ein Knock-On von Jonny Hill aus der zweiten Reihe unter den Pfosten beendete das Spiel.

Ein Knock-On von Neuseeland, das versuchte, auszusteigen, und eine anschließende Scrum-Strafe gegen Lomax, weil er auf sein Knie gegangen war, sahen, dass Farrell diesmal den Anruf machte, um die Punkte zu holen, und den Abschlag zum 14-3 kickte.

Englands einzige Punkte in der Eröffnungsphase kamen durch einen Elfmeter von Owen Farrell

Ein High Tackle von All Blacks Wing Mark Telea gewährte England einen weiteren Elfmeter, aber Farrell verpasste den Touch von Hand, nur für Ioane, der dafür bestraft wurde, dass er in der nächsten Phase dem Kicker vorausgelaufen war.

Farrell fand beim zweiten Mal den Kontakt zu den All Blacks 22, aber der Angriff verlief im Sande, als die Gäste den Ball unspielbar ins Maul zwangen und den Turnover gewannen.

Als nächstes vergab Neuseeland gute Chancen, als die erste Halbzeit zu Ende ging, als sie zuerst einen billigen Freistoß verspielten, um die Lücke bei einer Gasse in der England 22 zu schließen, bevor Jordie Barrett einen Smith-Pass aus vier Metern klopfte von der Versuchslinie in der Ecke.

Die All Blacks fügten jedoch vor der Pause weitere Punkte hinzu, als Barrett aus kurzer Distanz vorbeifuhr, nachdem Genge wegen Abseits bestraft worden war.

Jordie Barrett landete im Test zwei Conversions und einen Penalty vom Abschlag

Die zweite Halbzeit begann damit, dass England fast sofort Punkte hinzufügte: Die Nutte Luke Cowan-Dickie erzielte bei der ersten Panne nach dem Neustart einen Elfmeter, und Smith trat durch die Pfosten, nachdem er Farrell übernommen hatte, der sich eine Knöchelbeschwerde zugezogen hatte Schlussphasen der Öffnungszeit.

Marcus Smith übernahm in der zweiten Halbzeit das Treten, während Farrell mit einem Knöchelstoß zu kämpfen hatte

Weniger als zwei Minuten später wurde Manu Tuilagi kurz nach seinem Durchbruch bei einem kurzen Ball von Smith gestoppt, und obwohl die Gastgeber danach sieben Phasen auf der Try-Line der All Blacks durchliefen, gab es eine Strafe gegen Itoje, weil er von den Beinen ging und versiegelte off the ball sahen die Gäste überleben.

In der 50. Minute erzielte Ioane nach einem exquisit ausgeführten Kickpass von Beauden Barrett innerhalb seines 22 gefundenen Flügels Caleb Clarke einen ziemlich erstaunlichen Versuch, der dann einen getarnten Pass nach hinten für sein Zentrum produzierte, um es mit voller Wucht zu zeigen und alle anderen anzuziehen das Spielfeld ein sauberes Paar Absätze.

Ioane erzielte ein sensationelles drittes Tor für Neuseeland, das von dort an Chancen auf einen Sieg sah

Es blieb beim Stand von 22:6 und England stand vor einem Berg. Als Nr. 8 Ardie Savea und dann Telea jeweils Pannenstrafen erzwangen, um die nächsten beiden Angriffe Englands zu unterdrücken, schien der Test auf ein ziemlich klares Ergebnis zuzusteuern.

Itoje und Co. wurden dafür bestraft, dass sie über die Gasse gesprungen waren, als sie als nächstes unter den 22 landeten, aber nachdem ein Drop-Goal von Beauden Barrett die neuseeländische Führung auf 19 Punkte ausgebaut hatte, änderte sich der gesamte Teint des Tests acht Minuten vor Schluss nach dem All Der Außenverteidiger der Schwarzen musste in die Sündenfalle abreisen.

Beauden Barretts spätes Sünden-Binning für zynisches Spiel ging Englands dramatisches spätes Comeback voraus

Erstens bewies eine TMO-Überprüfung, dass Stuart es geschafft hatte, den Ball auf die Linie zu bringen, als er aufhob und sich umdrehte, kurz nachdem Barrett das Spiel verlangsamt hatte, bevor Steward – nach einem wunderbaren Abladen von David Ribbans – praktisch vom nächsten hereinsprintete Angriff sechs Minuten vor Schluss.

Steward drehte innerhalb weniger Minuten zu spät für Englands zweites Tor über

Smith verwandelte tadellos und kritisch, um England auf sieben Punkte zu bringen, aber ein Elfmeter gegen die Gastgeber im Angriff schien das Ergebnis spät zu bestätigen.

Das dauerte bis zur letzten Minute, als Stuart sich seinen Weg an Mo’unga bahnte – er wurde damit der erste englische Requisiteur in der Geschichte, der in einem Spiel zwei Tore erzielte – und Smith verwandelte unter riesigen Ovationen von einem begeisterten Twickenham-Publikum zum Ausgleich.

Der Engländer Will Stuart erzwang zwei seiner späten Versuche, darunter den Ausgleich in letzter Minute

Smith entschied sich dafür, den Ball rauszuwerfen, nachdem England den Neustart behauptet hatte, obwohl er im letzten Spiel immer noch mit 14 konfrontiert war, was zu spürbarer Unzufriedenheit auf der Tribüne führte, da die All Blacks schmoren mussten, weil sie einen Test mit 14 Punkten Vorsprung nicht gewinnen konnten sehr erstes Mal.

Eddie Jones‘ England empfängt am Samstag, den 26. November, als nächstes Südafrika in Twickenham, um 17.30 Uhr (GMT) zum Auftakt für das letzte ihrer vier Herbst-Länderspiele in diesem Testfenster.

Für Ian Foster und die All Blacks haben sie nun ihren internationalen Herbstplan für 2022 abgeschlossen, nachdem sie Japan in Tokio geschlagen haben, bevor sie gegen Wales und Schottland Siege einfuhren und dann gegen England unentschieden spielten.