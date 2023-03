Engeland eindigde als vierde in de Six Nations-tafel na hun 29-16 nederlaag tegen Grand Slam-winnaar Ierland in Dublin; De ploeg van Steve Borthwick heeft nu minder dan zes maanden om zich voor te bereiden op het WK in Frankrijk; ‘Ik ben enthousiast over wat deze spelers kunnen betekenen voor het WK’





Henry Slade wordt getackeld door de Ierse Bundee Aki tijdens de 29-16 Six Nations-nederlaag van Engeland in Dublin

De Engelse coach Steve Borthwick is “enthousiast” over de WK-vooruitzichten van zijn ploeg, ondanks hun teleurstellende Six Nations-campagne.

Het team van Borthwick, dat afsloot met een verlies van 29–16 tegen Grand Slam-winnaar Ierland, eindigde als vierde op de ranglijst na twee overwinningen en drie nederlagen voor het derde jaar op rij.

Hoewel de prestaties van Engeland in Dublin een enorme verbetering waren ten opzichte van hun 53-10 vernedering door Frankrijk een week eerder, was er weinig dat erop wees dat ze grote kanshebbers zouden kunnen zijn voor het wereldwijde toernooi van dit najaar.

“We zullen deze Six Nations grondig debriefen, de lessen trekken die we eruit trekken en duidelijk zijn over onze richting voor de toekomst”, zei Borthwick.

De hoofdcoach van Ierland, Andy Farrell, was opgetogen de Grand Slam op eigen terrein te winnen, terwijl de Engelse Steve Borthwick toegaf dat zijn ploeg tekortschoot

“Het team is niet waar het zou kunnen zijn en hoewel we afrekenen met teams die deze vierjarige cyclus enorm goed hebben gebruikt, is dat niet de positie waarin Engeland zich bevindt.

“Ik kan niets doen aan het verleden. Ik ben van plan heel hard te werken om Engeland in de best mogelijke positie te brengen en ik ben enthousiast over wat deze spelers kunnen doen voor het WK.”

De voormalige hoofdcoach van Leicester, die Eddie Jones in december verving, geniet van het vooruitzicht om de komende maanden meer tijd te hebben om met zijn ploeg te werken.

Hij voegde eraan toe: “We krijgen een aantal weken om ons voor te bereiden (op het WK). Spelers worden dan geconditioneerd voor internationaal rugby en begrijpen hoe we willen spelen.

Jamie George ging in de tweede helft over met Engeland tot 14 spelers

“Dit zijn vijf intense wedstrijden geweest en feitelijk heb je dan één hoofdtraining per week.

“Ik kijk er naar uit om de kans te krijgen om voor een langere periode met de spelers samen te werken. Ik denk dat we hier wat groei hebben gezien, maar we zullen meer zien in die voorbereidingsperiode.”

Engeland leidde het grootste deel van de eerste helft in Dublin door de eerste twee van de drie strafschoppen van hun aanvoerder Owen Farrell, maar kreeg vlak voor de ommekeer een tegenslag toen Freddie Steward werd weggestuurd wegens gemeen spel.

Terwijl de vleugelverdediger opzij draaide, kwam zijn arm in botsing met het hoofd van de Ier Hugo Keenan, die bukte om een ​​losse bal op te halen, en scheidsrechter Jaco Peyper gaf een rode kaart.

Freddie Steward kreeg vlak voor rust een rode kaart van scheidsrechter Jaco Peyper

Ondanks dat het een man achter stond, duwde Engeland de thuisploeg de hele weg door een try te scoren via Jamie George voordat Ierland een 29-16 succes boekte – en de trofee.

Nadenkend over de rode kaart van Steward, gaf Farrell toe: “Ik was verrast als ik eerlijk ben. Maar het is niet aan ons – we maken de regels niet, we stellen ze niet op.

“We horen niet het proces dat de scheidsrechter doormaakt, we moesten het gewoon accepteren. De manier waarop we reageerden na die rode kaart was erg goed.

“We hebben voor elkaar gevochten. Helaas kwamen we niet aan de goede kant van het resultaat, dat is altijd teleurstellend in een shirt van Engeland.”