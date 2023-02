Zuid-Afrika neemt het zondag op tegen Australië in de finale van de T20 Wereldbeker Dames na een overwinning van Engeland met zes punten in Kaapstad; Engeland beperkt tot 158-8 in achtervolging van 165 na late ineenstorting bij Newlands; Zuid-Afrika kwalificeert zich voor de eerste WK-finale in 20-over of 50-over cricket