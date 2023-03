Engeland claimde een eerste overwinning in de ODI-serie in bijna negen maanden toen ze Bangladesh versloegen met 132 punten in de tweede wedstrijd van hun serie van drie wedstrijden.

Het was een terugkeer naar vorm voor de regerende wereldkampioenen, met Jason Roy (132 van 124 ballen) die een magnifieke 12e ODI-honderd sloeg, terwijl Engeland een enorme score van 326-7 boekte nadat hij was ingebracht door hun gastheren.

Sam Curran (4-29) claimde toen twee wickets in twee in de opening over van Bangladesh’s antwoord, een derde toevoegend in zijn tweede over en een vierde om de overwinning af te ronden, de Tigers gingen uit voor 194 in 44,4 overs.

Maandag 6 maart 5.30 uur



Roy keert terug naar vorm terwijl Engeland een indrukwekkende score plaatst

Engeland was woensdag nog maar net voorbij Bangladesh geperst in een laag scorende reeksopener, vertrouwend op een mooie eeuw van Dawid Malan om hen met succes 207 te zien achtervolgen met drie wickets over. Op een ander testoppervlak in Mirpur, zag de wedstrijd van vrijdag hen terug naar hun zinderende, roekeloze best met de knuppel.

Taskin Ahmed (3-66) had Phil Salt (7) betrapt op een slip in de zevende over, terwijl Malan (11) zijn heldendaden van de eerste ODI niet kon herhalen, in de val gelokt door Mehidy Hasan (2-73) en James Vince (5) leverde opnieuw een lage score op toen hij Taijul Islam (1-58) achter zich liet. Maar aan de andere kant motorde Roy door naar een 54-ball 50.

Hij vond eindelijk een gewillige partner met de komst van kapitein Jos Buttler (76 van 64) naar het midden, het paar deelde een eeuwstand voor het vierde wicket, waarbij Roy voor de 12e keer drie cijfers bereikte in het 50-over-formaat.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



De Engelse Jason Roy slaat een sensationele eeuw in de tweede ODI tegen Bangladesh



De ton van de opener kwam uit 104 leveringen en hij begon net door de versnellingen te gaan toen hij viel op Shakib Al Hasan (1-64) in de 36e over, uit lbw toen hij een poging tot sweep miste, een schot dat hem had gediend zo goed door zijn sublieme innings.

Will Jacks (1) vertrok later en duwde Taskin tam naar midwicket, maar Engeland – Buttler ondersteund door een aantal fijne aanvallen van lagere orde van Moeen Ali (42 van 35) en Curran (33no van 19) – plunderde 107 van de laatste 10 overs om comfortabel 300 te wissen en Bangladesh een fel uitdagend doelwit te maken.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



De Engelse Jos Buttler passeert de 50 in de tweede ODI tegen Bangladesh



Curran’s vroege dubbele salvo zinkt Bangladesh

De vergelijking verslechterde alleen aanzienlijk voor de gastheren toen Curran Litton Das claimde voor een eend met de vierde bal van de achtervolging, en daarna onmiddellijk Najmul Hossain toevoegde. .

Curran claimde ook Mushfiqur Rahim (4) in zijn tweede over van een geweldige openingsspreuk. Hoewel aanvankelijk niet gegeven op het veld, beoordeelde Engeland en liet UltraEdge een piek door naar de keeper.

Afbeelding:

Sam Curran pakte drie vroege wickets toen hij terugkeerde naar de kant voor de tweede ODI





Shakib Al Hasan (58) sloeg een 51e ODI-vijftig toen Bangladesh herbouwde en een partnerschap van 79 runs deelde met Tamim Iqbal (35), maar al die tijd gleden ze verder achter op de aanzienlijke vereiste run-rate.

Uiteindelijk kwamen beiden om bij het achtervolgen van punten terwijl ze het spel achtervolgden, Shakib de eerste van vier wickets die viel op de altijd indrukwekkende Adil Rashid (4-45).

De innings eindigden toen op vrijwel dezelfde manier als het begon, met twee wickets in evenveel ballen. Taskin Ahmed (21) liep als eerste uit voordat Curran zijn vierde wicket claimde met Mustafizur Rahman die afsloeg.

De toeristen hebben een onaantastbare 2-0 voorsprong in de reeks van drie wedstrijden op weg naar de laatste wedstrijd van maandag in Chattogram.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



De aanvoerder van Engeland, Jos Buttler, drukt zijn opwinding uit terwijl Engeland de overwinning claimt op de tweede ODI tegen Bangladesh



Buttler ‘verheugd’ als serie overwinning op ‘formidabel’ Bangladesh

Aanvoerder van Engeland, Jos Buttler…

“Dat was een fantastische overwinning. Bangladesh is thuis een formidabel team. We zijn verheugd om de serie te winnen.

“We zijn echt verbeterd ten opzichte van de laatste wedstrijd. Roy leidde zo goed, de jongens hielpen mee en het was een fantastische start met de bal.

“Ik heb over deze omstandigheden gesproken, we zouden ze als team het moeilijkst vinden. We hebben veel gesproken over aanpassing aan de omstandigheden en een team zijn dat in staat is om op verschillende manieren te spelen.

“Het niveau en de intensiteit lag als team veel hoger dan de eerste wedstrijd.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Bangladesh-captain Tamim Iqbal spreekt zijn teleurstelling uit na de nederlaag tegen Engeland in de tweede ODI



Finn: Bangladesh was zachtmoedig en timide

Voormalig Engelse snelle bowler Steven Finn op Sky Sports…

“Engeland was uitstekend. De new-ball wickets vormden het platform. Bangladesh was vanaf dat moment vastgepind.

“Het verbaasde me echt om Bangladesh te zien spelen op de manier waarop ze de laatste twee wedstrijden hebben gespeeld. Maar dat mag Engeland niets ontnemen.

“Het was een timide optreden en een beetje zachtmoedig. Je zou lawaai en intensiteit verwachten, maar dat was allemaal niet het geval.

“Roy toonde echt bedrog en vaardigheid. Dat is nu zijn 12e ODI-honderd, wat geen sinecure is. Het toonde het vermogen om te leren en zijn spel aan te passen.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



De man van de wedstrijd van Engeland, Jason Roy, blikt terug op zijn ongelooflijke innings van 132 in de tweede ODI tegen Bangladesh



Wat is het volgende?

Engeland verhuist vrijdag naar Chattogram voor de derde wedstrijd van de drie-match ODI-serie in Bangladesh. Live verslaggeving begint vanaf 05.30 uur Sky Sports-cricket En Hoofdevenement van Sky Sports, met spelen vanaf 6 uur. De teams nemen het vervolgens tegen elkaar op in een T20 internationale serie van drie wedstrijden die op 9 maart begint.

Bekijk de drie-match ODI-tournee van Engeland door Bangladesh live op Sky Sports en stream op NOW TV.