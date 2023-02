Ben Foakes staat niet toe dat het vooruitzicht van de terugkeer van Jonny Bairstow hem van streek maakt terwijl hij zijn zaak blijft verdedigen als de veilige handen van Engeland.

Na het behalen van een 10e testoverwinning van 11 in de dag / nacht-clash van vorige week tegen Nieuw-Zeeland in Mount Maunganui, is de enige echte hoofdpijn die kapitein Ben Stokes heeft, te beslissen wie de cut haalt als iedereen fit en beschikbaar is.

De bowlingvoorraad staat al op barsten als de Ashes in zicht zweeft, met spelers als Jofra Archer, Mark Wood en Chris Woakes die allemaal strijden om zich bij de huidige ploeg aan te sluiten, maar in de top zeven wacht een nog neteligere beslissing.

Bairstow is effectief verzekerd van een plaats wanneer hij herstelt van het zwaar gebroken been dat hij opliep aan het einde van een beste zomer in zijn carrière in 2022, maar zijn comeback zal waarschijnlijk niet ten koste gaan van Harry Brook, die een openbaring is sinds hij instapte. op nr. 5 en ziet er al uit als een vaste waarde.

Met dat in gedachten zou een route terug naar Bairstow ervoor zorgen dat hij terugkeert naar wicketkeeper – zoals hij heeft gedaan in 49 van zijn 89 caps in Engeland – met Foakes als bijkomende schade.

Voormalig aanvoerder van Engeland, Michael Atherton, zegt dat de prestaties van Harry Brook de Test-selecteurs een 'echt probleem' hebben bezorgd, aangezien Jonny Bairstow's terugkeer naar fitness opdoemt



En hoewel Stokes terughoudend zou zijn om iemand weg te laten die hij herhaaldelijk heeft bestempeld als de beste handschoenmaker ter wereld, zat Foakes voor Kerstmis twee keer in Pakistan om de ploeg in evenwicht te houden. Foakes is op de hoogte van het debat, maar heeft er weinig belang bij om de uitkomst te betwijfelen.

“Natuurlijk ga je over dingen nadenken, maar in het stadium waarin ik ben, heeft het geen zin om er over te stressen”, zei hij toen Engeland in Wellington aankwam voor de beslissende tweede test van vrijdag.

“Ik heb een goede vorm in mijn carrière en ik probeer daar gewoon van te genieten in plaats van me druk te maken over wat er nog meer kan gebeuren.

“Bij internationaal cricket ga je altijd door bepaalde fasen. Er zijn zo vaak in mijn carrière geweest dat ik dacht ‘oh dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren’ en dat is nooit gebeurd, dus het heeft geen zin om je daar zorgen over te maken.” .

“Mijn reis naar Engeland is vanaf de eerste dag een beetje een achtbaan geweest en ik heb veel momenten uit het team gehad waarvan ik dacht ‘hoe kom ik weer terug?’ en dat soort dingen, maar ik denk dat nadenken over die dingen mijn spel helemaal niet helpt.”





Ben Stokes prees de ‘dappere’ prestatie van Engeland toen zijn ploeg Nieuw-Zeeland versloeg in de eerste test, terwijl Tim Southee vol lof was over James Anderson en Stuart Broad.



Voor nu is Foakes goed gediend door zijn uitvoeringen het woord te laten doen.

In Mount Maunganui was hij typisch netjes achter de boomstronken, hij nam zelfs het op tegen James Anderson en Stuart Broad terwijl ze de roze Kookaburra omsingelden. Maar het meest opvallend was zijn kalmte bij de crease, vooral bij het maken van een gecontroleerde 51 in een verder explosieve slagvertoning op de derde dag.

Terwijl zijn teamgenoten van topklasse uit de brand vlogen in wat af en toe leek op een competitie met zes slagbeurten, bleef hij op zijn baan en hielp hij de innings door te leiden naar de laatste sessie waarin ze onder licht naar Nieuw-Zeeland konden bowlen.

Foakes geeft toe dat hij niet het aanvalsbereik heeft om all-in te gaan op het superagressieve credo van Engeland, maar hij omarmt de waarde van zijn eigen.





Atherton gelooft dat Stokes Anderson en Broad ziet als een ‘integraal’ onderdeel van het Engelse team



“Ik denk niet dat het slim van me is om te proberen Ben Stokes of Harry Brook te zijn. Ik ben niet, zoals je zou zeggen, ‘Bazball'”, zei hij, de afkorting voor hoofdcoach Brendon overnemend. De favoriete stijl van McCullum.

“Ik kan niet doen wat veel van deze jongens doen. Als ik dat vanaf de eerste bal deed, zou ik er gewoon uitstappen, dus het heeft geen zin om het te proberen. Ik denk dat het soms kan werken om het bijna stabiel te houden tussen het bloedbad.” Om de kloof te overbruggen tussen onze explosieve starts en dan met de staart slaan, moet ik op een andere manier slaan.

“Het gaat erom trouw te blijven aan mezelf. Het is duidelijk dat ik in de netten werk aan het uitbreiden van mijn spel en dat soort dingen, maar het draait nog steeds om mijn kernspel. Ik wil het boven de 50 houden, maar het is een kracht van mij om iets gewoner cricket te spelen.”