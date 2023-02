Chloe Kelly en Leah Williamson scoorden beiden tweemaal toen het meedogenloze Engeland België met 6-1 versloeg om de Arnold Clark Cup te behouden.

De Leeuwinnen hadden slechts een punt nodig om de overwinning veilig te stellen dankzij hun superieure doelsaldo op België – dat ook beide wedstrijden had gewonnen voorafgaand aan de finale in Ashton Gate.

Maar ze toonden dominantie en vernietiging om hun grootste overwinning van het toernooi te boeken en Sarina Wiegman’s ongeslagen reeks – zowel in games als toernooien – opnieuw te verlengen.

Kelly’s tik en de kopbal van Williamson uit een hoekschop bezorgden Engeland een 2-0 voorsprong tijdens de rust, voordat Kelly doorging als topscorer van het toernooi met opnieuw een close-range finish na de onhandige poging van Nicky Evrard.

Het was vier en daarna vijf uit het eigen doelpunt van Julie Biesman en een beheerste Lucy Bronze-finish uit een vrije trap, voordat België – uit hun enige schot op doel – de nul van Mary Earps verpestte door de late troost van Elena Dhont.

Zelfs toen was er nog tijd voor Engeland om een ​​zesde te pakken via Williamson, wiens kalme finish vanaf de rand van het strafschopgebied de laatste glans toevoegde aan een bijna foutloos toernooi voor de gastheren.

“Het was een goede week voor de teams, we hebben veel gezien op het veld en het was een grote stap voorwaarts in onze voorbereiding op het WK”, zei een stralende Engelse bondscoach Sarina Wiegman na afloop, met nog vijf maanden te gaan voordat ze aan de leiding gaat. haar kant naar Australië en Nieuw-Zeeland. “We zijn op een goede plek.”

Hoe Engeland België versloeg in Bristol om meer zilverwerk op te tillen

Een vroege hoekschop in België was een valse dageraad voor de hoopvolle trofeeën dat ze de leeuwinnen in de problemen zouden kunnen brengen in wat in wezen een winnaar-krijgt-alles-finale was.

Afbeelding:

Leah Williamson verdubbelde haar scorerecord voor Engeland met twee doelpunten tegen België





Toen Engeland eenmaal brak en net naast schoot vanuit dat setspel met amper een minuut te gaan, was het eenrichtingsverkeer met slechts één kant die ooit het gevaar liep de Arnold Clark Cup in de wacht te slepen.

De Lionesses speelden met hun bezoekers terwijl Kelly en Lauren James keer op keer hun vleugelverdedigers versloegen op etherflanken.

Nadat de twee zich hadden gecombineerd voor de laatste om van dichtbij over de lat te vliegen, leidde een omkering van de rollen tot de openingstreffer met James ‘lage voorzet gebundeld op de lijn door Euro 2022-finale heldin Kelly.

Millie Bright had aan het voordeel moeten toevoegen met een krachtige kopbal uit een hoekschop die op het dak van het net belandde, maar een nieuwe dode bal bracht Engeland hun volgende doelpunt.

De gastheren scoorden 14 schoten voor rust, maar slechts twee op doel – de tweede, van Lionesses-aanvoerder Williamson, verdubbelde hun voorsprong nadat Bronze een voorzet uit een hoekschop naar de achterpaal had gevlogen.

James werd tijdens de rust weggestuurd om te rusten met de dominantie van Engeland op de score en de statistieken vertelden een duidelijk verhaal dat de wedstrijd al gewonnen was.

Haar vervanger was Lauren Hemp, die de toenemende kracht van de Lionesses en de strijd om plaatsen liet zien, en de vleugelspeler van Man City was op haar best om een ​​belangrijke rol te spelen bij hun derde doelpunt.

Afbeelding:

Kelly pakte de Gouden Schoen van het toernooi na tweemaal te hebben gescoord bij Ashton Gate





Haar driving run voedde Georgia Stanway, die werd geweigerd door Evrard, maar de bal recht voor de voeten van Kelly liet vallen, waar ze vanaf een paar meter afstand nooit zou missen om haar aantal te verdubbelen – en zette haar in de rij om de toernooien te halen topscorer.

Een golf van wissels van beide kanten haalde de angel uit het spel, maar niet uit de overheersing van Engeland. Zo’n 28 minuten na hun derde hadden ze er weer een, waarbij Stanway opnieuw zorgde voor de ongelukkige Biesmans om in haar eigen net te glijden toen ze Rachel Daly een tik probeerde te ontzeggen.

Het getuigde van de houding van Engeland dat ze nog steeds niet ophielden. Lucy Bronze voegde een late vijfde plaats toe toen Daly’s kopbal uit een vrije trap rechtop ging zitten voor haar tot een halve volley thuis. België registreerde toen eindelijk een schot op doel in de laatste minuut toen de ambitieuze poging van Dhont het verslaan van een gefrustreerde Earps kreeg, maar de Lionesses waren nog niet klaar.

Als Engeland deze zomer het WK in Australië niet opheft, zal dat niet zijn door een gebrek aan vastberadenheid.

Zelfs nu de tijd bijna om was en de wedstrijd al lang gewonnen had, moesten ze nog steeds het laatste woord hebben toen Williamson de rebound vastgreep van Stanway’s geblokkeerde poging om zijwaarts in de hoek te komen en haar score voor de avond verdubbelde, met wat de laatste trap van de wedstrijd bleek te zijn. spel.

Analyse: de kracht van Engeland in de diepte zou van cruciaal belang kunnen zijn

Ron Walker van Sky Sports:

“Engeland heeft 19 verschillende spelers een startplaats gegeven in dit toernooi en komt bij elke gelegenheid met troeven.

“Je voelt dat Sarina Wiegman een sterk idee heeft van haar beste line-up; er was maar één verandering tussen de partijen die Zuid-Korea en België in elkaar sloegen, dus logica zou dicteren dat er een reden is voor die consistentie.

“Zelfs toen liet de strijdende overwinning van Engeland’s tweede reeks tegen Italië zien wat ze in reserve hebben, en een aantal posities blijven voor het oprapen voor de Lionesses.

“Hemp’s prestatie vanaf de bank was voorbeeldig tegen België, hij runde de show en zag eruit als een speler met een punt om te bewijzen, zoals de hele ploeg doet met plaatsen voor zo’n premie.

“Er zijn spelers die nog niet aan wedstrijden zijn begonnen of weinig minuten hebben gespeeld – Jordan Nobbs in het bijzonder, die niet in de eerste selectie van Wiegman zat – die zich zorgen zullen maken over hun vooruitzichten. Maar vijf maanden is lang en er kan veel veranderen.”

“Als Engeland doorgaat in een slopend WK, hebben ze hun volledige selectie nodig, zo’n essentieel onderdeel van elk succesvol team, en een aantal van de spelers die Wiegman vanaf de bank kan inschakelen, leidde haar naar de overwinning in Euro 2022. minder dan een jaar geleden, daar zullen de meeste landen van dromen.

“Er moet echter ook een klein, pedant woord van waarschuwing zijn. België heeft zich niet eens gekwalificeerd voor het WK, en met wat betere opbouw had Engeland de af en toe fragmentarische druk vaker kunnen afstraffen.

“Maar dat is echt zoeken naar minpunten. Vijf maanden na een trip down under zullen Wiegman en haar kant voor niemand bang zijn.”

Wiegman: We bevinden ons in een goede positie voor het WK

Engeland-manager Sarina Wiegman vertelde ITV Sport:

“Het was erg leuk om voor een vol stadion veel doelpunten te maken, we kregen er ook een tegen – het was echter een behoorlijk goed schot.

“Het was een goede week voor de teams, we hebben veel gezien op het veld en het was een grote stap voorwaarts in onze voorbereiding op het WK.

“(Chloe Kelly) heeft het goed gedaan. Je ziet zoveel plezier in dit team, ze is in goede vorm en zo gevaarlijk als we in de laatste derde komen. Ze scoorde twee doelpunten en dat is goed voor het team – en ook voor haar.

“Ik denk dat er nog veel meer uit komt (Lauren James). We hebben het deze week een paar keer gezegd, ze is een groot, groot talent. Ze is erg krachtig en ze is consistent.

“We moeten haar wat fitter maken zodat ze 90 minuten op hetzelfde niveau kan blijven, maar ik hoop dat ze net zo goed blijft spelen als nu.

“We zitten op een goede plek. De concurrentie in het team is echt hoog, dat hoor je ons de hele tijd zeggen, maar het is erg krap. We hebben nog vijf maanden te gaan, maar de wedstrijden waren goed.

“We zullen veel met het team praten over voetbal, we weten dat we meer moeten doen.”

Wat is het volgende?

Engeland spelers gaan nu terug naar hun clubs, met hun volgende wedstrijd tegen Wembley Brazilië op donderdag 6 april; aanvang 19.45 uur.

van België volgende wedstrijd is op dinsdag 11 april in eigen huis Slovenië in Leuven; aanvang 19.00 uur (Britse tijd).