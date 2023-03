tz Welt

Er fühlte Scham – en consequent gehandeld. Ein Engländer durfde zegens te wegen Gewicht nicht Achterbahn fahren und nahm anschließend 35 Kilogramm ab.

Essex – Er is een brauchte in een van de werelden, maar er is Leben umkrempelte: Joe Thompson uit Essex in Großbritannien fühlte sich blamiert and beschämt, weil er in einem Freizeitpark zu dick für the Achterbahn war. Er zijn verschillende manieren waarop mensen radicaal kunnen wandelen en niet kunnen wandelen.

2021 plaatste zichzelf Thompson im “Colossus Ride” im “Thorpe Park”-Freizeitpark im südenglischen Surrey an. Maar die Vorfreude auf das Erlebnis währte nicht lang: Als de Sicherheitsgurt anlegen wollte, dieser nicht voorbij. Thompson oorlog is volledig van slag. Dus bat ihn ein Mitarbeiter, die Achterbahn direkt wieder zu verlassen. Niemand durfde te fahren.

Zwischenfall in der Achterbahn als einschneidendes Erlebnis

Die Blicke der andere Menschen, als er aus der Achterbahn-stieg, prägten sich bei Thompson ein. Dem Abnehmportal Afslankende wereld zei Thomspon, daar was het zeker, dass all in der Warteschlange genawsten, die werd weggegooid. Die Kränkung saßtief – en motivierte ihn, sein Leben zu ändern. Er wilden abnehmen.

Weil er adopteren wurde en biologische seine Eltern niet bekend, er ging ooit davon aus, dat sein Gewicht bepaalt sei genetisch. Maar we waren in de studieduur het meest geïnteresseerd in de studie, maar we kwamen uit bij een moederschluss: er vielen Fast Food en Alcohol zo, en een groot deel van ons leven in Essen door paranormaal begaafde mensen na hun coming-out. Abnehmversuche scheiterten Mal um Mal: ​​​​Sein Spitzname wurde dann “Joe-Joe Yo-Yo”.

Zu dick für die Achterbahn: Früher aß er Speck und Würstchen zum Frühstück

Nun aber stellte er sich mithilfe des Abnehmportals um en lernte, sich gesünder zu ernähren. Bereits in der eerste Woche verlor er fünf Kilo. Stop fand er in der Abnehmgruppe auch durch die anderen Teilnehmer. Aus Speck, Würstchen, Buttersandwich en Ketchup zum Frühstück wurden pochierte Eier, Fettarmer Speck en Vollkorntoast. Aus Schokolade wurde fettfreier Joghurt.

Der 35-jarige verlor schließlich ganze 35 Kilogramm en kan heel veel glauben zijn, als de Bilder von damals mit dennen von heute vergleicht. Hungern moet er nicht, sondern leren, nicht mehr aus Frust zu essen. Dazu is misschien geen populaire sport, met een spaziergänge mit Wechtsweste. Thompson zag dat hij zichzelf was, nun deutlich selbstbewusster zu sein – was in seinem Job in der Rekrutierungsbranche ein großer Vorteil sei. (cgsc)

