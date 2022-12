England 1 – 2 Frankreich

Harry Kane schoss einen späten Elfmeter über die Latte, als Englands WM-Träume mit einer 1:2-Niederlage im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich endeten.

Der englische Kapitän hatte bereits zu Beginn des Spiels von 12 Yards auf den Ausgleich umgestellt, nachdem Aurelien Tchouamenis Blitzschlag Frankreich in Führung gebracht hatte, und er hatte eine einmalige Gelegenheit, zum zweiten Mal nach Olivier Girouds Kopfball auszugleichen, als Theo Hernandez rücksichtslos in Mason Mount eindrang.

Sein erster Elfmeter hatte Kane mit Wayne Rooneys englischem Rekord von 53 Toren gleichgezogen und bedeutete, dass er in der regulären Spielzeit bei Weltmeisterschaften mehr Elfmeter geschossen hatte als jeder andere Spieler jemals.

Aber sechs Minuten vor Schluss und unter enormem Druck schmetterte er seinen zweiten Elfmeter hoch über die Latte. Kane sah am Boden zerstört aus. Es gab kein Zurück mehr und beim Schlusspfiff war er untröstlich.

Schiedsrichter Wilton Sampaio hatte das Foul am Mount zunächst übersehen, bevor VAR ihm riet, den Monitor am Spielfeldrand zu überprüfen, und England war während dieses spannenden Kampfes durch Entscheidungen der Offiziellen frustriert, da ein Foul an Bukayo Saka im Vorfeld nicht als Foul gegeben wurde Der Auftakt und ein Elfmeterschrei von Kane wurden in der ersten Hälfte übersehen.

Jude Bellingham, mit 19 Jahren Englands jüngster Spieler, der in einem Viertelfinale stand, Saka, 21, und Phil Foden, 22, waren allesamt Ausnahmespieler, als sich die Mannschaft von Gareth Southgate mit Frankreich duellierte. Harry Maguire köpfte einen Pfosten zum 1:1 und Marcus Rashford hob einen Freistoß in letzter Minute auf das Dach des Netzes.

Doch am Ende war es ein Elfmeter, der England erneut WM-Herzschmerz bereitete.

Ein seltener Fehler – Kanes Elfmeterrekord Harry Kane hat 17/21 Elfmeter für England erzielt. Er hat 30/34 in der Premier League erzielt.

Wie geht es weiter mit Gareth Southgate? Wird er seinen Vertrag bis zur nächsten Europameisterschaft fortsetzen, um mit dieser Gruppe noch einmal den Titel zu holen? Das ist die Debatte der kommenden Tage.

Frankreich spielt am Mittwoch um 19 Uhr im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Marokko, ebenfalls im Al Bayt-Stadion, nachdem Marokko zuvor mit einem 1: 0-Sieg gegen Portugal als erste afrikanische Nation die Final Four erreicht hatte Samstag, der Cristiano Ronaldo in Tränen ausbrach.

Die Spielerbewertungen von Zinny Boswell und Sam Blitz England: Pickford (6), Walker (6), Stones (7), Maguire (5), Shaw (4), Rice (7), Henderson (6), Bellingham (6), Saka (8), Kane (6), Foden (6). Untertitel: Mount (5), Sterling (5), Rashford (5), Grealish (n / a) Frankreich: Lloris (7), Kounde (6), Varane (6), Upamecano (6), Hernandez (4), Griezmann (8), Tchouameni (7), Rabiot (6), Dembele (6), Giroud (7), Mbappe (6). Untertitel: Coman (6) Mann des Spiels: Anton Griezmann.

Wie Englands WM-Traum endete

Es war ein dramatisches Ende dieses epischen allerersten KO-Duells zwischen diesen Mannschaften. Es hatte damit begonnen, dass England nach dem großen Aufbau nervös wirkte, und die Angst des französischen Stars Kylian Mbappe war deutlich zu sehen, als er im Vorfeld des Eröffnungsspiels seine Beine vertreten konnte.

Nach einer verzweifelten Herausforderung von Declan Rice zog sich England schnell in den eigenen Bereich zurück, und Antoine Griezmann hatte dann Platz, um sich zu überrollen, damit Tchouameni einen hervorragenden Schuss ins untere Eck schoss.

Team-Neuigkeiten England blieb unverändert gegenüber der Mannschaft, die Senegal besiegte, wobei Gareth Southgate an einer Viererkette festhielt

Auch Frankreich nutzte die gleiche Startelf wie im Achtelfinale, wobei Kylian Mbappe nach zwei Toren gegen Polen im Angriff antrat

England beschwerte sich, dass zu Beginn des Spielzugs ein Foul für eine Herausforderung von Dayot Upamecano gegen Saka hätte gegeben werden müssen, und es gab mehr Frustration bei den Offiziellen und VAR, als kein Elfmeter vergeben wurde, als Kane den Verteidiger zum zweiten Mal in den Raum rollte von fünf Minuten und stürzte am Rand des Geländes.

Kane prüfte seinen Tottenham-Teamkollegen Lloris aus kurzer Distanz und aus der Distanz, als er Englands Antwort anführte, aber die Bedrohung durch Frankreich war immer da, als Mbappe nach einem Freistoß in den Strafraum schoss.

England hatte noch nie ein WM-Spiel gewonnen, das es zur Halbzeit verlor, während Frankreich 24 der 25 Spiele gewann, die es nach 45 Minuten geführt hatte – aber Bellingham zeigte keinen Respekt vor solchen Rekorden und trieb England früh in der zweiten Halbzeit voran Bereitstellung des Wandpasses für Saka, als der Arsenal-Mann von Tchouameni im Strafraum niedergeschlagen wurde.

Nachdem Kane warten musste, knallte er schließlich den Elfmeter nach Hause, um Rooneys Meilenstein zu erreichen. Es war ein großer Moment in seiner Karriere und sein viertes Elfmetertor bei Weltmeisterschaften – aber eines, das von einem weiteren Elfmeter überschattet werden sollte.

Der Ausgleich löste ein paar hektische Minuten aus, als Adrien Rabiot England Sekunden nach dem Neustart fast einschlief, als er einen Stopp von Jordan Pickford erzwang und Mbappe die Nachbrenner einschaltete, um von Walker wegzustürmen, aber die Three Lions konzentrierten sich neu und waren bei Maguire nur wenige Zentimeter entfernt streifte einen Pfosten mit einem Kopfball von Jordan Hendersons Freistoß.

Giroud war früher in diesem Turnier selbst Frankreichs Rekordtorschütze geworden, und nachdem er mit einem Kopfball weit weggegangen war und sah, wie Pickford einen Volleyschuss wegdrückte, schlug er Maguire nach einer Flanke von Griezmann, um sein Land wieder in Führung zu bringen.

Die Franzosen feierten nachdrücklich und es war ein Hammerschlag für England – aber unglaublicherweise hatten sie nur wenige Minuten später dank Hernandez‘ gedankenlosem Foul die Chance, ihre Weltmeisterschaft zu retten. Diesmal hat Kane jedoch alles falsch gemacht. Untypischerweise.

Englands Fans in Manchester, London und Brighton waren fassungslos und enttäuscht über den verschossenen Elfmeter von Harry Kane und das Ausscheiden ihrer Mannschaft aus der Weltmeisterschaft.



Der Fehlschuss hat England die Füllung aus dem Kopf geschlagen und die Aussicht auf ein Tribünen-Finish. Sie konnten eine weitere Chance aufbringen – aber Rashford war knapp am Tor vorbei, als er versuchte, einen zweiten Freistoß dieser Weltmeisterschaft zu erzielen. Es sollte keine späte Wendung geben. Englands große Chance war gekommen und gegangen. Und so hatten ihre Hoffnungen auf Ruhm in Katar.

Kane: Ich übernehme Verantwortung; es wird Schmerzen

Englands Trainer Gareth Southgate sagt, Harry Kane habe sich nach seinem späten Fehlschuss, der sich als entscheidend für das Ausscheiden Englands bei der Weltmeisterschaft erwies, „keinen Vorwurf zu machen“.



Der englische Kapitän Harry Kane spricht auf ITV: „Ich bin immer jemand, der sich auf ein oder zwei Elfmeter in einem Spiel vorbereitet, ich habe immer eine Idee, was ich tun möchte. Ich kann nichts an meiner Vorbereitung oder so etwas bemängeln, es war nur die Ausführung in der Nacht .

„Der erste Stift war großartig, den zweiten habe ich nicht ganz so getroffen, wie ich wollte. Ich muss ihn am Kinn treffen, es wird sicher weh tun, das ganze Spiel wird weh tun. Als Kapitän werde ich es tun nimm das, aber ich könnte nicht stolzer auf die Jungs sein.

„Es läuft auf ein kleines Detail hinaus, für das ich die Verantwortung übernehme. Ich mache mir keine Sorgen um das Team und wie es sich darauf auswirken wird. Wir haben einige großartige Talente.“

Kaveh Solhekol diskutiert, ob Gareth Southgate nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft aus der Weltmeisterschaft Englands Chef bleiben wird.



Southgate: Wir haben daran geglaubt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können

Der englische Trainer Gareth Southgate spricht auf ITV: „Die Leistung hat [live up to expectation]. Am Ende sind Tore entscheidend. Ich habe den Spielern gerade gesagt, sie könnten nicht mehr geben. Feine Ränder. Dinge auf beiden Seiten, die das Spiel entschieden haben. Ich bin stolz darauf, wie sie das Turnier überstanden haben.“

Zum Schiedsrichter: „Es ist sinnlos, darauf einzugehen. Ich würde lieber über unsere Spieler sprechen. Herzlichen Glückwunsch an Frankreich. Sie wissen, dass sie ein verdammt gutes Spiel gespielt haben. Ich glaube nicht, dass wir mehr hätten tun können.“

„Für mich gewinnen und verlieren wir als Team. Wir lassen zwei [goals] in und verpasste Chancen. Harry [Kane] war unglaublich für uns. Also zuverlässig. Ohne die Tore, die er für uns geschossen hat, wären wir nicht hier.

„Es sind Schlüsselmomente. In den meisten großen Momenten waren wir am richtigen Ort. Es ist ein Spiel mit feinen Margen. Wir waren hier, um zu versuchen, das Turnier zu gewinnen – wir glaubten, dass wir es könnten. Wir haben eine Mannschaft, die es hätte können.“ Habe das gemacht.“

Über seine Zukunft in England sagte Southgate: „Nach jedem Turnier haben wir uns hingesetzt und überprüft und reflektiert. Wir brauchen also ein bisschen Zeit, um sicherzustellen, dass alle die richtigen Entscheidungen treffen.“

Olivier Giroud sagt, dass Frankreich „mit Händen und Füßen gekämpft“ hat, um seinen 2:1-Sieg gegen England im WM-Viertelfinale zu sichern.





Analyse: Englands Defensive kostet sie am Ende

SSN Senior Reporter Rob Dorsett im Al Thumama Stadium:

„Englands Spieler fielen auf den Rasen, viele unter Tränen, während Frankreich feierte. Die englischen Fans schwiegen. Fassungslos. Herzschmerz für England, das in Katar stürzte.

„Die meiste Zeit dieses Viertelfinals waren sie die bessere Mannschaft. Sie hatten mehr Ballbesitz und erspielten sich mehr Chancen als der Weltmeister. Aber der englische Kapitän wird einige Zeit brauchen, um das Undenkbare zu verarbeiten – dass er in einem entscheidenden Moment verpasst hat.“ aus 12 Metern.

„Das ist so bittersüß für Kane, der Wayne Rooneys Torschützenrekord früher mit Nerven aus Stahl eingestellt hat.

„England wird den Schiedsrichter beklagen, der ihnen keinen Gefallen getan und einige wichtige Entscheidungen verpasst hat, aber letztendlich, wie wir von Beginn des Turniers an befürchtet hatten, war es die englische Verteidigung, die sie gekostet hat. Zwei wichtige Fehler, die von Frankreich rücksichtslos bestraft wurden.

„England fährt morgen nach Hause. Weihnachten fällt aus.“

Jamie Redknapp sagt, dass die englischen Spieler nach ihrer knappen 1: 2-Niederlage gegen Titelverteidiger Frankreich bei der Weltmeisterschaft am Boden zerstört sein werden.



